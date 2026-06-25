Este es el truco japonés para gastar menos combustible: los hábitos que muchos conductores siguen ignorando

Ahorrar combustible no siempre exige cambiar de coche. En muchos casos, la clave está en modificar pequeños hábitos al volante que pasan desapercibidos para la mayoría de conductores. De hecho, las técnicas de conducción eficiente que triunfan en países como Japón demuestran que es posible reducir el gasto de carburante sin realizar ninguna inversión.

Uno de los errores más comunes es acelerar de forma brusca. Cada vez que se pisa el acelerador con demasiada intensidad, el motor necesita inyectar más combustible, aumentando el consumo y generando más residuos. La conducción eficiente apuesta por movimientos suaves y progresivos, manteniendo una velocidad constante siempre que sea posible.

La importancia de anticiparse

La anticipación es otro de los pilares para gastar menos combustible. En ciudad, muchos conductores continúan acelerando hasta llegar a un semáforo en rojo para frenar en el último instante. Sin embargo, levantar el pie del acelerador con tiempo y aprovechar la inercia del vehículo permite reducir significativamente el consumo.

Esta técnica también disminuye el desgaste de componentes como los frenos y contribuye a una conducción más cómoda y segura.

El estado del vehículo influye directamente en la eficiencia / Pixabay

El mantenimiento marca la diferencia

El estado del vehículo influye directamente en la eficiencia. Los neumáticos, por ejemplo, son el único punto de contacto con el asfalto y una presión incorrecta obliga al motor a realizar un esfuerzo adicional.

También conviene prestar atención al filtro de aire, las bujías y el resto de elementos mecánicos. Un mantenimiento adecuado permite que el motor funcione en condiciones óptimas y reduzca el gasto de combustible.

Menos peso, menos consumo

Muchos conductores utilizan el maletero como almacén permanente sin ser conscientes de que cada kilo adicional afecta al rendimiento. Diversos estudios estiman que añadir 50 kilos de peso puede incrementar el consumo alrededor de un 2%.

Eliminar herramientas, objetos olvidados o cualquier carga innecesaria es una de las formas más sencillas de mejorar la eficiencia sin coste alguno.

Maletero como almacén permanente sin ser conscientes de que cada kilo adicional afecta al rendimiento / Audi

Aerodinámica y planificación

A velocidades elevadas, la resistencia aerodinámica se convierte en uno de los principales enemigos del ahorro. Circular con las ventanillas bajadas o mantener barras de techo cuando no se utilizan genera turbulencias que obligan al motor a consumir más combustible.

Además, planificar los desplazamientos ayuda a evitar trayectos innecesarios y favorece que el motor trabaje durante más tiempo en su temperatura óptima de funcionamiento.

Pequeños detalles que también cuentan

Incluso acciones tan cotidianas como repostar pueden influir ligeramente en la eficiencia. Algunos especialistas recomiendan hacerlo a primera hora de la mañana, cuando el combustible se encuentra más frío y denso.

También es aconsejable evitar llenar el depósito justo después de que una cisterna haya descargado combustible en la estación de servicio, ya que el movimiento puede remover sedimentos acumulados en los tanques.

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En definitiva, ahorrar combustible depende mucho más de los hábitos al volante que del vehículo que se conduce. Una conducción suave, anticipativa y eficiente puede reducir notablemente el gasto diario y prolongar la vida útil de numerosos componentes mecánicos.