La transformación de la movilidad ya no depende únicamente de la electrificación. Mientras fabricantes y administraciones avanzan en la descarbonización del transporte, otra revolución menos visible comienza a desplegarse sobre las carreteras: la del vehículo conectado. En este ámbito, la tecnológica española Indra se ha convertido en uno de los actores más activos, desarrollando soluciones capaces de conectar vehículos, infraestructuras y centros de gestión del tráfico en un mismo ecosistema inteligente.

Durante la celebración de Global Mobility Call tuvimos la oportunidad de conversar con Rodrigo Castiñeira, responsable de proyectos de innovación y movilidad de Indra, para conocer de primera mano los avances de la compañía en una tecnología llamada a desempeñar un papel clave en la evolución hacia la conducción autónoma y la movilidad inteligente.

Indra acelera la llegada del vehículo conectado: así se prepara la movilidad del futuro / Indra

Cuando los vehículos empiezan a hablar entre sí

La base de esta nueva movilidad reside en la comunicación V2X (Vehicle to Everything), una tecnología que permite que los vehículos intercambien información tanto con otros automóviles como con la infraestructura viaria.

Aunque todavía su implantación es limitada, algunos fabricantes ya la incorporan en determinados modelos. Castiñeira explica que vehículos de marcas del Grupo Volkswagen, especialmente algunos modelos eléctricos, ya transmiten información de forma constante sobre su posición, velocidad o determinados eventos relacionados con la seguridad.

Para Indra, estos datos representan una nueva fuente de información para la gestión del tráfico. La compañía ha desplegado sistemas de monitorización en distintos puntos de Madrid capaces de recibir y analizar la información enviada por estos vehículos conectados. Los resultados obtenidos hasta ahora son prometedores. Aunque el porcentaje de coches equipados con esta tecnología sigue siendo reducido, los datos recogidos empiezan a mostrar patrones de movilidad muy similares a los obtenidos mediante sistemas tradicionales como cámaras o sensores de carretera.

Además de conocer la intensidad del tráfico, la información permite detectar eventos relevantes para la seguridad vial. Frenadas bruscas, activación del ABS o situaciones de riesgo son registradas por los vehículos y compartidas con la infraestructura, generando una valiosa fuente de datos en tiempo real para los gestores de la red viaria.

Del vehículo como usuario al vehículo como sensor

Uno de los aspectos más interesantes de esta evolución es que el automóvil deja de ser un simple medio de transporte para convertirse en un auténtico sensor móvil. La plataforma modular desarrollada por Indra aprovecha precisamente este concepto. Diseñada para entornos urbanos e interurbanos, integra tecnologías como C-V2X, ITS-G5 y comunicaciones 5G para ofrecer servicios avanzados relacionados con la seguridad, la eficiencia energética, la gestión del tráfico y la experiencia del usuario.

La solución utiliza arquitecturas cloud abiertas y escalables que permiten gestionar grandes volúmenes de información procedentes tanto de los vehículos como de la propia infraestructura viaria. Gracias al uso de algoritmos de inteligencia artificial, el sistema puede detectar incidencias, condiciones meteorológicas adversas, obras, retenciones o la presencia de peatones en la vía, anticipándose a situaciones que pueden afectar a la circulación. Pero la comunicación no es unidireccional. Si los vehículos envían información a la infraestructura, esta también puede devolver avisos directamente al automóvil.

Según explica Castiñeira, las autoridades de tráfico podrán transmitir mensajes certificados que aparecerán directamente en la interfaz del vehículo. Limitaciones temporales de velocidad, incidencias o cambios en la circulación podrán comunicarse con una precisión muy superior a la de los paneles luminosos convencionales, incluso a nivel de carril o de tramos muy concretos de la carretera.

Uno de los aspectos más interesantes de esta evolución es que el automóvil deja de ser un simple medio de transporte para convertirse en un auténtico sensor móvil / Indra

Más seguridad y menos congestión

La mejora de la seguridad vial constituye uno de los principales argumentos a favor del despliegue de estas tecnologías. La capacidad de compartir información en tiempo real permite advertir con antelación de situaciones de riesgo que pueden resultar invisibles para el conductor. Un vehículo detenido tras una curva, un coche circulando en sentido contrario, un peatón en la calzada o una retención inesperada pueden ser detectados por la infraestructura y comunicados instantáneamente a los automóviles conectados.

Esta visión ampliada del entorno constituye uno de los pilares sobre los que se apoyarán los futuros sistemas de conducción automatizada. Antes de alcanzar niveles avanzados de autonomía, los vehículos deberán ser capaces de conocer qué ocurre más allá de lo que captan sus cámaras, radares o sensores. Precisamente ahí es donde la conectividad adquiere un papel estratégico.

Carolina del Norte, un laboratorio real para la movilidad conectada

Uno de los ejemplos más avanzados de esta tecnología se encuentra actualmente en Estados Unidos. Indra está liderando en la autopista I-485 de Carolina del Norte un proyecto pionero que convertirá esta vía en la primera carretera del país en incorporar tecnología C-V2X aplicada al pago de peajes. Gracias a este sistema, los vehículos equipados podrán recibir información del peaje directamente en sus sistemas de a bordo, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales o aplicaciones específicas.

La iniciativa va mucho más allá del cobro automatizado. La infraestructura incorpora sistemas LiDAR 3D capaces de detectar eventos de riesgo en tiempo real y transmitirlos a los vehículos mediante comunicaciones V2X. El sistema puede identificar vehículos detenidos, circulación en sentido contrario, peatones en la calzada o tráfico lento y advertir inmediatamente a los conductores.

Para Indra, este tipo de proyectos demuestra que la conectividad no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también permite optimizar la gestión de las infraestructuras y reducir costes operativos.

La mejora de la seguridad vial constituye uno de los principales argumentos a favor del despliegue de estas tecnologías / Indra

El camino hacia la conducción autónoma

Aunque el vehículo completamente autónomo todavía requiere importantes avances tecnológicos y regulatorios, la conectividad se perfila como una de las piezas fundamentales para acelerar su desarrollo.

Castiñeira considera que el sector se encuentra ante una evolución similar a la que supuso en su momento la generalización de elementos de seguridad como los airbags o los cinturones traseros. De hecho, la incorporación de sistemas V2X podría convertirse en los próximos años en un elemento valorado dentro de las clasificaciones de seguridad europeas.

La industria también empieza a identificar nuevas oportunidades de negocio asociadas a estos servicios conectados. Desde sistemas de pago integrados hasta servicios avanzados de movilidad, los fabricantes ven en la conectividad una vía para ampliar su relación con el cliente más allá de la venta del vehículo.

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Mientras tanto, empresas como Indra continúan desarrollando la infraestructura tecnológica necesaria para hacer posible esta nueva movilidad. Una movilidad en la que los coches no solo circularán por las carreteras, sino que también intercambiarán información constantemente con ellas. Un paso imprescindible para lograr una circulación más segura, eficiente y, en un futuro, cada vez más autónoma.