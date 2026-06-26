El Audi Q3 Sportback TDI 150 CV deja sin argumentos a Europa

Hay coches con los que las autoridades europeas deberían replantearse seriamente el relato construido alrededor del diésel, y el Audi Q3 Sportback TDI de 150 CV es uno de ellos. No porque pretenda negar la necesidad de reducir emisiones ni porque la electrificación no tenga sentido en muchos usos, sino porque demuestra que, para recorrer largas distancias con eficiencia, autonomía y comodidad, sigue habiendo muy pocas alternativas tan completas como un buen motor de gasóleo.

Prueba Audi Q3 Sportback TDI 150 CV / Edgar Vivó

Este Audi no tiene etiqueta ECO ni recurre a una hibridación ligera para maquillarse. Lleva un diésel de 150 CV, una caja automática S tronic de siete velocidades y una etiqueta C. Lo de siempre, podría pensar alguno. Pero después de hacer alrededor de 1.000 kilómetros con él, queda claro que ese “lo de siempre” sigue funcionando extraordinariamente bien cuando el coche se utiliza para lo que fue concebido: viajar mucho, viajar cómodo y gastar poco.

Porque el Audi Q3 Sportback TDI 150 CV ha terminado esta prueba con una media real de 5,6 l/100 km, una cifra difícil de discutir en un SUV de más de 4,5 metros, con cerca de 1.700 kilos de peso y llantas de 20 pulgadas. Y, sobre todo, una cifra que recuerda que el debate sobre la movilidad no debería limitarse a expulsar tecnologías, sino a entender para qué tipo de conductor y de recorrido sigue teniendo sentido cada una.

La nueva generación del Q3 ha dado un paso claro adelante en diseño, y en esta carrocería Sportback se aprecia todavía más. Es un coche bastante más atractivo que su antecesor, con una imagen más moderna, más sofisticada y con ese punto deportivo que muchos compradores buscan en un SUV compacto premium. La clave está en la caída del techo. El perfil posterior más tendido le da una silueta más cercana a la de un coupé, afina visualmente la carrocería y hace que el coche parezca más bajo y más deportivo. Audi sigue trabajando especialmente bien el apartado lumínico y aquí se nota: tanto la firma delantera como el diseño trasero le dan una imagen tecnológica y muy reconocible.

Silueta del Audi Q3 Sportback / Edgar Vivó

Lo mejor es que esa carrocería más estilizada no castiga demasiado el uso familiar. En las plazas traseras se sigue viajando con bastante comodidad y la caída del techo no supone un problema real salvo para ocupantes especialmente altos. Para la mayoría de pasajeros, la cota de altura es suficiente y el espacio disponible resulta plenamente válido para viajar.

Un interior más moderno, pero no irracional

Por dentro también hay una evolución notable. El nuevo salpicadero transmite una sensación más actual gracias a la disposición curvada de las pantallas, con una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla central de 12,8. La presentación es limpia, la información se entiende rápido y el sistema responde con agilidad.

Interior del Audi Q3 Sportback TDI 150 CV / Edgar Vivó

Audi ha sabido actualizar el habitáculo sin caer por completo en la obsesión de convertir cada función en un menú táctil. Hay acciones cotidianas que siguen teniendo accesos físicos y eso, en un coche que se utiliza a diario o que pasa horas en carretera, se agradece. Ajustar el volumen, apagar el sistema de audio o utilizar determinados mandos básicos no requiere perder tiempo navegando por la pantalla.

La nueva disposición de mandos alrededor del volante necesita unos kilómetros de adaptación. En la parte izquierda se concentran intermitentes, limpiaparabrisas y funciones de iluminación, algo que inicialmente puede resultar extraño. El tacto de los intermitentes tampoco es el más intuitivo desde el primer contacto. Sin embargo, tras unos días de uso se entiende la lógica y termina resultando cómodo tener tantas funciones agrupadas en un único mando.

Piña izquierda con intermitentes y control de limpiaparabrisas / Edgar Vivó

La posición de conducción vuelve a ser uno de los puntos fuertes del modelo. Se puede conducir relativamente bajo para tratarse de un SUV, con una postura que transmite cierto aire deportivo, pero sin renunciar a una buena visibilidad ni a una ergonomía muy cuidada. Los asientos deportivos de esta versión cumplen bien y ayudan a que el conductor se sienta cómodo incluso tras muchas horas al volante.

