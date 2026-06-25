AIXAM, marca líder en el mercado europeo de cuadriciclos ligeros, presenta la nueva gama S10-2, una evolución que refuerza su propuesta dentro del segmento de los coches sin carnet con un diseño renovado, más tecnología, mayor confort y nuevas posibilidades de personalización.

La actualización afecta al conjunto de la gama y lo hace poniendo un especial interés en la renovación total del habitáculo. Los nuevos AIXAM S10-2 incorporan un diseño delantero y trasero completamente renovado, una firma luminosa Full LED específica y una imagen más moderna, elegante y dinámica. A ello se suma el nuevo color de carrocería Azul Colvert, que amplía las opciones de configuración disponibles.

La gama S10-2 mantiene su oferta en tres carrocerías -City, Coupé y Crossover- y con dos longitudes de chasis, corta y larga, lo que permite adaptar la propuesta a distintos perfiles de usuario.

AIXAM renueva su gama S10-2 con nuevo diseño, más tecnología y una oferta más completa / Aixam

Nuevo diseño exterior y firma luminosa Full LED

Uno de los cambios más visibles de la nueva gama S10-2 se encuentra en su diseño exterior. El frontal y la zaga han sido actualizados para ofrecer una imagen más actual, con líneas más marcadas y una presencia más cercana a la de un automóvil convencional.

La nueva firma luminosa Full LED acentúa las líneas esculpidas de los modelos y mejora la percepción visual del conjunto. Todas las funciones de alumbrado y señalización integradas en los faros se benefician ahora de las ventajas de la tecnología LED, más duradera, de menor consumo y con una mejor visibilidad.

La luz de conducción diurna y los indicadores forman parte del propio diseño de los faros, mientras que el intermitente dinámico disponible en los modelos de gama alta refuerza el carácter exclusivo de la gama. En la parte trasera, la firma luminosa horizontal característica de AIXAM enmarca una franja negra transversal, aportando una imagen más moderna y reconocible.

Uno de los cambios más visibles de la nueva gama S10-2 se encuentra en su diseño exterior / Aixam

Un interior más tecnológico y conectado

La evolución de la gama S10-2 también se aprecia en el interior, donde AIXAM introduce una presentación más moderna y una mayor sensación de calidad percibida. Uno de los elementos más destacados es la pantalla panorámica flotante de 58 centímetros, una solución exclusiva en el mercado de los cuadriciclos ligeros que modifica de forma notable la percepción del puesto de conducción.

A ella se suma, según versiones, una tablet multimedia táctil de hasta 10 pulgadas con radio, Bluetooth, cámara de marcha atrás y conectividad inalámbrica mediante Apple CarPlay y Car Auto. La consola central también puede incorporar una base de carga inalámbrica de 15 W para smartphone.

La evolución de la gama S10-2 también se aprecia en el interior, donde AIXAM introduce una presentación más moderna y una mayor sensación de calidad percibida / Aixam

Más confort, equipamiento y personalización

El confort gana protagonismo en la nueva gama S10-2. Según acabado, los modelos pueden incorporar asientos calefactables, tapicería en cuero TEP, así como aire acondicionado en las versiones eléctricas y calefacción adicional.

La personalización es otro de los apartados reforzados. La gama ofrece diferentes acabados para el salpicadero, como cromo satinado, color carrocería, azul zafiro o símil madera en el caso del Crossover Premium. La oferta de equipamiento se estructura en varios niveles: Pack, Sport, Premium y GTI/GTO.

AIXAM renueva su gama S10-2 con nuevo diseño, más tecnología y una oferta más completa / Aixam

Una gama completa, con versiones diésel y eléctricas

La gama S10-2 mantiene una doble oferta mecánica, con versiones diésel Euro 5+ y eléctricas. La versión City Pack parte desde 13.999 euros en eléctrico, con batería de 5,5 kWh y hasta 75 kilómetros de autonomía. Por su parte, las versiones City Pack diésel Euro 5+ y Electric City Pack, con batería de 7,5 kWh y hasta 113 kilómetros de autonomía, se sitúan desde 14.999 euros.

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En función de la versión, la autonomía WMTC alcanza hasta 350 kilómetros en diésel y hasta 113 kilómetros en eléctrico. Según los datos de uso estimados por la marca, la versión eléctrica puede reducir el gasto mensual de utilización frente al diésel, con un ahorro calculado de 48 euros al mes y 576 euros al año.