Xiaomi hace historia con su YU7 GT: el primer coche sin conductor en dar una vuelta a Nürburgring

Xiaomi ha hecho historia en el mítico circuito Nürburgring-Nordschleife. La firma china es la responsable de que el trazado alemán haya tenido que crear una nueva categoría, porque el Xiaomi YU7 GT, equipado con el paquete Track Package, es el primer coche en completar el circuito de 20,8 kilómetros sin conductor humano, registrando un tiempo de vuelta de 10:29.483.

Récord del Xiaomi YU7 GT en el circuito Nürburgring Nordschleife / Xiaomi

El Xiaomi YU7 GT fue capaz de completar las 73 curvas del circuito de Nürburgring para completar el desafío de ser el primer coche sin conductor de la historia en completar una vuelta en el mítico trazado y así crear la categoría de conducción autónoma, dentro de los vehículos eléctricos. Todos conocemos la dificultad de la pista del Infierno Verde con un desnivel de aproximadamente 300 metros y una amplia gama de condiciones de superficie de la carretera complejas y en constante cambio. Además, desde hace mucho tiempo, sirve como referencia para la ingeniería, el desarrollo y la validación del rendimiento de los vehículos.

La marca china lanzó en 2024 el Xiaomi HAD, su sistema de conducción autónoma inteligente, y desde entonces la ha seguido avanzando y desarrollando. En marzo de 2026, Xiaomi presentó una nueva plataforma del vehículo que mejora las capacidades de comprensión y razonamiento, y el nuevo sistema optimiza aún más su capacidad para interpretar entornos complejos, participantes dinámicos del tráfico y estados del vehículo, impulsando la evolución de la conducción autónoma.

Además, el sistema de la firma china permite percibir en tiempo real el estado del vehículo y las condiciones de la carretera, a la vez que toma decisiones de control mediante predicción dinámica. En condiciones de alta velocidad y carga elevada, el sistema coordina continuamente la dirección, el frenado y la entrega de potencia para mantener la estabilidad del vehículo y que no haya ningún problema.

Xiaomi mantiene su compromiso de impulsar la conducción autónoma, mientras continúa recopilando datos valiosos y retroalimentación del sistema en condiciones operativas extremas, a través de las pruebas en el complicado y exigente circuito de Nürburgring.

Xiaomi YU7 GT: El SUV deportivo más bestia

En el verano de 2025, Xiaomi presentó oficialmente su segundo vehículo, el Xiaomi YU7 GT, el primer SUV de la firma china. El Xiaomi YU7 GT cuenta con un motor 100% eléctrico delantero de 392 CV y otro trasero de 612 CV. En total, el SUV chino tiene una potencia de 1004 caballos de potencia, llega a alcanzar los 300 km/h y cuenta con una batería de 101,7 kWh que le permite llegar a una autonomía de 705 kilómetros.

El Xiaomi YU7 GT mide unos 5,01 metros de largo, 2,007 de ancho y 1,597 metros de alto. Además, este SUV 100% eléctrico tiene una distancia entre ejes de prácticamente 3 metros y monta unos frenos Brembo. El precio del Xiaomi YU7 GT arranca en China desde 413.900 yuanes, unos 53.428,94 euros.