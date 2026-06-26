Caravaning
Benimar renueva su apuesta por el caravaning con una ambiciosa gama 2027
La firma española incorpora nuevos modelos, mejora la conectividad, refuerza la seguridad y amplía su oferta con la nueva familia Kaleo para acercar el caravaning a más usuarios
El mercado del caravaning continúa evolucionando al ritmo de las nuevas formas de viajar, y Benimar quiere seguir ocupando una posición destacada en ese proceso. El fabricante español ha presentado recientemente su nueva gama 2027, una renovación profunda de su catálogo que introduce nuevos modelos, mejoras tecnológicas, soluciones orientadas al confort y una apuesta reforzada por la sostenibilidad.
La nueva generación de vehículos llega con el objetivo de responder a las demandas de un cliente cada vez más exigente, que busca libertad de movimiento sin renunciar a la comodidad, la conectividad y la seguridad. Para ello, la marca ha trabajado en una actualización que afecta tanto al diseño como a la funcionalidad y el equipamiento de sus principales gamas.
Una oferta más amplia para llegar a nuevos viajeros
La gran novedad de la gama Benimar 2027 es la ampliación de su oferta comercial. La colección se articula en torno a siete familias: Amphitryon, Mileo, Tessoro, Yrteo, Sport, Benivan y la nueva Kaleo, concebida como una puerta de entrada al universo de la marca.
Entre las incorporaciones más destacadas figuran los nuevos Amphitryon A981, Mileo M262 y Tessoro T443 y T461, además de la profunda renovación de la gama Yrteo, que estrena nuevas distribuciones, mejoras de habitabilidad y nuevas soluciones de equipamiento.
Especial relevancia adquiere la llegada de Kaleo, una nueva familia desarrollada sobre chasis Citroën Jumper y diseñada para quienes desean iniciarse en el mundo del caravaning con una propuesta sencilla, funcional y competitiva. Inicialmente estará disponible con tres configuraciones perfiladas y una versión capuchina.
La marca también consolida el denominado concepto UP en las gamas Tessoro y Sport, reforzando una propuesta centrada en ofrecer vehículos muy equipados y preparados para viajar desde el primer momento.
Más tecnología para viajar con seguridad
La actualización de la gama no se limita a nuevos modelos. Benimar ha introducido importantes avances en materia de seguridad, conectividad y asistencia a la conducción.
Entre ellos destacan los nuevos sistemas ADAS adaptados a la normativa europea GSRII, así como la incorporación de serie del Safety Pack de Fiat en los modelos correspondientes. Estas soluciones contribuyen a mejorar la seguridad activa durante la conducción y refuerzan la protección tanto del conductor como de los ocupantes.
La conectividad también gana protagonismo gracias a la incorporación de los sistemas Truma iNet X Pro, que permiten gestionar diferentes funciones del vehículo desde un smartphone, facilitando el control de diversos elementos relacionados con el confort a bordo.
Interiores más confortables y funcionales
La experiencia de uso ha sido otro de los aspectos sobre los que ha trabajado la firma castellonense. Los modelos 2027 incorporan nuevas soluciones de iluminación interior, renovaciones en el mobiliario y una optimización general de los espacios habitables.
A ello se suman nuevas tapicerías y mejoras orientadas a incrementar el confort durante las estancias prolongadas, un aspecto especialmente valorado por los usuarios que utilizan la autocaravana como auténtica alternativa vacacional o incluso como forma habitual de viajar. La marca también ha realizado avances en aislamiento térmico, capacidad de carga y eficiencia energética, aspectos fundamentales para mejorar la autonomía y la calidad de vida a bordo.
La sostenibilidad gana peso en la estrategia de producto
La sostenibilidad sigue ocupando un papel central en la evolución de Benimar. La compañía continúa apostando por materiales reciclables y por la optimización de los procesos productivos con el objetivo de reducir el impacto medioambiental de su actividad. Entre las novedades de la gama destacan los nuevos materiales estructurales PET, más ligeros y sostenibles, que contribuyen a reducir el peso total de los vehículos y mejorar su eficiencia.
Este compromiso se extiende también a la fabricación. La planta de Peñíscola mantiene la certificación ISO 14001 y desarrolla diferentes iniciativas orientadas a la reducción del consumo de recursos, la reutilización de materiales y el aprovechamiento de energías renovables, entre ellas la energía solar.
Benimar: más de medio siglo de experiencia en caravanning
Con más de cincuenta años de trayectoria, Benimar se ha consolidado como una de las referencias del caravaning europeo. Fundada en Peñíscola, la compañía forma parte del grupo Trigano y desarrolla íntegramente su producción en España bajo estándares industriales y de calidad europeos.
Su crecimiento se ha sustentado sobre tres pilares estratégicos: la innovación constante, la búsqueda de una sólida relación calidad-precio y una identidad propia inspirada en el estilo de vida mediterráneo. La compañía destaca además por controlar de forma integral todo el proceso de fabricación, desde la selección de materiales hasta el montaje final y los controles de calidad previos a la entrega de cada vehículo.
Con la nueva gama 2027, Benimar refuerza una estrategia orientada a ofrecer soluciones adaptadas a las nuevas tendencias de viaje, apostando por una combinación de tecnología, funcionalidad y accesibilidad que le permita seguir creciendo en un mercado europeo cada vez más competitivo y dinámico.
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