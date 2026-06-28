Estos son los modelos que vende en España Polestar, la marca sueca premium del grupo chino Geely

Polestar es una marca que desarrolla vehículos eléctricos de altas prestaciones. Dicho en otras palabras, en un rango de precios elevado. Está enfocada a un mercado prémium y destaca por un diseño innovador, pero sin estridencias, y altas prestaciones. Actualmente, esta marca se vende en casi una treintena de países a lo largo del globo, con un especial peso del mercado europeo, seguido de Asia, Estados Unidos y Canadá.

El pasado 2025 fue un año de crecimiento para esta marca. En total, vendió 60.119 vehículos a nivel mundial, lo que representó un aumento del 34% en comparación con 2024. Es cierto que Polestar es un fabricante más de nicho, al centrarse únicamente en vehículos eléctricos de alto rendimiento con precios que, en ocasiones, superan los 100.000 euros. Del mismo modo, incluso los coches de Polestar más accesibles tienen un coste que se sitúa en la parte alta del mercado y compiten con marcas prémium con una trayectoria más asentada, al menos en Europa.

De ser un equipo de competición a una marca de alto rendimiento

La historia de Polestar como tal se remonta a 2017, cuando empieza a producirse como una marca independiente, aunque realmente su historia viene más de lejos. En la década de los 90, se funda un equipo para las carreras de turimos que colabora estrechamente con Volvo. En el 2005, este equipo pasa a llamarse Polestar Racing.

En 2015, Volvo Cars adquiere la división de rendimiento de Polestar y, en este momento, hay que tener que presente que la marca sueca ya había pasado de las manos de Ford a las del holding chino Zhejiang Geely hacía cinco años, en 2010. Finalmente, Polestar se convierte en un fabricante con identidad propia dos años después gracias a la creación de una especie de joint-venture entre Volvo Cars y la marca de coches Geely Auto. No obstante, todas ellas comparte empresa madre: Zhejiang Geely Holding Group.

Conocida la historia, toca adentrarse en el catálogo de Polestar, que como su recorrido manda se dedica a la producción de coches eléctricos con altas prestaciones y acabados y diseños prémium. La sede de la marca sigue estando en Suecia, concretamente en Gotemburgo, pero la mayor parte de la producción, sobre todo mecánica, está localizada en China.

El primer modelo con el que Polestar salió al mercado fue el Polestar 1, un coupé en este caso híbrido enchufable que casi marcaba más la línea de producción de la marca chino-sueca que aspiraba a vender unidades. Su precio por encima de los 150.000 euros y sus unidades limitadas, además de unas muy altas prestaciones, lo hacían un modelo poco accesible. Se produjo de 2019 a 2021.

En 2020, Polestar presentó el Precept, un concepto que marcaría sobre todo el futuro de los modelos más prestacionales de la marca, y sacó al mercado su siguiente modelo, el Polestar 2. Sí, porque esta fabricante no se ha complicado con los nombre de su gama, que siguen un orden numérico del 1 hasta donde se llegue. Por el momento, vamos por el Polestar 5.

Todos los modelos de Polestar

Actualmente se comercializan en Polestar 2, 3, 4 y ya el 5, el último en llegar, y sí, son todos eléctricos. Digamos que todos los mdoelos se estructuran en torno a opciones de acceso o Dual Motor, al igual que la posibilidad de ser de tracción trasera o total, al igual que también puede haber dos opciones de batería.

El Polestar 2 es una berlina fastback de 4,61 metros de largo con una potencia que va desde los 272 CV hasta los 476 CV. Su autonomía, dependiendo de la opción de motor y la batería, va de los 554 a los 659 kilómetros. El precio empieza en los 42.900 euros.

Polestar 2 / Polestar

El Polestar 3 es un SUV de 4,9 metros de largo y potencias entre los 299 CV y los 680 CV, con unas cifras de autonomía entre los 567 y los más de 700 kilómetros. El precio de acceso a la gama de este modelo empieza en los 81.900 euros.

Polestar 3 / Polestar

Por último, se encuentra el Polestar 4, con entre 272 CV y 544 CV, y una figura más del estilo crossover coupé que declara entre 590 y 620 kilómetros de autonomía. El precio de partida se queda en los 49.900 euros.

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Polestar 4 / Polestar

El Polestar 5, que ya se puede reservar pero todavía no ha empezado a entregarse, es el modelo más deportivo y prestacional de Polestar por el momento con más de 5 metros de largo, una figura gran turismo con espacio para cuatro personas y una arquitectura eléctrica de última generación de 800 voltios. Entrega, según la versión, 884 CV con más de 1.000 Nm de par. El precio de este coche supera los 121.000 euros en su versión de acceso.