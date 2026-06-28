Porsche 911 GT4 R, el salto del ‘nueveonce’ a GT4

El Porsche 911 GT4 R llevará por primera vez la silueta del 911 a la categoría GT4, uno de los escalones habituales para pilotos y equipos que compiten fuera de los campeonatos monomarca antes de mirar hacia GT3. Su estreno en las carreras está previsto para la temporada 2027 y amplía la oferta de Porsche en una clase donde, hasta ahora, sus coches de competición se basaban en el 718 Cayman.

La clave está en que el nuevo GT4 comparte una parte importante de su planteamiento con el 911 Cup, el coche utilizado en los campeonatos monomarca de Porsche. Parte de la base técnica del actual 911 Cup, que a su vez deriva del Porsche 911 GT3 Type 992.2 homologado para carretera, y busca acercar dos mundos que hasta ahora recorrían caminos paralelos: las copas de la marca y las competiciones GT4 abiertas.

Porsche 911 GT4 R / Porsche

Porsche plantea este modelo como una opción para equipos y pilotos que quieran competir con un Porsche 911 en campeonatos GT4 de distintos mercados. La marca cita series como ADAC GT4 Germany y GT4 European Series, mientras que en Norteamérica también estará presente, entre otros, en IMSA Michelin Pilot Challenge y SRO Pirelli GT4 America. No se trata, por tanto, de un coche exclusivo para Estados Unidos, aunque allí tendrá presencia en dos de los certámenes GT4 más relevantes.

El nuevo modelo también permite que los pilotos mantengan la plataforma del 911 durante una parte más amplia de su recorrido deportivo. Un piloto podría comenzar en campeonatos como Porsche Sprint Trophy PCA o Porsche Sprint Challenge North America, avanzar al Porsche Carrera Cup North America y después competir con una variante del 911 en GT4. El recorrido continúa hasta las categorías GT3 de campeonatos como IMSA WeatherTech SportsCar Championship y SRO GT America.

Un motor del 911 Cup

El Porsche 911 GT4 R utiliza un motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros, basado en el propulsor del 911 GT3. En configuración de competición puede alcanzar 520 CV (382 kW) y entrega hasta 470 Nm de par máximo. No obstante, la cifra definitiva dependerá del Balance of Performance (BoP), el sistema que ajusta las prestaciones de cada coche para equilibrar la competición.

Porsche entrega el coche con una brida de admisión de 53,7 milímetros, una configuración que reduce su potencia hasta 430 CV (316 kW). Es un detalle importante porque los 520 CV representan el máximo del conjunto, pero no necesariamente la potencia con la que correrá en cada campeonato o carrera.

Porsche 911 GT4 R / Porsche

La transmisión también procede del 911 Cup. Se trata de una caja secuencial de seis velocidades con engranajes de dientes rectos, levas tras el volante y embrague de competición de cuatro discos. Frente a los anteriores Clubsport basados en el Cayman, el nuevo modelo incorpora además vías delantera y trasera más anchas, junto con una electrónica de competición más avanzada.

Porsche asegura que estos cambios buscan mejorar los tiempos por vuelta, la estabilidad y el comportamiento del coche en carrera. No se han facilitado cifras de aceleración, velocidad máxima, peso o tiempos por vuelta, por lo que no es posible cuantificar la diferencia respecto a los GT4 basados en el Cayman.

El reglamento GT4 obliga a introducir varias diferencias frente al 911 Cup. Las llantas son una pulgada más estrechas y se fijan mediante cinco tornillos, en lugar del sistema de tuerca central del coche utilizado en los campeonatos monomarca. La suspensión cuenta con amortiguadores regulables en dos vías y tres opciones de muelle, de modo que equipos y pilotos dispondrán de margen para ajustar el coche a cada circuito y condición de carrera.

Porsche 911 GT4 R / Porsche

La carrocería toma estructuras esenciales del 911 Cup y mantiene parte de su trabajo aerodinámico. El alerón trasero se puede regular manualmente en once posiciones, un recurso que permitirá adaptar el comportamiento del coche según el trazado o la necesidad de carga aerodinámica.

Porsche utiliza plástico reforzado con fibras naturales y resina epoxi en elementos como las puertas, la cubierta del motor y varias piezas aerodinámicas. Ese mismo material llega también a partes del habitáculo, una solución que distingue su construcción frente a otros coches de competición de la categoría.

Dentro, el conductor cuenta con una pantalla en color de 10,3 pulgadas, además de un registrador de datos integrado y un sistema GPS destinado al análisis de las tandas. El coche admite también lastre adicional para ajustarse a las clasificaciones de peso que establezca el Balance of Performance en cada campeonato.

Porsche 911 GT4 R / Porsche

El precio del Porsche 911 GT4 R parte de 265.000 euros, más el IVA aplicable en cada país. En Estados Unidos, Porsche anuncia un precio de 375.500 dólares, con importación y entrega incluidas. Ambos importes responden a condiciones comerciales distintas.

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Porsche ha fabricado más de 1.500 coches GT4 basados en el Cayman desde su entrada en esta categoría en 2016. El 911 GT4 R no se presenta como un sustituto directo de esa familia, sino como una ampliación de la gama para equipos que busquen competir con un 911 de carreras en GT4.