Lexus UX 300h 2026 aumenta su potencia y estrena nuevos acabados

Lexus actualiza el UX 300h para 2026 con una evolución centrada en la mecánica, la conducción y el equipamiento. El modelo eleva la potencia conjunta hasta los 199 CV y reorganiza la gama en cuatro acabados, con precios desde 41.750 euros.

La principal novedad está bajo el capó. El UX 300h conserva el motor de gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros, pero ahora forma parte de un sistema híbrido de quinta generación acompañado por una batería de iones de litio. El conjunto entrega 146 kW, equivalentes a esos 199 CV, y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos. Toda la gama se mantiene por debajo de los 120 g/km de CO2 y queda exenta del impuesto de matriculación, un dato relevante para quien esté comparando el coste final de compra entre distintos híbridos.

Lexus UX 300h / Lexus

La batería se ubica bajo el suelo, a la altura de los asientos traseros, lo que ayuda a rebajar el centro de gravedad sin restar espacio al maletero, aunque no se ha facilitado la capacidad de carga. Es una disposición que busca favorecer tanto la estabilidad como la integración del sistema híbrido en un coche pensado para ciudad, trayectos diarios y desplazamientos de mayor recorrido.

Más aplomo en carretera

El Lexus UX 300h 2026 recibe cambios en su configuración dinámica para mejorar el comportamiento en curvas y la estabilidad durante la frenada. La actualización actúa sobre la amortiguación, el reparto de la fuerza de frenado entre los ejes y el control del balanceo de cada rueda.

Lexus UX 300h / Lexus

No se detallan los componentes concretos que cambian ni las diferencias frente al modelo anterior, pero Lexus busca que el coche resulte más estable cuando se frena con intensidad y más controlado en trazados con curvas cerradas. Dentro, el UX mantiene una propuesta que prioriza el aislamiento acústico. La marca señala el uso de materiales absorbentes, soluciones contra vibraciones y cristales con protección acústica para reducir el ruido en marcha, incluso cuando el motor de gasolina está en funcionamiento.

Cuatro acabados, con distinto enfoque y precio

La gama del Lexus UX 300h 2026 se articula en cuatro versiones: Urban, F Sport Legend, F Sport+ y Omotenashi. Todas utilizan la misma mecánica híbrida de 199 CV, aunque Lexus concentra buena parte de los detalles específicos de equipamiento y diseño en los acabados de carácter más deportivo.

Interior del Lexus UX 300h / Lexus

El escalón de acceso es el UX 300h Urban, disponible desde 41.750 euros. Incluye los modos de conducción ECO, Normal y Sport, como el resto de la gama, aunque no se ha facilitado el detalle de su equipamiento de serie.

Por encima se sitúa el UX 300h F Sport Legend, con un precio de 44.750 euros. Es la versión que incorpora una estética más deportiva gracias a la parrilla F Sport en negro azabache, los pasos de rueda en negro mate y las llantas F Sport de 18 pulgadas con cinco radios dobles. También da acceso a la pantalla multimedia de 12,3 pulgadas del sistema Lexus Pro y al cuadro Lexus Digital Cockpit, igualmente de 12,3 pulgadas.

Su dotación añade asientos calefactados, portón trasero eléctrico, volante con ajuste eléctrico, cargador inalámbrico para smartphones, sistema de sonido con 10 altavoces y cristales traseros tintados. El interior se remata con tapicería de cuero sintético Tahara.

Lexus UX 300h / Lexus

El UX 300h F Sport+ eleva el precio hasta 52.500 euros y añade los modos de conducción Sport+ y Custom, disponibles en las versiones más deportivas. También puede elegirse con tapicerías en rojo coral, blanco F y negro, además de ofrecer la posibilidad de combinar el techo negro con cuatro colores exteriores. Esta versión comparte con el F Sport Legend la posibilidad de escoger los tonos Blanco Nova y Azul Eléctrico. No se ha facilitado el equipamiento completo del F Sport+.

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La gama de este Lexus culmina con el UX 300h Omotenashi, cuyo precio es de 57.500 euros. No se ha facilitado qué elementos de diseño, confort, tecnología o seguridad lo diferencian del resto de versiones. La pintura metalizada tiene un coste adicional de 1.250 euros en toda la gama.