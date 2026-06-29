Los 10 coches eléctricos que más lejos llegan en 2026

La autonomía sigue siendo una de las primeras cosas que mira quien se plantea comprar un coche eléctrico. Cuantos más kilómetros se puedan recorrer con una carga, menos paradas habrá que planificar en un viaje largo y más fácil resulta encajarlo en el día a día.

Por eso hemos reunido los diez eléctricos que más lejos llegan en 2026, ordenados de menor a mayor autonomía. Las cifras del ranking se expresan en ciclo WLTP, la referencia con la que se mide la autonomía de los coches eléctricos en Europa. Es el criterio más útil para compararlos, aunque la distancia real puede cambiar radicalmente según el estilo de conducción, el recorrido, el ritmo, la temperatura o el uso de la climatización.

10. Volkswagen ID.7 Pro S 86 kWh — 702 km WLTP

El Volkswagen ID.7 Pro S 86 kWh abre esta clasificación con 702 km WLTP. Esta berlina eléctrica desarrolla 286 CV (210 kW) y representa una de las opciones más enfocadas a los viajes largos dentro de la gama eléctrica de Volkswagen. Su presencia confirma que no hace falta superar los 700 CV ni recurrir a una berlina de lujo para entrar en este tipo de ranking. Con una potencia más contenida que la de otros rivales, logra un alcance que ya permite plantear trayectos largos con menos preocupación por las recargas.

Volkswagen ID.7 / Volkswagen

9. BMW i7 50 xDrive — 728 km WLTP

El BMW i7 50 xDrive sube hasta los 728 km WLTP. Esta berlina eléctrica anuncia 544 CV (400 kW), una cifra muy superior a la del Volkswagen ID.7, aunque aquí la autonomía se queda algo por encima de los 700 km. Su posición tiene mérito por el tamaño y el enfoque del coche. No está pensado como una berlina ligera o contenida, sino como un modelo de grandes dimensiones y alto nivel de confort, algo que hace todavía más relevante su registro.

BMW i7 / DANIEL KRAUS

8. Tesla Model 3 Premium Gran Autonomía Tracción trasera — 750 km WLTP

El Tesla Model 3 alcanza 750 km WLTP en su versión Premium Gran Autonomía con tracción trasera. Esta berlina eléctrica mediana combina tracción trasera y una potencia de 320 CV (235 kW). La firma norteamericana no suele poner el foco comercial en los CV como otras marcas, pero el dato relevante en este caso está claro: es uno de los pocos eléctricos que alcanza los 750 km homologados sin recurrir a una carrocería de gran tamaño.

Tesla Model 3 / Tesla

7. DS Nº 8 Pallas FWD Long Range — 750 km WLTP

El DS Nº8 empata con el Tesla Model 3 gracias a sus 750 km WLTP. Esta, de atractiva estética y tecnológico interior, berlina declara 280 CV (206 kW). Su posición confirma que no hay una única receta para lograr una autonomía alta. El formato es distinto al del Model 3, pero ambos terminan ofreciendo el mismo alcance homologado.

DS Nº8 / DS

6. Audi A6 Sportback e-tron performance Advanced — 773 km WLTP

El Audi A6 Sportback e-tron performance Advanced se queda a 27 km de la barrera de los 800, con una autonomía máxima de 773 km WLTP. Esta berlina eléctrica del desarrolla 381 CV (280 kW). Es uno de los modelos de la lista más orientados a quienes hacen muchos kilómetros por carretera. Su silueta Sportback busca favorecer la eficiencia sin abandonar el planteamiento de una berlina grande y cómoda para viajar.

Audi A6 Sportback e-tron performance / TSP

5. Mercedes-Benz CLA 250+ EQ — 790 km WLTP

El Mercedes-Benz CLA 250+ con tecnología EQ roza los 800 km con hasta 790 km WLTP, sin duda un argumento de peso que le ha llevado a ser Car of the Year en este 2026. Equipa un motor trasero de 272 CV (200 kW). Su presencia entre los cinco primeros muestra que las cifras más altas ya no pertenecen solo a grandes berlinas de lujo. Un modelo de formato más compacto también puede acercarse a ese nivel de autonomía.

Mercedes-Benz CLA / Mercedes-Benz

4. BMW iX3 50 xDrive — 805 km WLTP

El BMW iX3 50 xDrive ya supera la frontera de los 800 km con hasta 805 km WLTP. Este SUV eléctrico entrega 469 CV (345 kW) y un par máximo de 645 Nm. Es uno de los modelos más llamativos del ranking porque demuestra que un SUV ya puede competir en autonomía con berlinas mucho más bajas. La eficiencia gana peso incluso en carrocerías que, por tamaño y altura, no parten con la misma ventaja aerodinámica.

BMW iX3 Neue Klasse / Fabian Kirchbauer

3. Volvo EX60 Plus P12 AWD Electric —810 km WLTP

El Volvo EX60 ocupa el tercer puesto con 810 km WLTP, aunque su cifra debe leerse con cautela. La versión incluida en esta clasificación es el EX60 Plus P12 AWD Electric, con 680 CV (500 kW), por lo que además de súper capaz, es uno de los modelos más prestacionales de la lista. Su propuesta apunta a combinar una autonomía muy elevada con una potencia propia de modelos de enfoque claramente prestacional.

Nuevo Volvo EX60 eléctrico / Volvo

2. Mercedes-Benz EQS 450+ Berlina —867 km WLTP

El subcampeón es el Mercedes-Benz EQS 450+ Berlina, que ofrece una de las autonomías más altas del mercado con hasta 867 km WLTP. Esta berlina eléctrica de lujo desarrolla 408 CV (300 kW). No necesita ser el modelo más potente del ranking para colocarse tan arriba. Su planteamiento está claramente orientado a recorrer largas distancias con el menor número posible de paradas.

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Mercedes-Bnez EQS / Mercedes-Benz

1. BMW i3 50 xDrive First Edition — hasta 906 km WLTP

El líder de esta table y por tanto el campeón de la autonomía es el BMW i3 50 xDrive First Edition, que se corona con 906 km WLTP. Esta berlina eléctrica de la Neue Klasse anuncia 469 CV (345 kW) y un par de 645 Nm. La cifra es oficial, aunque todavía tiene carácter provisional. Aun así, deja al modelo como la referencia de esta lista y como el único capaz de superar la barrera de los 900 km homologados.