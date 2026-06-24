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Los proveedores de automoción resisten y facturan casi 41.000 millones de euros en 2025

El sector mitiga el impacto de la inflación y la caída de producción global blindando el empleo y redoblando su inversión en innovación

Los proveedores de automoción resisten y facturan casi 41.000 millones en 2025

Los proveedores de automoción resisten y facturan casi 41.000 millones en 2025 / Agencias

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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La Asociación Española de Proveedores de Automoción, SERNAUTO, ha presentado los datos del sector correspondientes a 2025, un ejercicio marcado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre generalizada, pero que viene a reafirmar la fortaleza de esta industria estratégica para la economía española.

Resiliencia en un mercado exigente

Pese a desenvolverse en un entorno especialmente exigente, el sector de proveedores de automoción facturó 40.949 millones de euros en 2025, lo que supone un leve descenso del 0,7% respecto al ejercicio anterior. Se consolida así la ralentización iniciada en 2024, condicionada por los bajos volúmenes de producción de vehículos, la presión sobre los márgenes, la incertidumbre internacional y el impacto acumulado de la inflación.

Los proveedores de automoción realizaron una inversión en capacidades productivas de 1.450 millones de euros en 2025, apenas un 1,1% menos que el año anterior, lo que evidencia su compromiso por mantener y reforzar las capacidades industriales para seguir siendo una industria competitiva, innovadora y adaptada a las necesidades de sus clientes y a los nuevos requerimientos tecnológicos y regulatorios.

Liderazgo en I+D+i y diversificación tecnológica

Por su parte, la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se situó en 1.220 millones de euros, el equivalente al 3% de la facturación del sector y al doble de la media industrial española, una cifra que sitúa a los proveedores de automoción entre los principales inversores industriales en innovación del país y confirma su firme compromiso con la innovación como motor de competitividad y con el desarrollo de las soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de la movilidad.

No obstante, aunque la inversión en I+D+i se mantiene en niveles altos, se observa una ligera tendencia descendente en los últimos años que podría responder a la incertidumbre regulatoria y a una posible deslocalización de proyectos hacia países con mayores incentivos a la innovación, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar el apoyo público a la innovación para favorecer que los nuevos desarrollos tecnológicos se impulsen y permanezcan en España.

En este contexto, el conocimiento y la capacidad tecnológica desarrollada por la industria de proveedores de automoción están permitiendo a muchas empresas ampliar sus capacidades hacia ámbitos como la energía, la defensa, el sector aeroespacial o la movilidad avanzada, aprovechando las sinergias y aplicación de tecnologías duales, y generando nuevas oportunidades de crecimiento.

Fabrica de coches: Kia EV2

Por su parte, la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se situó en 1.220 millones de euros / Kia

Blindaje del empleo y retención del talento

En cuanto al empleo, en 2025 el sector ocupó a un total de 325.850 personas directa e indirectamente. El empleo directo se mantuvo prácticamente estable, con 203.658 personas, lo que representa un ligero incremento del 0,2% respecto a 2024 y refleja el compromiso de las empresas con mantener su capital humano e impulsar el talento.

Se trata de un empleo estable, cualificado y con presencia en todo el territorio nacional, cada vez más vinculado a perfiles digitales, técnicos e industriales avanzados. El mantenimiento de estas capacidades profesionales resulta esencial para realizar la transformación tecnológica y seguir atrayendo proyectos industriales a nuestro país.

El músculo exportador y el récord en recambios

En 2025, las exportaciones alcanzaron los 24.688 millones de euros, un 1,5% menos que en 2024, manteniéndose en niveles muy elevados y representando más del 60% de la facturación total del sector. Esta cifra pone de manifiesto la posición internacional de los proveedores españoles y la relevancia del comercio exterior como palanca de crecimiento y competitividad.

En cuanto al mercado nacional, la facturación ascendió a 16.261 millones de euros, con una evolución desigual entre sus principales áreas de actividad. El suministro de equipos y componentes a los fabricantes de vehículos descendió un 1,9%, hasta los 9.236 millones de euros, en línea con la caída de la producción de vehículos en España y en otros mercados europeos. Por su parte, el mercado de recambios creció un 4%, hasta alcanzar una cifra récord de 7.025 millones de euros, consolidando su contribución a la actividad del sector.

“Estos datos reflejan la capacidad y resiliencia de una industria estratégica que aporta el 75% del valor del vehículo y que resulta esencial para la competitividad de toda la cadena de valor de la automoción. Lejos de ser un sector auxiliar, los proveedores de automoción concentran tecnología, innovación, empleo cualificado y capacidad exportadora, y continúan realizando un importante esfuerzo para adaptarse a la transformación de la movilidad a la vez que mantienen su competitividad”, señala Javier Pujol, presidente de SERNAUTO.

Previsiones 2026: el momento de pasar a los hechos

De cara a 2026, la patronal advierte que la estabilidad del primer semestre podría verse amenazada durante la segunda mitad del año por una moderada contracción de la facturación y un ligero ajuste del empleo si no mejoran los costes energéticos, logísticos y financieros derivados de la incertidumbre geopolítica global y las tensiones en Oriente Medio. 

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Para paliar esta situación y consolidar a España como polo tecnológico europeo, la entidad reclama acelerar con urgencia el Plan España Auto 2030, flexibilizar la financiación para pymes, atajar el absentismo laboral y exigir a Bruselas una normativa de contenido local (local content) que priorice y proteja el valor añadido de los fabricantes de componentes instalados en Europa; en este sentido, el presidente de SERNAUTO, Javier Pujol, apela de forma directa a las administraciones advirtiendo que "la competitividad no puede darse por garantizada" y que "Europa y España deben pasar de las declaraciones a los hechos y adoptar las medidas necesarias para preservar una industria estratégica".

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