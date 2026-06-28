Subaru ha vuelto a la carga con su lado más campero lanzando el nuevo Crosstrek 4Wild, una edición especial muy exclusiva de la que solo se van a fabricar 100 unidades. Este coche se ha creado tomando como base los acabados Field y Touring de la gama que ya conocemos, y llega al mercado con un precio de salida de 36.300 euros.

Un exterior que no pasa desapercibido

Lo primero que salta a la vista en este modelo es su estética exterior, donde mandan los colores negro y naranja. En la parte delantera destaca una parrilla con forma de malla, unos faros LED con efecto tridimensional y un capó alto con un vinilo exclusivo que solo podremos ver en esta edición.

Si lo miramos de lado, llaman la atención unas molduras protectoras con detalles decorativos, otro vinilo en el pilar trasero y el logotipo de la versión en las puertas delanteras, todo bien conjuntado con unas llantas de aleación de 18 pulgadas en color negro con ese toque naranja que aparece por todo el coche.

Por su parte, la zona trasera remata el diseño con un portón rodeado de vinilo negro alrededor del logo de la marca, más luces LED, un paragolpes robusto y un protector específico pensado para no dañar la zona de carga al meter el equipaje.

Subaru Crosstrek 4Wild: exclusividad y ADN aventurero / Subaru

Práctico por dentro y con detalles exclusivos

El habitáculo está pensado para ponerle las cosas fáciles al conductor y mantiene la practicidad habitual de la marca. En el centro de mandos encontraremos una gran pantalla táctil de 11,6 pulgadas con resolución Full HD desde la que se maneja todo el sistema. En cuanto al espacio, los asientos traseros se pueden mover y abatir para dejar un maletero que alcanza los 1.314 litros de capacidad máxima.

Para que se note que estamos ante una versión especial, Subaru ha incluido unos vinilos decorativos en los marcos de las puertas, alfombrillas de goma y un volante con el estilo propio de esta edición 4Wild.

Motor híbrido con tracción total

El coche cuenta con el sistema de tracción integral permanente, que reparte la fuerza en las cuatro ruedas de forma simétrica para garantizar que el vehículo no pierda el control ni la estabilidad en ninguna superficie. El motor es un bloque híbrido e-BOXER de dos litros y cuatro cilindros que llega a los 153 CV de potencia y 248 Nm de par máximo, lo que ayuda a equilibrar el rendimiento y la eficiencia.

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Todo esto se gestiona con una caja de cambios automática Lineartronic de siete marchas que lleva el motor eléctrico integrado para conseguir un conjunto ligero y compacto. Además, gracias a sus 22 centímetros de altura libre al suelo y a unos buenos ángulos de ataque, este Crosstrek está más que preparado para moverse con soltura en cualquier escenario fuera de la carretera.