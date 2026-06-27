Nissan consolida su apuesta por España con una estrategia basada en la electrificación

Nissan trata de mantener el barco en la buena dirección. Después de que hace un par de meses el CEO de la compañía, Iván Espinosa, presentara el plan de reestructuración mundial (parece que todos los grupos automovilísticos tradicionales andan metidos en ello), el mercado sigue apostando por una dualidad tecnológica que no acaba de decantarse, especialmente en Europa y mucho más en España. Que el cliente está cambiando, transitando hacia el vehículo eléctrico está más que claro, el tema es ver a qué velocidad lo hace. Nissan se mantiene firme en su trayecto hacia esa sostenibilidad y desde España apuesta por una electrificación asequible y eficiente en todos los aspectos.

En un reciente encuentro con los miembros españoles del jurado The Car Of The Year, el CEO de la marca en España, Christian Costaganna, hizo un repaso del momento que atraviesa la compañia y puso el foco en el desarrollo de la estrategia para el mercado español. Complejo allá donde los haya. Para Costaganna, el hecho de que Europa representa el 30% de la cuota de mercado de la marca en todo el mundo, supone una gran responsabilidad. España es estratégica ya que representa la demostración palpable del pulso del mercado. “España es un mercado clave para Nissan, no solo por su peso —segundo en Europa y noveno a nivel global—, sino por su papel estratégico en nuestra transición hacia la electrificación y un crecimiento rentable y sostenible. Los sólidos resultados, el impulso de nuestra gama electrificada —con un 81% de ventas ya electrificadas— y el fortalecimiento de nuestra red y alianzas locales nos sitúan en una posición privilegiada para liderar la nueva movilidad en el país", explica el CEO de la marca nipona en España.

Nissan gama mundial / Xavier Pérez

La compañía japonesa ha simplificado su gama global, pasando de 56 a 45 modelos, reduciendo complejidad para acelerar lanzamientos, optimizar recursos y asegurar que cada vehículo tenga una propuesta diferenciada. “Esta reducción a nivel global no se traduce necesariamente en reducción a nivel local. En España, por ejemplo, la gama crece. A las renovaciones del Ariya y del X-Trail se suma el nuevo Micra, el nuevo Leaf y mas adelante el Juke eléctrico y un eléctrico del segmento A (que vendrá de la plataforma del Renault Twingo). Una gama completamente renovada y muy electrificada que nos permite posicionarnos claramente como referentes en el futuro de la movilidad”, afirma Christian Costaganna.

Apuesta europea

Lejos de pensar que el plan de Nissan deja a Europa como segundo plato por detrás del foco en China, Japón y Estados Unidos, la marca mantiene su fe en modelos pensados para nuestro mercado. "El 87% de las ventas de nuestros modelos son 'made in Europa' y estamos comprobando el auge de la tecnología e-Power como nivel de acceso a la electrificacón total", señala el CEO de la marca en nuestro país.

La compañía está inmersa en su plan Re:Nissan y el Re:Vision, que representan una transformación profunda para recuperar competitividad. En estos planes de desarrollo en un entorno volátil el inestable, el primero pretende impulsar el crecimiento con una nueva estrategia de producto en Europa. Todo ello con la mirada puestas en alianzas tecnologícas. Éstas incluyen desarrollos en electrificación y avances en conducción autónoma con proyectos junto a Wayve y NVIDIA, que prevén robotaxis en Tokio desde 2026 y expansión a más de 10 ciudades, así como nuevos sistemas ProPilot en 2027.

El Nissan Ariya 2026 como base de pruebas para el sistema ProPilot en Japón / Xavier Pérez

El plan Nissan Vision (plan de crecimiento y creación de valor) se pretende acelerar hacia la electrificación y el despliegue de la inteligencia artificial en el vehículo. "El sector está viviendo una transformación estructural global marcada por mercados más volátiles, presión sobre costes, regulación acelerada y mayores exigencias del cliente", explica Costaganna."

"Los dos planes actualmente en marcha son plenamente complementarios y nos sitúan en el camino correcto para recuperar competitividad y crecer de forma sostenible. Re:Nissan está sentando las bases, con una disciplina clara en costes y una organización más ágil, mientras impulsa una nueva ofensiva de producto y refuerza alianzas tecnológicas clave. Sobre esta base sólida, Nissan Vision proyecta nuestro crecimiento a medio plazo, poniendo al cliente en el centro y acelerando la electrificación, la innovación y la creación de valor. Juntos, ambos planes nos permiten mirar al futuro con ambición y confianza", añade el directivo italiano.

Lenta recuperación

El entorno no es fácil. Los principales mercados -salvo China e India- no han recuperado las cifras pre-Covid y Europa no es una excepción, registra un 11% de caída. Bajo el lema Mobility Intelligence for Everyday Life, Nissan apuesta por la Inteligencia Artificial como elemento cohesionador en su estrategia tecnológica. "Es un elemento clave de desarrollo", confiesa Costaganna. "La automoción global acelera su transformación estructural hacia la electrificación bajo la presión regulatoria, especialmente en Europa y de mercado, con la llegada de la competencia China. Pero nosostros seguimos con nuestra hoja de ruta y eso nos lleva a desarrollar modelos siguiendo patrones de éxito tecnológico, como son las soluciones que se extraen de la Fórmula-e. Son funcionalidades que llegan para eliminar las barreras hacia la electrificación", señala el responsable de la marca en España.

Christian Costaganna, CEO de Nissan España. / Nissan

El coche eléctrico es el objetivo final, porque la tenencia energética está cambiando. “Este cambio permite reducir la dependencia del petróleo y proteger al consumidor frente a la volatilidad de precios, además de impulsar la economía circular mediante un uso más inteligente de la energía”, afirma Christian Costaganna. Y todo en un entorno cambiando donde “el vehículo eléctrico ya no es solo movilidad, es energía, y con V2X y la economía circular puede aportar ahorro, resiliencia y sostenibilidad, a la sociedad", señala el CEO de la marca.

Noticias relacionadas

Christian Costaganna se reafirma en que la apuesta eléctrica en España es un acierto. "Tenemos el camino, y hay que ver cómo lo hacemos. España no tiene un problema de tecnología para electrificarse; tiene un reto que es acelerar el ritmo para enfrentar este cambio estructural: incentivos estables y una infraestructura que acompañe, son las claves para dar más confianza del cliente. Si queremos cerrar la brecha con Europa, España necesita previsibilidad y ejecución: ayudas claras, reglas estables y soluciones que hagan el eléctrico accesible para todos,” afirma Costaganna.