Citroën C3 Aircross Marine Nationale, ojalá llegase a la calle

Hay coches que nacen para enseñar una tecnología futura y otros que, sencillamente, están hechos para despertar deseo. El Citroën C3 Aircross Marine Nationale pertenece a la segunda categoría. Es un show car creado para conmemorar los 400 años de la Marine nationale francesa, pero su aspecto va bastante más allá de una decoración especial con motivos militares o marítimos.

Citroën ha tomado el C3 Aircross como punto de partida para imaginar un SUV más preparado para el campo, con una estética mucho más rotunda y una serie de soluciones que buscan transmitir utilidad. No es un vehículo anunciado para producción, pero precisamente ahí está una de las claves de este prototipo. En un mercado lleno de SUV cada vez más parecidos entre sí, propuestas de este tipo podrían tener sentido para quien busca algo.

Citroën C3 Aircross Marine Nationale / Citroën

El modelo mantiene la base del C3 Aircross, un SUV de 4,40 metros que puede contar con hasta siete plazas y que la marca ofrece con distintas motorizaciones. No se han facilitado los motores concretos del show car ni posibles cambios mecánicos respecto al modelo de serie, así que su transformación se concentra en el diseño y en el equipamiento exterior e interior.

Lo primero que cambia, y mucho, es la presencia. Los paragolpes han sido rediseñados y se acompañan de pasos de rueda más anchos, una combinación que le da un aspecto mucho más sólido que el de un SUV urbano convencional. También incorpora unos antinieblas con lamas, inspirados en las luces que se empleaban para comunicarse entre barcos mediante código Morse.

La modificación más llamativa está en las ruedas. Este Citroën C3 Aircross Marine Nationale monta llantas de 17 pulgadas y neumáticos de tacos de 275 mm, una configuración que apunta claramente a terrenos rotos y pistas sin asfaltar. No se ha facilitado información sobre tracción total, altura libre al suelo, protecciones inferiores ni capacidad todoterreno real, por lo que no se puede considerar un 4x4 al uso. Aun así, la idea resulta atractiva porque recupera una imagen más funcional, menos preocupada por parecer deportiva y más por dar la sensación de poder llegar lejos.

Citroën C3 Aircross Marine Nationale / Citroën

En el techo hay una baca específica para transportar bolsas y material de buceo. Su diseño incorpora un patrón en espiga inspirado en los distintivos de rango de la Marine nationale y cuenta con una pintura de alta resistencia a los impactos. Los enganches de remolque también cambian su forma para recordar a las cornamusas de amarre de los barcos, mientras que las tiras laterales sustituyen a los habituales Colour Clips y adoptan el color Infra Red de Citroën.

Son detalles que quizá encarecerían un coche de producción, pero también son los que consiguen que tenga personalidad. Valoración propia: hay un público que no necesita un todoterreno extremo, pero sí agradecería un SUV compacto con una apariencia más honesta, accesorios útiles y una mayor conexión visual con el campo.

Citroën C3 Aircross Marine Nationale / Citroën

La carrocería se viste de azul tormenta, con elementos grises que evocan los cascos de los barcos y un techo gris claro brillante. En los bajos de las puertas aparece una inscripción con el texto “400 years of the Marine nationale”, mientras que el pilar trasero incorpora una escarapela tricolor con un ancla.

Un interior con inspiración naval

El habitáculo sigue la misma inspiración naval, aunque con un tratamiento menos evidente. El color Infra Red aparece en el emblema exterior y en el centro del volante, pero el detalle más particular llega de noche: la iluminación interior pasa a ser roja, como referencia a la que se utiliza en los submarinos para ayudar a mantener la percepción del ciclo día-noche.

Citroën C3 Aircross Marine Nationale / Citroën

Los asientos emplean una tela gris clara en su parte superior, preparada para reflejar esa luz roja nocturna. Los cojines incluyen un relieve específico y los asientos delanteros llevan logotipos “400 years” en PVC. Una moldura tricolor azul, blanca y roja recorre el salpicadero y remata una ambientación que, sin ser discreta, mantiene coherencia con el exterior.

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El resultado no deja de ser un ejercicio de diseño, pero tiene una lectura interesante. El Citroën C3 Aircross Marine Nationale demuestra que no hace falta inventar un coche completamente nuevo para crear algo con carácter.