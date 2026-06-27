Roadsurfer cumple diez años con 10.000 campers en 16 países

Hace una década, alquilar una camper era una rareza dentro del turismo. Roadsurfer arrancó en 2016 con 25 furgonetas Volkswagen repartidas entre Múnich, Fráncfort y Hamburgo, y llega ahora a su décimo aniversario con una flota global de cerca de 10.000 campers y autocaravanas. La empresa opera en alrededor de 100 ubicaciones de 16 países y cifra en unas 420.000 las personas que han viajado con sus vehículos desde su fundación.

Vehículo camper de Roadsurfer / Roadsurfer

El cambio de escala ayuda a entender cómo se ha transformado este tipo de turismo. La compañía pasó de centrarse en un nicho a extender su actividad por Europa y Norteamérica, con una gama que ya no se limita a las furgonetas camper. También incorpora autocaravanas y ofrece vehículos de marcas como Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Westfalia, Knaus y Bürstner. El crecimiento fue especialmente rápido hasta 2022, cuando Roadsurfer duplicó cada año su flota de alquiler hasta alcanzar unos 5.000 vehículos. Ahora prácticamente ha doblado aquella cifra, incluso después del impulso que vivió el sector durante la pandemia. La empresa sitúa el crecimiento anual de este mercado entre el 8% y el 10%.

Su primer paso fuera de Alemania llegó en 2019, con la entrada en Francia. Desde entonces, la red se ha ampliado por Alemania, Austria, Bélgica, España, Escocia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza, además de Estados Unidos y Canadá. Roadsurfer cuenta actualmente con alrededor de 1.000 empleados en todo el mundo.

Roadsurfer cumple 10 años / Roadsurfer

Las cifras de reserva reflejan que las vacaciones sobre ruedas parecen haberse integrado en la planificación habitual de muchos viajeros. En 2026, el plazo medio entre contratar el vehículo y comenzar el viaje se sitúa en unos 110 días, frente a los aproximadamente 80 días del año anterior y los cerca de 70 días registrados en los inicios de la compañía. Ese aumento apunta a un cliente menos pendiente de una escapada de última hora y más dispuesto a organizar con tiempo sus vacaciones. También encaja con un uso más familiar del vehículo. El análisis de clientes de 2025 indica que el 31% de los viajeros lo hace con niños, mientras que cerca del 9% viaja con mascota. El grupo de edad de entre 25 y 44 años concentra el 66% de la clientela. No todos los clientes buscan el mismo formato. Las familias se inclinan por las furgonetas camper y las autocaravanas, vehículos que pueden responder mejor a una necesidad de espacio. Las parejas y los grupos de amigos, en cambio, se reparten entre campers y furgonetas camper.

Roadsurfer mantiene para este verano tarifas desde 85 euros por noche en temporada alta, con precios que varían según la temporada, el modelo y la ubicación. La empresa asegura que sus precios estivales se mantienen en el nivel del año anterior y añade que existen descuentos adicionales en algunas promociones de última hora.

España, Italia y Alemania figuran entre los destinos con mayor demanda dentro de la compañía en 2026. El mayor avance, sin embargo, está llegando desde Norteamérica. Markus Dickhardt, cofundador y CEO de Roadsurfer, asegura que este mercado creció alrededor de un 120% en 2025 y que en 2026 continúa registrando una evolución de reservas por encima de la media, impulsada por residentes en Estados Unidos.

Gama de vehículos de Roadsurfer / Edgar Vivó

La empresa vincula este crecimiento al interés por un modelo de vanlife de inspiración europea, basado en desplazarse con más libertad sin depender de una ruta cerrada o de una única base de alojamiento. Es una fórmula que busca combinar movilidad y cierto confort, aunque no se han facilitado datos sobre la duración media de los viajes ni sobre el gasto total de sus clientes.

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Roadsurfer afronta esta nueva etapa con una prioridad declarada: crecer de forma rentable y mejorar tanto la experiencia del cliente como la eficiencia interna. Diez años después de aquellas 25 Volkswagen iniciales, su evolución retrata un cambio más amplio en el turismo: la camper ya no se plantea solo como una aventura improvisada, sino también como una forma de organizar con antelación vacaciones familiares, escapadas en pareja o viajes con amigos.