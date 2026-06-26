El otro Mundial en el que sí juega Italia: la campaña publicitaria que lleva Ferraris, Lamborghinis, Alfas, Fiats y Maseratis a Seattle

En este Mundial no está la camiseta azzurra, ni sonará el himno italiano; pero Italia ha encontrado la forma de colarse en la competición. Eso sí, lo ha hecho sobre cuatro ruedas. La responsable de esta presencia es Turo, la plataforma de alquiler de coches entre particulares, que ha convertido una decepción deportiva en una ingeniosa campaña de marketing.

El punto de partida no podía ser más doloroso para los aficionados italianos. Después de quedarse fuera también de la edición de 2022, Italia volvió a fracasar en la fase de clasificación y se perderá su segundo Mundial consecutivo. Una ausencia histórica para una selección que presume de cuatro Copas del Mundo y que forma parte de la élite del fútbol internacional. Y aquí la pregunta era sencilla: si Italia no puede llevar a su selección al Mundial, ¿qué otro símbolo italiano podría?

La respuesta llegó en forma de motores V8, V10 y V12. En lugar de convocar futbolistas, Turo creó una peculiar “selección nacional” formada por coches italianos icónicos. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo o Fiat sustituyen a delanteros, centrocampistas y defensas en una alineación que rinde homenaje a otro de los grandes orgullos del país: su industria automovilística.

Y aunque el concepto funciona como una metáfora flexible (más que como una plantilla cerrada con nombres fijos), en las imágenes y materiales de la campaña sí aparecen modelos muy reconocibles que ayudan a aterrizar la idea. Entre ellos destacan el Ferrari Roma, el Lamborghini Huracán, el Maserati MC20, el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio o el icónico Fiat 500 Abarth. Son coches que no solo representan marcas, sino distintas “personalidades” dentro del imaginario italiano: lujo, potencia, diseño y cultura popular condensados en una misma alineación simbólica.

Una selección italiana sobre cuatro ruedas

Ahora bien, hay un matiz importante para entender bien la idea creativa. No existe un “once titular” cerrado con 11 modelos de coche fijos y universales, como ocurriría en una alineación deportiva real. En realidad, la campaña construye una “Italy Starting XI” conceptual y flexible: una metáfora de las 11 posiciones de un equipo de fútbol que se rellenan con iconos del automóvil italiano. Esos iconos representan marcas y modelos concretos, pero pueden variar según la pieza, la ciudad o el formato de la activación. Lo relevante no es el coche exacto en cada posición, sino la idea de conjunto: Italia como equipo automovilístico.

La puesta en escena está a la altura de la idea. En Seattle, una de las ciudades que acogerán partidos del Mundial, una barcaza transportó esta particular selección de deportivos italianos frente al skyline de la ciudad, como si el país hubiera encontrado una forma alternativa de desfilar en el torneo.

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Y más allá del espectáculo visual, la campaña conecta de forma natural con el negocio de Turo. Los vehículos que protagonizan esta “convocatoria” no son simples piezas de exposición, sino coches reales disponibles en la plataforma, que pueden alquilarse durante el Mundial como parte de una promoción especial con precios reducidos. Es decir, la creatividad no se queda en el vídeo: termina invitando al público a ponerse al volante de un pedazo de la historia del automóvil italiano.