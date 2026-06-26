Subaru ha puesto sobre la mesa sus cartas estratégicas para el mercado europeo. En el marco de su Plan de Acción Medioambiental, la marca de las seis estrellas ha confirmado el lanzamiento de siete vehículos 100% eléctricos de batería (BEV) de aquí a 2028: tres de ellos listos para iniciar su andadura comercial este año y cuatro adicionales programados para un segundo despliegue en los futuros años.

Con el objetivo a largo plazo de reducir en un 90% las emisiones globales de CO2 de sus vehículos nuevos para 2050, la firma nipona afronta esta transformación sin renunciar a los pilares históricos que han forjado su reputación: la seguridad activa, la durabilidad y una capacidad todoterreno de primer nivel respaldada por sus avanzados sistemas de tracción.

Subaru presenta su hoja de ruta cero emisiones con los nuevos Solterra, Uncharted y E-Outback / Diego Mola

Subaru Solterra: Madurez, confort y un notable salto de potencia

El modelo que inauguró la senda eléctrica de la marca en 2022 recibe una actualización integral. Construido sobre la evolucionada Plataforma Global e-Subaru y optimizado con la tecnología eAxle, el nuevo Solterra experimenta un incremento de potencia del 57%, alcanzando los 343 CV y haciendo el 0 a 100 km/h en 5,1 segundos.

Subaru Solterra / Subaru

Equipa una batería de iones de litio ampliada a 73,1 kWh que eleva su autonomía homologada hasta los 509 kilómetros. Gracias a un nuevo sistema integrado de preacondicionamiento térmico, el coche optimiza la velocidad de carga incluso con temperaturas extremas, reduciendo el tiempo para pasar del 10% al 80% en solo 28 minutos.

En cuanto a la funcionalidad, conserva una distancia libre al suelo de 211 mm y el sistema X-MODE de doble función con Grip Control. La gran novedad es su sistema de control predictivo de la tracción integral, capaz de calcular el par óptimo en cada eje según los movimientos del volante y el acelerador. Además, la marca responde a las demandas de los usuarios duplicando su capacidad de remolque hasta los 1.500 kg.

Subaru Solterra / Subaru

El habitáculo ha ganado en refinamiento mediante el uso masivo de insonorizadores específicos y cristales acústicos. El puesto de conducción se digitaliza con una nueva pantalla central de 14 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos incluidos.

Subaru Uncharted: El gran competidor para el segmento compacto

La gran novedad absoluta de la presentación es el Subaru Uncharted, un SUV compacto de nueva creación que traslada los valores tradicionales de la marca a un formato urbano y polivalente.

Subaru Uncharted / Subaru

Ligeramente más grande que un Crosstrek, este modelo destaca por estructurar su gama en tres variantes mecánicas muy diferenciadas para cubrir las necesidades de todo tipo de conductores:

AWD Doble Motor: Ofrece 343 CV -siendo el SUV compacto más rápido de la historia de la marca-, tracción total simétrica siempre activa, un modo Power que prioriza el empuje en el eje trasero y hasta 490 km de autonomía. FWD Gran Autonomía: Dotado de un único motor delantero de 227 CV y una batería de 77 kWh, tiene una autonomía de hasta 588 kilómetros. FWD de Acceso: Pensado para un público más joven, tiene un motor de 169 CV y una batería de 58 kWh (451 km de rango).

Subaru Uncharted / Subaru

El Uncharted estrena el sistema de conducción con un solo pedal mediante levas en el volante con cinco niveles de retención. En seguridad, incorpora el paquete Subaru Safety Sense de última generación de serie y un monitor multiterreno que permite ver de forma digital lo que ocurre debajo del suelo del vehículo.

Subaru E-Outback: La transformación eléctrica de un icono del motor

Treinta años después del nacimiento del Outback original en 1995 como pionero de los crossover, la berlina campera de Subaru adopta por primera vez un tren de rodaje 100% eléctrico.

Subaru E-Outback / Matteo Cavadini

El Subaru E-Outback mantiene su condición de buque insignia combinando el espacio y la funcionalidad de siempre con unas prestaciones mucho mejores, algo que venían solicitando desde hace tiempo los clientes de Subaru.

Su esquema mecánico de doble motor ofrece una potencia combinada de 376 CV (280 kW), firmando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos. La batería de 75 kWh ofrece una autonomía de hasta 523 kilómetros y admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 150 kW.

Noticias relacionadas

Subaru E-Outback / Matteo Cavadini

Como no podía ser de otra manera, mantiene los inconfundibles 211 mm de altura libre al suelo y el X-MODE con perfiles para nieve profunda y barro. Sus barras de techo tipo escalera están preparadas para la acción soportando 80 kg en orden de marcha y hasta 317 kg con el coche estacionado. Dispone de un maletero de 633 litros con suelo ampliable y portón eléctrico manos libres con sensor de movimiento.