Guantes, calzado cerrado y multas de 200 euros: así cambia la normativa para motoristas

En los últimos años el enfoque tradicional de la seguridad vial, obsesionado con el asfalto y el vehículo, ha dejado paso a una visión mucho más humana centrada en proteger a las personas. Bajo esta premisa, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana una reforma integral del Reglamento General de Circulación diseñada específicamente para blindar a los usuarios vulnerables, un grupo de riesgo donde los motoristas ocupan un lugar crítico.

La nueva normativa introduce un nuevo paquete de obligaciones, sanciones y también alguna que otra ventaja para facilitar la fluidez del tráfico sobre las dos ruedas.

Adiós a las chanclas y guantes obligatorios

La protección personal ha dejado de ser una recomendación para convertirse en un imperativo legal exigible tanto para el conductor como para el acompañante. El nuevo reglamento fija dos líneas rojas en el vestuario motero cuyo incumplimiento se considerará infracción grave, con una sanción económica de 200 euros:

Guantes obligatorios en carretera: Desde ahora será imprescindible el uso de guantes de protección tanto para los conductores como para los pasajeros de motocicletas y ciclomotores siempre que circulen por vías interurbanas (autopistas, autovías, etc) .

Desde ahora será imprescindible el uso de guantes de protección tanto para los como para los de motocicletas y ciclomotores siempre que circulen por . Calzado cerrado en cualquier trayecto: Tampoco se podrá circular con calzado abierto (como chanclas o sandalias). Esta medida se aplicará en todo tipo de vías , incluyendo los trayectos urbanos por ciudad.

Tampoco se podrá circular con (como chanclas o sandalias). Esta medida se aplicará en , incluyendo los por ciudad. Chaleco obligatorio para 'riders': Los repartidores que desarrollen su actividad a manos de una motocicleta o ciclomotor deberán vestir el chaleco reflectante en todo momento, una medida que también acarrea una multa de 200 euros en caso de olvido.

Una de las demandas más perseguidas por el colectivo motero se convierte en realidad: la autorización para circular por el arcén / MANU MITRU

Podrá usarse el arcén durante los atascos

No todo son restricciones en el nuevo reglamento de la DGT. Una de las demandas más perseguidas por el colectivo motero se convierte en realidad: la autorización para circular por el arcén.

A partir de ahora, las motocicletas podrán abandonar el carril convencional y avanzar por el arcén derecho cuando exista congestión de tráfico. Sin embargo, la velocidad máxima permitida en este espacio será de 30 kilómetros por hora y el tramo en cuestión deberá contar con una señalización previa que habilite esta maniobra.Además, salvo excepciones, siempre será el arcén derecho.

La importancia del casco

Por último, con la nueva normativa, los cascos de protección que utilicen los usuarios de ciclomotores y motocicletas tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados, garantizando que el producto ha superado los test de impacto más severos del mercado antes de salir a la carretera.

¿Cuándo entran en vigor los cambios?

La implantación de estas medidas se realizará de forma escalonada para permitir que tanto el sector como los usuarios se adapten a las nuevas exigencias técnicas:

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