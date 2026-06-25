La CNMC avisa: cargar un coche eléctrico en España sigue siendo más complicado de lo que debería

La red de recarga para coches eléctricos en España crece a buen ritmo, pero la experiencia de los usuarios todavía está lejos de ser tan sencilla como repostar en una gasolinera. Esa es una de las principales conclusiones del último estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que analiza el estado de la infraestructura de recarga pública y los obstáculos que aún frenan su desarrollo.

Para muchos conductores, la decisión de comprar un vehículo eléctrico depende de una cuestión básica: saber que podrán cargarlo de forma fácil, rápida y a un precio razonable. Sin embargo, la CNMC considera que todavía existen barreras que generan incertidumbre y dificultan la adopción masiva de esta tecnología.

Falta de transparencia e información, los principales problemas

Uno de los problemas más importantes es la falta de transparencia. Actualmente, los usuarios pueden encontrarse con precios muy distintos entre cargadores cercanos e incluso con sistemas tarifarios difíciles de comparar. Algunas compañías cobran por la energía consumida, otras por el tiempo de conexión y otras combinan ambos modelos. Como resultado, no siempre es fácil saber cuánto costará realmente una recarga antes de iniciarla.

A ello se suma la fragmentación de los sistemas de pago. En muchos casos es necesario descargar aplicaciones específicas, registrarse previamente o utilizar plataformas concretas para acceder al servicio. Según la CNMC, esta situación reduce la comodidad de los usuarios y limita la competencia entre operadores.

Otro aspecto que preocupa al organismo es la información disponible sobre los puntos de recarga. Aunque existen numerosas aplicaciones y plataformas para localizar cargadores, los datos no siempre son homogéneos ni están actualizados. Esto puede provocar que un conductor llegue a una estación y descubra que el punto está fuera de servicio o que las condiciones reales no coinciden con las anunciadas.

La instalación, con trabas

La CNMC también advierte de que la instalación de nuevos cargadores continúa enfrentándose a numerosos trámites administrativos. La existencia de procedimientos complejos, requisitos diferentes entre administraciones y retrasos en autorizaciones ralentiza el despliegue de nuevas infraestructuras, especialmente en zonas donde más se necesitan. Además, el regulador alerta sobre el riesgo de que algunos operadores consoliden posiciones muy fuertes en ubicaciones estratégicas como autopistas, áreas de servicio o grandes aparcamientos. Si la competencia disminuye, los consumidores podrían encontrarse con menos opciones y peores condiciones.

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Por todo ello, la CNMC propone simplificar la burocracia, mejorar la transparencia de precios, facilitar el acceso a la información y promover una mayor interoperabilidad entre operadores. El objetivo es claro: que cargar un coche eléctrico sea tan sencillo como encontrar una gasolinera, conocer el precio antes de repostar y pagar sin complicaciones. Y es que aunque la movilidad eléctrica avanza, todavía quedan importantes desafíos por resolver.