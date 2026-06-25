Diseño
Maserati borra las fronteras entre concesionario y web con su nuevo configurador hiperrealista
La firma de Módena lanza una herramienta omnicanal con calidad visual de cine en formato 21:9 para personalizar cualquier modelo en tiempo real y desde cualquier dispositivo
El proceso de compra de un vehículo de altas prestaciones evoluciona hacia un modelo donde la pantalla aspira a replicar la fidelidad del mundo real. Coincidiendo con un momento clave para la firma de Módena —marcado por el estreno global de los nuevos GranTurismo, GranCabrio y Grecale—, la marca del tridente ha presentado un innovador configurador web que unifica definitivamente la experiencia física y la digital.
Calidad cinematográfica y formato 21:9
La principal evolución técnica de esta herramienta radica en su capacidad para ofrecer imágenes fotorrealistas en tiempo real. El vehículo ya no se muestra de forma aislada sobre un fondo neutro, sino que se convierte en el núcleo de un entorno tridimensional completamente rediseñado.
La plataforma utiliza un formato panorámico 21:9 que aporta una estética cinematográfica e hiperrealista al proceso de personalización. Esta ambientación busca evocar el auténtico estilo de vida italiano, permitiendo al usuario contemplar cómo cobra vida el diseño de su coche desde cualquier mercado del mundo y a través de cualquier tipo de dispositivo conectado.
Un configurador sin interrupciones
El nuevo configurador web rompe las barreras tradicionales del comercio en línea al equipararse en rendimiento y precisión visual al sistema que emplean los asesores comerciales en los propios concesionarios. Al ofrecer una fidelidad visual tan cercana a la de los vehículos reales, se refuerza el prestigio y el atractivo del producto antes de que el cliente acuda a la exposición física.
Este ecosistema digital plantea un cambio de paradigma comercial. El software permite conectar el entorno online con el espacio físico de manera fluida, acompañando al comprador a lo largo de todo el trayecto sin cortes ni variaciones en la calidad de la información visual.
Eficiencia de procesos y optimización de costes
Más allá de la experiencia estética y el componente emocional orientado al usuario, la renovación tecnológica de Maserati aporta ventajas corporativas directas. La implantación de esta plataforma fotorrealista unificada se traduce en una mejora de la eficiencia de los procesos de gestión internos y en una reducción de los costes operativos de la compañía, consolidando la posición de la marca en la búsqueda de soluciones de elegancia atemporal apoyadas en la innovación tecnológica.
- Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
- El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
- Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: 'Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante
- Tomás Torralbo, mejor nota de la PAU en Barcelona: 'Mi madre también fue la mejor alumna de la selectividad en Rumanía
- Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
- Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: 'Tras el esfuerzo, ya estoy de lleno en el gran verano de mi vida