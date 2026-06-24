Viajar siempre ha formado parte del ADN de Ducati, pero en 2026 esa filosofía ha adquirido una dimensión especial. Coincidiendo con la celebración del centenario de la firma de Borgo Panigale, el concurso internacional Multistrada V4 Voyagers ha vuelto a reunir algunas de las historias más inspiradoras protagonizadas por usuarios de todo el mundo. Más que una competición, esta iniciativa se ha consolidado como una celebración del espíritu aventurero que caracteriza a quienes eligen una Ducati Multistrada V4 para descubrir nuevos horizontes.

La edición 2026 ha cerrado su convocatoria con una participación récord. Usuarios procedentes de más de 38 países han compartido fotografías, vídeos y relatos de viajes realizados al manillar de sus Ducati, demostrando que la pasión por las dos ruedas no entiende de fronteras. Desde travesías en solitario por regiones remotas hasta expediciones familiares o rutas multitudinarias entre amigos, el certamen ha vuelto a poner en valor las múltiples maneras de entender el viaje en moto.

Multistrada V4 Voyagers 2026 / Ducati

La iniciativa adquiere además un significado especial en el año del centenario de Ducati. A lo largo de cien años, la marca italiana ha construido una identidad basada en la emoción, la tecnología y la pasión. Sin embargo, son las experiencias de sus usuarios las que terminan dando sentido a cada modelo. Por ello, Ducati ha querido reconocer aquellas aventuras capaces de transmitir valores como la superación, el compañerismo, la exploración y el descubrimiento.

Para seleccionar a los ganadores, un jurado interno de Ducati evaluó las candidaturas presentadas en diferentes categorías. Cada una de ellas representaba una forma distinta de viajar y de vivir la experiencia Multistrada. El resultado ha sido una colección de seis historias que reflejan la versatilidad de una moto diseñada para afrontar prácticamente cualquier desafío.

Uno de los relatos más impresionantes llegó desde Colombia. Alejandro Restrepo se alzó con el premio al “viaje más aventurero” gracias a una expedición que llevó su Ducati Multistrada V4 Rally desde las extensas sabanas colombianas hasta las profundidades de la selva amazónica. Durante el recorrido tuvo que atravesar ríos, caminos de tierra, zonas pantanosas y terrenos de enorme complejidad. Un escenario ideal para poner a prueba la capacidad de una motocicleta concebida para los grandes viajes.

La aventura destacó no solo por la dificultad del recorrido, sino también por la capacidad de adaptación mostrada por la Multistrada V4 Rally, que ofreció la autonomía, fiabilidad y comodidad necesarias para afrontar jornadas extremas. Restrepo resumió la experiencia con una declaración que Ducati ha querido reproducir íntegramente: “Experiencias que nada en el mundo podrá arrebatarte jamás: recorrer mi país en una moto tan cómoda y fiable no tiene precio”.

Multistrada V4 Voyagers 2026 / Ducati

En la categoría de “viaje en grupo”, el vencedor fue el italiano Claudio Muzzi. Junto a otros apasionados de las dos ruedas emprendió una ruta de 12.000 kilómetros hasta Cabo Norte, uno de los destinos más icónicos para cualquier viajero europeo. El trayecto atravesó once países y estuvo marcado por condiciones meteorológicas adversas, con lluvia constante, fuertes vientos e incluso huracanes que pusieron a prueba tanto a los participantes como a sus monturas.

La experiencia terminó convirtiéndose en una auténtica lección de compañerismo. Más allá de los kilómetros recorridos, el viaje sirvió para demostrar cómo la pasión compartida puede superar cualquier obstáculo. En ese contexto, la Ducati Multistrada V4 S desempeñó un papel fundamental al ofrecer la fiabilidad necesaria para completar el desafío.

Otra de las categorías premiadas fue la destinada a los Clubes Oficiales Ducati. El galardón recayó en Justas Staikūnas, representante del Club Oficial Ducati de Lituania. Su aventura comenzó en Tánger y tuvo como objetivo alcanzar el desierto de Merzouga. Lo que inicialmente parecía una ruta exigente terminó convirtiéndose en una auténtica prueba de supervivencia.

