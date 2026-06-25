Dongfeng cumple dos años en España y amplía su catálogo con un nuevo eléctrico y su primer PHEV

La marca china Dongfeng cumple dos años en España y al Dongfeng Box va a sumar dos coches nuevos: el Dongfeng VIGO, un SUV 100% eléctrico del segmento C, y el Dongfeng MAGE PHEV, su primer híbrido enchufable en España.

La marca amplía así su posicionamiento en el mercado español y busca atraer a nuevos perfiles de cliente con estas nuevas alternativas.

Dongfeng VIGO y MAGE PHEV

El Dongfeng VIGO se posiciona como una opción eléctrica orientada al uso diario, combinando eficiencia, tecnología y accesibilidad. Equipado con un motor eléctrico de 120 kW (163 CV) y una batería LFP de 51,87 kWh, ofrece hasta 340 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Además, admite carga rápida en corriente continua, capaz de recuperar del 30 al 80% de la batería en solo 18 minutos. De serie, incluye equipamientos propios de segmentos superiores y llegará al mercado con un precio desde 29.990 euros sin descuentos.

Dongfeng VIGO / Dongfeng

Dongfeng VIGO. / Dongfeng

El Dongfeng MAGE PHEV supone la entrada de la marca en la tecnología híbrida enchufable en España. Este SUV del segmento C combina un motor de gasolina turbo de 110 kW (150 CV) con un motor eléctrico de 88 kW (120 CV), alcanzando una potencia conjunta de 299 CV. Su sistema híbrido, apoyado en una batería de 17 kWh, permite recorrer hasta 81 kilómetros en modo 100% eléctrico y superar los 1.000 kilómetros de autonomía total, orientándolo tanto al uso urbano como a los viajes de larga distancia. Su precio parte de 31.990 euros sin ayudas y contará con la etiqueta Cero de la DGT.

A partir de julio

En cuanto a la garantía, Donfeng ofrece siete años o 300.000 kilómetros para el vehículo y de diez años sin límite de kilometraje para el sistema electrificado, una de las coberturas más amplias del mercado. Los nuevos modelos estarán disponibles para reserva a partir de julio en los puntos de venta oficiales, mientras que las primeras entregas están previstas para finales de agosto.

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Dongfeng MAGE PHEV / Dongfeng

Además, Dongfeng cuenta además con un centro logístico de recambios en España que permite suministros en 24 a 48 horas a su red oficial, formada actualmente por 23 puntos de venta y servicio distribuidos por todo el país.