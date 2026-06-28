Renault fabricará en España los dos modelos eléctricos estrella de su plan industrial Future Ready

Ya lo anunció François Provost, el CEO del Grupo Renault, hace unos meses: "Renualt producirá pronto coches eléctricos en España". Solo pidió flexibilidad a las plantas españolas de Palencia y Valladolid para adjucar esos nuevos modelos. Y así será. Tras la firma del nuevo convenio hace unas semanas, el último acto de servicio del presidente de Renault España, Josep María Recasens, antes de irse a Indra, el grupo automovilistico adjudicó cinco modelos a las plantas españolas (dos en Valladolid y tres en Palencia), varios de ellos eléctricos, que garantizarán su supervivencia futura en un entorno europeo lleno de cierres y reestructuraciones. "En 2035 todos los coches que se hagan en España deberán ser eléctricos", había sentenciado Provost.

José Martín Vega, el director industrial del grupo Renault para las plantas de España y Marruecos, ha confirmado en una charla con Prensa Ibérica en Tánger (con motivo del Renault Tech Tour) que dos de esos vehículos serán clave en el desarrollo del plan industrial Future Ready de la compañía. "De los tres coches que se harán en Palencia, dos serán nuevos modelos, serán 100% eléctricos y serán el buque insignia de Renault. El plan Future Ready va a pasar por esos dos coches y usarán la plataforma eléctrica RGEV 2.0 de la marca. Son espectaculares", afirma el directivo industrial. Los dos serán SUV.

Arranque a finales de 2028

El inicio de la producción de estos nuevos eléctricos 'Made in Spain' está prevista para finales de 2028. "Son fechas aproximadas", reconoce Martín Vega, pero pienso que podemos estar ya en condiciones de contar con las primeras producciones. Son modelos precursores. Son dos de los tres coches que haremos en Palencia, mientras que el resto de modelos son la continuidad de los actuales Captur y Symbioz, que llegarán un poco más tarde". Los coches de Valladolid serán híbridos, igual que el tercer modelo de Palencia. "Uno de los dos coches eléctricos podría contar con la tecnología Range Extender (REEV)," nos confima el director de las plantas españolas.

José Martín Vega (Renault) / Renault

Esta nueva apuesta confrimaría una nueva línea de actuación en el grupo. Los REEV suponen una solución similar al e-Power que monta Nissan. "No es el híbrido enchufable de ahora, que cuando se acaba la batería eléctrica tira el motor de combustión para transmitir el movimiento. Aquí siempre transmite el movimiento el motor eléctrico. Está acompañado de un pequeño motor de combustión, que cuando se acaba la batería, alimenta al motor eléctrico. Ese tipo de coches en algunos países son considerados también eléctricos", explica Martín Vega.

Transformación industrial

Las dos fábricas españolas afrontarán un plan importante de transformación para recibir las nuevas unidades, aunque eso supondrá tener que retocar la actividad. La transfomación de la planta supondrá reducir el volumen productivo. Según reconoce Martín Vega, "Podemos estar a tope con los nuevos modelos en 2029, aunque no son fechas definitivas ni las tenemos acordadas. Ahora se nos abre un periodo un poquito complicado, ya que Palencia ha pasado a un solo turno de producción y durante dos años vamos a estar un poco 'en el desierto', aunque el futuro será muy bueno porque en la fábrica de Palencia se van a fabricar los modelos tope de gama del grupo Renault y los más avanzados tecnológicamente".

"Las plantas no crecerán, pero su tienen que adaptarse", admite. "Hay evoluciones importantes en el proceso. Todo el piso central es donde va a ir la batería y eso cambia. Una de las cosas que más va a cambiar es un taller que nosotros le llamamos RM0, donde se van a coger las unidades de control ", son los dispositivos que actúan como cerebro del vehículo (herramientas y fórmulas matemáticas empleadas para analizar consumos, finanzas o equivalencias mecánicas), "es donde se les 'inyecta' el software y de ahí van al coche a montarse. Ahora se montan esas unidades en la línea ya en el coche y cuando pasa un determinado momento se les activa. Pues en adelante ya se van a precargar los elementos de software. Sólo habrá que activarlos", nos ilustra Martín Vega.

Fábrica de Renault en Palencia. / Renault

Las baterías que monten estos dos nuevos vehículos serán LFP (litio-fosfato) y procederán del centro de ensamblaje de Valladolid. "En la planta de carrocerías hacemos las baterías para el híbrido enchufable, para el híbrido y para el de 48 voltios. Nuestras instalaciones de baterías fueron concebidas para cambiar el mix sin cambiar el proceso, por lo que para subir la producción podemos subir la cadencia horaria y también trabajar en tres o cuatro turnos si hay mucha demanda de Marruecos, donde produciremos los híbridos de Dacia", confirma el director industrial de las fábricas.

Los Perte

Para adaptar y transformar, Renault se ha ido presentando a las ayudas de los planes europeos, los Perte, aunque sin tener el camino definido. En su día se solicitaron las ayudas para fabricar eléctricos en Palencia y Valladolid sin conocer de forma definitiva la posible adjudicación de modelos eléctricos a las plantas. "No sabíamos si se iba a necesitar la ayuda para hacer esos coches. Optamos por renunciar a la ayuda en Valladolid (31,5 millones de euros) y mantener la de Palencia, aunque no sabemos si puede haber una solución de vehículo elétrico para Valladolid o si habrá otros Pertes. El problema que tienen es que debes hacer una apuesta sobre algo que no está decidido. Pero si no la juegas no ganas la partida, aunque luego debes demostrar que tu apuesta es sólida al Gobierno y a partir de ahí los grupos deciden", explica Martín Vega.

"Es por eso que insistimos tanto en que la firma del convenio era clave para el futuro. "Si no firmábamos, perdíamos la actividad, no era un farol para nada. Para nada. Hubo gente que interpretó que era un farol para que firmen. En absoluto. Llevo 30 años en Renault y si no había convenio, yo no acababa en Renault", señala.

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Las ayudas a la digitalización son clave para Renault en España. Martín Vega comenta que "no sé si habrá más ayudas. Pero sí que hemos apostado mucho por ayudas a la digitalización. Y hemos recibido en Palencia unas ayudas importantes del Ministerio en digitalización. Porque si algo nos tiene que diferenciar de Francia, no es la fabricación de un microeléctrico, sino ser más competitivos que ellos".