Maserati renueva el Grecale, GranTurismo y GranCabrio: más V6 y más deportividad

Maserati ha presentado una importante actualización para los Grecale, GranTurismo y GranCabrio con tres objetivos muy claros: reforzar el protagonismo del motor V6 Nettuno, mejorar la autonomía de las versiones eléctricas Folgore y actualizar el diseño de sus modelos para alinearlos con el nuevo lenguaje estético de la marca.

Más que un simple restyling, esta renovación supone una revisión estratégica de algunos de los aspectos más criticados de la gama en los últimos años. La firma de Módena busca así reforzar su posicionamiento dentro del segmento premium y preparar el terreno para los próximos años, en plena transición hacia la electrificación.

Maserati Grecale

En el caso del Maserati Grecale, las novedades más importantes se concentran en la mecánica y la aerodinámica. La gama incorpora nuevas versiones equipadas con un motor V6 de 390 CV derivado del Nettuno, el mismo propulsor que da vida al superdeportivo MC20. Con ello, Maserati amplía la oferta entre las variantes híbridas y el radical Trofeo de 530 CV, ofreciendo una alternativa más deportiva sin llegar a los extremos de la versión más prestacional.

Nuevo Maserati Grecale / Maserati

El diseño también evoluciona con un frontal inspirado en el nuevo MCPura, destacando una parrilla más marcada y una interpretación más agresiva del característico frontal shark nose. En el interior aparecen un nuevo volante, un reloj digital rediseñado, materiales mejorados y una experiencia tecnológica más moderna.

Las mejoras más relevantes llegan al Grecale Folgore. Maserati ha optimizado la aerodinámica, la gestión energética y los neumáticos para reducir consumos y aumentar la eficiencia. Entre las novedades destaca una parrilla activa capaz de modificar el flujo de aire según las necesidades de refrigeración. Gracias a estas modificaciones, la autonomía mejora de forma notable respecto a la versión anterior.

Nuevo Maserati GranTurismo y GranCabrio

La actualización del GranTurismo sigue una filosofía similar. La gama queda ahora estructurada en tres versiones: una variante equipada con el V6 Nettuno de 490 CV, el deportivo Trofeo de 590 CV y el eléctrico Folgore de 760 CV.

Nuevo Maserati GranTurismo / Maserati

El protagonismo recae especialmente sobre el Trofeo, que incrementa su potencia y refuerza el carácter deportivo del modelo. Además, incorpora un nuevo modo de conducción denominado Country, capaz de elevar la suspensión para afrontar con mayor comodidad badenes, rampas o carreteras en peor estado, una solución poco habitual en un gran turismo de estas características.

La versión eléctrica Folgore también recibe importantes mejoras. Mantiene su configuración de tres motores eléctricos, pero incorpora un sistema capaz de desacoplar el eje delantero cuando no es necesario para reducir pérdidas mecánicas y mejorar la eficiencia. Junto a las optimizaciones aerodinámicas y de gestión energética, esto permite elevar la autonomía hasta los 540 kilómetros homologados.

El GranCabrio recibe prácticamente todas las novedades introducidas en el GranTurismo. Comparte motores, tecnología y mejoras de eficiencia, incluyendo el aumento de potencia del V6 Nettuno y la evolución de las variantes Folgore. En el descapotable eléctrico, la autonomía alcanza ahora los 508 kilómetros.

Nuevo Maserati GranCabrio / Maserati

Más allá de las mejoras mecánicas, Maserati también ha reforzado la personalización mediante nuevas opciones de colores, materiales y acabados, además de ampliar las posibilidades del programa Fuoriserie.

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Con esta actualización, Maserati parece apostar por una estrategia prudente pero efectiva. En lugar de transformar completamente sus modelos, ha centrado sus esfuerzos en mejorar aquellos aspectos que más influyen en la experiencia de uso: más prestaciones donde los clientes esperan deportividad, más autonomía en las versiones eléctricas y una imagen más coherente con la nueva identidad visual de la marca.