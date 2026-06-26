Las aseguradoras podrían reclamar la indemnización por responsabilidad civil si no se usa la baliza V16

La correcta señalización de un vehículo averiado o inmovilizado ya no es únicamente una obligación administrativa, sino una cuestión que puede tener consecuencias legales, económicas y de seguridad vial. Así lo indica el último comunicado del grupo de trabajo de la baliza V16, una asociación de los principales fabricantes y distribuidores de este dispositivo.

Sostienen que la baliza V16 conectada se convierte en un elemento esencial para proteger tanto al conductor detenido como al resto de usuarios de la vía y que el arcén ya no se puede considerar un espacio 'seguro' a la hora parar el vehículo tras un siniestro.

Y es que la última modificación del Reglamento General de Circulación, por la que a partir del 1 de octubre de 2026, permite a las motocicletas circular legalmente por el arcén derecho en situaciones de congestión bajo reglas concretas. Este cambio provoca que el arcén deje de ser un espacio reservado casi exclusivamente a vehículos averiados y pase a convertirse también en una vía de circulación para motociclistas.

Desde esta asociación se recuerda la importancia de usar la baliza conectada, sobre todo ante este nuevo escenario donde cambia el uso del arcén y el aumento de los viajes por carretera en verano. Y es que la V16 es el único sistema que transmite automáticamente la presencia del vehículo inmovilizado a la plataforma de tráfico y a los sistemas de navegación; y sin esa señalización, un motorista podría no detectar el obstáculo hasta encontrarse muy próximo al vehículo, reduciendo considerablemente su margen de reacción.

Aviso ante los desplazamientos del verano por carretera

Ante la inminente operación salida del verano y el incremento de los desplazamientos en coche por carretera, este grupo ha querido avisar de las consecuencias de no utilizar la baliza V16 y la importancia de hacerlo.Tal y como indica el comunicado, el director general de la DGT, Pere Navarro, ha advertido de que la ausencia de la baliza puede complicar tanto los atestados como la gestión de los siniestros por parte de las compañías aseguradoras.

Si un vehículo queda inmovilizado y el conductor no activa la baliza, si otro vehículo colisiona con él, la aseguradora podría indemnizar inicialmente el accidente, pero posteriormente tendría argumentos para reclamar la responsabilidad civil al conductor que incumplió su obligación de señalizar correctamente el vehículo. Una señalización deficiente puede agravar un incidente menor y derivar en problemas legales y económicos importantes.

Desde el 1 de enero de 2026 es obligatorio utilizar la V16 cuando un vehículo queda inmovilizado y la multa por no hacerlo puede conllevar una multa de 200 euros; pero las consecuencias económicas derivadas de un accidente pueden ser mucho mayores que la propia sanción administrativa.

Así, antes de iniciar el viaje se recomienda comprobar que la baliza está homologada, verificar que dispone de conexión y batería suficiente, y llevarla en un lugar accesible del vehículo y no guardada en el maletero.

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Si el vehículo queda inmovilizado, se aconseja activar inmediatamente la baliza sin abandonar el vehículo y colocarla sobre el techo y contactar posteriormente con la aseguradora o el servicio de asistencia.