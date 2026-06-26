El Polestar 4 rebaja su precio hasta los 49.900 euros

El Polestar 4 actualiza su propuesta en España con una revisión de chasis, una gama más sencilla de entender y precios que arrancan en 49.900 euros para el Rear motor. El modelo pasa a identificarse oficialmente como Polestar 4 coupé y mantiene dos opciones mecánicas, Rear motor y Dual motor, además de una variante Dual motor con Performance Pack.

La actualización llega con un ajuste que va más allá de una simple reorganización de equipamiento. Las versiones Rear motor y Dual motor estrenan un chasis recalibrado con amortiguadores pasivos de mayor capacidad, nuevos reglajes para muelles y barras estabilizadoras y topes de rebote de poliuretano. Estos sustituyen a los anteriores muelles internos de rebote. Polestar también señala una mejora en la precisión de la dirección. La intención es que el 4 ofrezca una respuesta más controlada, con mayor agilidad y confort.

Polestar 4 Coupé / Polestar

El Polestar 4 Rear motor abre la gama nacional con 272 CV, 343 Nm de par y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. Homologa una autonomía de hasta 620 kilómetros WLTP, un dato que lo sitúa como la alternativa más orientada a quien priorice los desplazamientos largos frente a las prestaciones puras. Su precio de oferta es de 49.900 euros, frente a los 65.900 euros indicados como referencia en el configurador. Incluye llantas Aero de 20 pulgadas, pinzas de freno anodizadas y el chasis estándar dinámico. No se ha facilitado la capacidad de batería ni los datos de consumo de esta versión.

El salto al Polestar 4 Dual motor parte de 52.900 euros en oferta, con un precio de referencia de 72.900 euros. Esta configuración mantiene la tracción total y es la que concentra la vertiente más prestacional del modelo. Polestar cifra en 3,8 segundos la aceleración de 0 a 100 km/h de las versiones Dual motor, que continúan siendo las más rápidas de su gama SUV.

Business, Prime y Performance Pack

La oferta española se articula mediante tres paquetes. El Business Pack, con un precio de 2.200 euros, suma Pilot Assist, asistencia para el cambio de carril, Park Assist Pilot, volante calefactado, columna de dirección con ajuste eléctrico, asientos delanteros regulables eléctricamente en 12 posiciones y cristales traseros de privacidad.

Por encima se sitúa el Prime Pack, valorado en 5.600 euros. Incluye todo lo anterior y añade equipo de sonido Harman Kardon, pantalla de visualización frontal, tejido Star retroiluminado, logotipo iluminado, faros Pixel LED con luces largas adaptativas y portón eléctrico con apertura gestual.

Detalle del Polestar 4 Coupé / Polestar

También incorpora pantalla multifunción trasera, asientos traseros eléctricos reclinables y calefactados, climatización de tres zonas y filtro de aire PM2,5. Este paquete permite además elegir la carga en corriente alterna de 22 kW sin coste adicional y habilita opciones como el techo electrocrómico, por 1.500 euros, o los revestimientos inferiores en el color de la carrocería, por 1.000 euros.

El Performance Pack cuesta 4.000 euros y solo está disponible con el Dual motor y el Prime Pack. Añade llantas Performance de 22 pulgadas, chasis Polestar Engineered, frenos Brembo en Swedish gold, cinturones de seguridad en ese mismo tono y un mando de volumen acabado en dorado. Con estas llantas, la autonomía indicada por el configurador baja hasta 500 kilómetros.

Noticias relacionadas

En el apartado de interiores, el Polestar 4 ofrece de serie tapicería Bio-attributed MicroTech en Charcoal. También se puede elegir el tejido Tailored knit en Mist por 1.000 euros o varias opciones de cuero Bridge of Weir, con precios de 3.700 y 4.000 euros.