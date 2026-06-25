Con esta versión Plein Sud, Renault ha querido añadir un soplo de aire al R4 después de su regreso al mercado con la remodelación moderna del modelo y su implantación con tecnología de última hora. Es como un volver a recordar los icónicos descapotables que en su día lanzó con el Plen Air sin techo ni puertas o la versión de doble techo solar.

Hoy los tiempos han cambiado y la marca francesa se adentra en soluciones más útiles y prácticas con este Plein Sud que conserva la esencia del R-4 E-Tech pero ofrece la posibilidad de disfrutar las sensaciones de viajar a cielo abierto.

Renault 4 E-Tech Plein Sud: un pedazo de cielo por 1.800 euros más / Thomas ANTOINE/Cetadi Prod

Techo de lona eléctrico

Esta versión no ha sufrido ningún cambio respecto a la carrocería, salvo en el techo. La capota de lona negra de accionamiento eléctrico tiene una superficie muy generosa ya que mide 92 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho. A diferencia de lo que suele ser habitual, el mecanismo para abrir y cerrar el techo solo tiene tres pliegues. Los componentes estructurales del techo están hechos de polímero en lugar de metal.

Los técnicos han trabajado de manera primordial en la rigidez torsional que se ha visto incrementada gracias al refuerzo de la estructura del techo. El resultado de todo ello es que esta versión solo pesa 19 kilos más que un R4 E-Tech con techo rígido.

Esta capota puede plegarse o cerrarse en tan solo diez segundos y esta operación se puede realizar circulando a una velocidad de hasta 90 km/h pudiendo ajustarse a una variedad de posiciones intermedias para adaptarse a las preferencias de los ocupantes del coche.

Los técnicos han trabajado de manera primordial en la rigidez torsional que se ha visto incrementada gracias al refuerzo de la estructura del techo / Thomas ANTOINE/Cetadi Prod

Buena habitabilidad

Como hemos tenido la oportunidad de comprobar durante un largo recorrido de prueba, el nivel sonoro con el techo cerrado es similar al del coche con techo y cuando la capota esta plegada, un deflector en la parte delantera elimina turbulencias de aire y reduce el ruido interior aunque se circule a buena velocidad.

Por otro lado, la presencia de este techo de lona no ha mermado la habitabilidad ya que los pasajeros de las plazas traseras disponen de 81,3 centímetros de altura libre al techo y para los de las delanteras es de 90,6 centímetros. En cuanto a la capacidad del maletero, se mantienen los 440 litros.

El único cambio que se ha llevado a cabo ha sido una suspensión algo más firme para contrarrestar la rigidez de la carrocería y con ello ofrecer un buen comportamiento dinámico.

La presencia de este techo de lona no ha mermado la habitabilidad ya que los pasajeros de las plazas traseras disponen de 81,3 centímetros de altura libre al techo / Thomas ANTOINE/Cetadi Prod

Dos acabados, un motor

El coche sale a la venta con dos niveles de acabado, Techno e Iconic. Solo hay un motor disponible de 136 CV asociado a una batería de 52 kWh que permite disponer de una autonomía de hasta 392 kilómetros según mediciones WLTP. Incorpora un cargador bidireccional de 11 kW en corriente alterna y un cargador de 100 kW en corriente continua que en 30 minutos permite pasar del 15 al 80 por ciento de la carga.

Esta versión Plein Sud incorpora nuevos sistemas de asistencia a la conducción hasta un total de 28. Entre ellos, está la función avanzada de supervisión del conductor que gracias a una cámara interior, puede detectar fatiga o distracción. Otros sistemas, como el sistema activo de asistencia al conductor se ha mejorado y ahora es predictivo ya que puede analizar la carretera y alertar al conductor de lo que llega.

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El coche ya está a la venta y su precio, en la versión Techno es de 31.550 euros contabilizadas todas las ayudas mientras que el de la versión Iconic es de 33.550 euros en las mismas condiciones.