¿Sabes cómo se reposta un coche de hidrógeno? Te lo mostramos con el nuevo Hyundai Nexo

El nuevo Hyundai Nexo de hidrógeno ya está aquí, aunque la importancia de su llegada no se mide por el volumen de ventas que pueda alcanzar en España, sino en lo que representa para la marca coreana y para el sector automovilístico. Lo conocimos en una presentación celebrada en las instalaciones de Exolum, donde realizamos el repostaje de sus tanques en una hidrogenera.

La operación se realiza con una manguera sencilla, parecida a la de GLP, y la marca sitúa el llenado hasta el 95% en unos cinco minutos. Además, Hyundai anuncia hasta 826 kilómetros de autonomía WLTP, por lo que tenemos todo lo bueno de un coche eléctrico, pero sin el inconveniente de la recarga.

El nuevo Hyundai Nexo en la hidrogenera de Exolum / Hyundai

Eso sí, si la red de recarga eléctrica en España ya es escasa, ni hablemos de la de hidrogeneras. Durante la visita se explicó que la instalación, operativa desde 2022, puede producir 50 toneladas de hidrógeno al año y suministra a 700 y 350 bares para movilidad ligera y pesada. “La transición energética ya es una realidad, pero con muchos retos”, resumieron durante la jornada. Es una frase que encaja con un modelo cuya tecnología ya funciona, pero su presencia es prácticamente simbólica.

Un escaparate para el hidrógeno

Hyundai no presenta al Nexo como un vehículo llamado a cambiar las cifras de matriculaciones en España. Lo sitúa como una pieza visible de su apuesta por el hidrógeno, una vía que el grupo trabaja desde 1998 y que quiere extender más allá del automóvil mediante su plataforma HTWO. La propia hoja de ruta expuesta por la compañía plantea que todos sus vehículos comerciales estén disponibles con pila de combustible en 2028, alcanzar una paridad de costes entre FCEV y BEV en 2030 y llegar a emisiones cero en producción, logística y operaciones en 2045.

El nuevo Hyundai Nexo en la hidrogenera de Exolum / Hyundai

El Nexo de segunda generación es, por tanto, una demostración de hacia dónde mira la marca. Ya hubo un ix35 Fuel Cell que en 2013 anunciaba 596 kilómetros de autonomía, y ahora el salto llega con un coche más largo, con 80 milímetros extra en el voladizo trasero, y una arquitectura revisada en motor, inversor, depósito de hidrógeno, refrigeración y suspensión.

Esta evolución permite al nuevo Nexo mejorar la autonomía un 24%, la potencia un 41% y la capacidad de la batería un 69%. Hyundai también ha modificado el sistema de pila de combustible para hacerlo más efectivo y eficiente, mientras que el conjunto busca una experiencia más premium, con un mayor aislamiento acústico y una mejor calidad de rodadura.

Repostaje del Hyundai Nexo / Hyundai

Su aspecto ha cambiado de manera evidente. El nuevo Nexo abandona las formas suaves de su antecesor por una carrocería más cuadrada, con trazos horizontales en los laterales, faros LED y llantas de 18 o 19 pulgadas. Mide 4,75 metros de largo y mantiene 2,79 metros entre ejes. El resultado es un SUV grande, con una presencia más rotunda que busca diferenciarlo de un eléctrico de batería convencional.

Más autonomía y un interior más aprovechable

La ficha técnica separa la potencia del motor eléctrico, de 204 CV y 350 Nm, de la potencia total del sistema, que Hyundai cifra en 258 CV. El Nexo acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos con llanta de 18 pulgadas y alcanza 179 km/h. Lleva una batería de 2,64 kWh, una pila de combustible de 110 kW y puede almacenar 6,69 kg de hidrógeno en un depósito de 162,6 litros.

Interior del nuevo Hyundai Nexo / Hyundai

En términos prácticos, hay un maletero de 510 litros que llega a 1.630 litros al abatir la segunda fila. Los respaldos traseros pueden reclinarse hasta 14 grados, mientras que los asientos delanteros más delgados dejan 41 milímetros adicionales para las rodillas de los pasajeros de atrás. Hyundai ofrece dos acabados, Tecno y Style, con una diferencia de equipamiento apreciable. El Style añade, entre otros elementos, llantas de 19 pulgadas, techo solar panorámico, asientos de cuero ventilados, retrovisores digitales, sistema de sonido Bang & Olufsen, Head-up Display y llave digital.

El Hyundai Nexo parte de 71.000 euros en el acabado Tecno y llega a 81.850 euros en el Style. Con estos precios y una red de hidrogeneras todavía muy escasa, es lógico que el Nexo sea más una demostración de lo que Hyundai ya puede hacer y de la tecnología en la que se está enfocando que un coche pensado para engrosar sus ventas.

Maletero del nuevo Hyundai Nexo / Hyundai

Ambos incorporan dos pantallas de 12,3 pulgadas, monitor 360º, actualizaciones OTA, carga inalámbrica, V2L interior y exterior, control de crucero inteligente con Stop & Go, aparcamiento inteligente remoto y asistentes de seguridad. También puede remolcar hasta 1.000 kg con freno, un dato poco habitual en un modelo de pila de combustible.

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El nuevo Hyundai Nexo no borra el principal interrogante sobre el uso del hidrógeno en la automoción, que sigue siendo dónde repostar. Pero tras verlo junto a una hidrogenera y comprobar la sencillez del proceso, queda claro que la barrera no está en el uso, sino en conseguir que estas estaciones dejen de ser una excepción.