Un coche hecho para sumar kilómetros

La gran virtud de este Audi Q3 Sportback diésel aparece en cuanto sales a carretera. No es un SUV que intente disfrazarse de deportivo ni que busque impresionar con reacciones excesivas. Su personalidad es la de un coche estable, seguro y muy bien asentado.

En autopista transmite una sensación de aplomo sobresaliente. Va firme sobre el asfalto, mantiene muy bien la trayectoria y ofrece esa tranquilidad que se agradece cuando se acumulan kilómetros. No hay fatiga, y no hay una suspensión que castigue por llevar una estética más deportiva.

Prueba Audi Q3 Sportback TDI 150 CV (2) / Edgar Vivó

Ese equilibrio entre confort y dinamismo es uno de los grandes aciertos. Con las llantas de 20 pulgadas se podría esperar una respuesta más seca, pero el coche filtra con solvencia las irregularidades y conserva una buena calidad de rodadura. En carretera secundaria también se mueve con naturalidad: la dirección permite colocar el coche con precisión y la carrocería no acusa movimientos incómodos cuando se encadenan curvas.

No es un coche para conducir con el cuchillo entre los dientes, ni lo necesita; para está en todo caso la nueva versión de 190 CV. Sí es un SUV que invita a viajar, que transmite confianza y que permite mantener ritmos elevados sin esfuerzo. En ese sentido, encaja perfectamente con el motor que lleva bajo el capó.

El TDI de 150 CV mantiene todo el sentido

¿Qué más se puede decir del 2.0 TDI de 150 CV a estas alturas?. Sus 360 Nm de par permiten moverse con soltura desde abajo y hacen que el Q3 Sportback responda con facilidad en recuperaciones, adelantamientos o incorporaciones. No es una mecánica explosiva, pero sí muy utilizable y extremadamente fiable. Tiene fuerza donde se necesita, el cambio automático S tronic acompaña con suavidad en conducción tranquila y el conjunto permite recorrer largas distancias sin sensación de esfuerzo. Es exactamente lo que debería ofrecer un coche de este planteamiento.

Prueba Audi Q3 Sportback TDI 150 CV (23) / Edgar Vivó

La eficiencia termina de redondear la propuesta. La media de 5,6 l/100 km lograda durante la prueba confirma que este motor sigue siendo una herramienta excelente para quien recorre muchos kilómetros al año. En una época en la que se tiende a simplificar el debate, este Audi recuerda que no todos los conductores tienen las mismas necesidades ni todos los trayectos admiten la misma solución. Para quien haga ciudad a diario, tenga punto de carga y recorra pocos kilómetros, otras tecnologías pueden resultar más adecuadas. Pero para quien se mueve con frecuencia por autovía, atraviesa España cada semana o necesita autonomía real sin depender de paradas prolongadas, un diésel moderno como este sigue teniendo argumentos muy serios.

El asistente de conducción podría estar más afinado

No todo es perfecto. El punto menos convincente durante la prueba ha sido el funcionamiento del sistema de conducción semiautónoma. El control de velocidad y distancia cumple correctamente, pero el centrado de carril no está al nivel de los mejores sistemas actuales.

En determinadas situaciones no mantiene el coche tan centrado como cabría esperar y obliga al conductor a intervenir más de la cuenta sobre la dirección. No deja de ser una ayuda válida, pero en un vehículo tan pensado para recorrer largas distancias se agradecería una respuesta más precisa y relajada.

Prueba Audi Q3 Sportback TDI 150 CV / Edgar Vivó

El Audi Q3 Sportback TDI 150 CV S tronic es una reivindicación de sentido común. Tiene una imagen atractiva, un interior mucho más moderno, una posición de conducción excelente y un comportamiento en carretera que transmite confianza desde el primer kilómetro. Pero, por encima de todo, es un coche que confirma que el diésel sigue teniendo mucho que decir. Sin electrificación, sin etiqueta ECO y sin artificios, este Audi ofrece comodidad, prestaciones suficientes, autonomía y un consumo real difícil de igualar para un SUV de su tamaño.

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Europa puede seguir apostando por nuevas tecnologías, y debe hacerlo. Pero coches como este demuestran que dar por muerto al diésel demasiado pronto no parece la decisión más lógica para todos los conductores. Porque cuando se trata de viajar de verdad, con equipaje, con familia y sin convertir cada trayecto largo en una planificación, el Audi Q3 Sportback TDI de 150 CV sigue siendo una opción extraordinariamente difícil de rebatir.