Los participantes se encontraron con carreteras destruidas, temperaturas extremas, más de un metro de nieve y tramos donde resultó necesario arrastrar las motos manualmente. Tras superar esos obstáculos llegaron finalmente a las pistas de arena y arcilla del desierto marroquí. La historia impresionó al jurado por la combinación de esfuerzo, espíritu de equipo y capacidad de superación. Staikūnas describió así su experiencia: “Cada día me llevó al límite y cada día respondí con más fuerza aún”.

Multistrada V4 Voyagers 2026 / Ducati

Si existe una categoría especialmente simbólica para una motocicleta concebida para recorrer largas distancias, esa es la del viaje con mayor kilometraje. En esta ocasión el premio fue para los colombianos John Edisson Palacio López y su esposa, quienes completaron una extraordinaria travesía de más de 35.000 kilómetros a bordo de una Ducati Multistrada V4 Rally.

Su recorrido atravesó ocho países de Sudamérica hasta alcanzar Ushuaia, considerada la ciudad más austral del planeta. Durante el viaje tuvieron que enfrentarse al frío, al viento patagónico y a interminables jornadas que llegaron a superar los mil kilómetros diarios. Entre los recuerdos más especiales destacan el avistamiento de un cóndor andino y la emoción de alcanzar el llamado “fin del mundo”. El propio Palacio López expresó sus sentimientos con estas palabras: “Me llevaré conmigo tantos recuerdos maravillosos: la gente que conocí, los retos que supusieron el frío y el viento, los momentos que pasé con mi mujer y los lugares a los que solo la Ducati Multistrada V4 Rally me ha llevado”.

La categoría de “viaje en solitario” llevó al jurado hasta Asia. El ganador fue Jiangwei Shi, de China, gracias a una espectacular expedición por algunas de las regiones más remotas y exigentes del continente. Su ruta arrancó en la meseta tibetana para seguir por la legendaria carretera 219, atravesar Xinjiang y alcanzar la frontera de Khorgos.

Desde allí continuó por Kazajistán y Uzbekistán siguiendo parte de la histórica Ruta de la Seda. Montañas nevadas, glaciares, extensos desiertos y condiciones climáticas imprevisibles formaron parte de una aventura que representa a la perfección la esencia de los grandes viajes. Su definición del recorrido fue tan sencilla como contundente: “Una sensación de libertad absoluta, una mente abierta”.

Multistrada V4 Voyagers 2026 / Ducati

La última de las categorías tenía un carácter especialmente emocional. Ducati quiso premiar la historia que mejor reflejara valores como la pasión, el compañerismo y el descubrimiento. El reconocimiento fue para el francés Joel Mossand, quien decidió celebrar el decimoctavo cumpleaños de su hija Sarah de una manera muy diferente.

El viaje comenzó en Clermont-Ferrand y continuó en Túnez, donde padre e hija se reunieron para iniciar una aventura conjunta a través de ciudades históricas, paisajes desérticos y escenarios que se extendían hasta las puertas del Sáhara. Entre los momentos más especiales destacó una noche en Chenini, donde ambos durmieron en tradicionales cuevas bereberes. Una experiencia cargada de simbolismo que Mossand resumió con una frase que emocionó al jurado: “Una aventura inolvidable entre padre e hija que quedará grabada para siempre en nuestra memoria”.

Todos los ganadores recibirán un trofeo exclusivo y personalizado, además de un lote de accesorios oficiales Ducati. Como parte de las celebraciones del centenario, la marca también les entregará un pase Biker válido durante tres días para asistir a la World Ducati Week 2026, junto con una entrada para la Borgo Panigale Experience, dos de los eventos más representativos del universo Ducati.

Las historias seleccionadas pasarán a formar parte del archivo histórico de la compañía y serán difundidas a través de la página web oficial y los canales de redes sociales de Ducati. El objetivo es inspirar a una comunidad internacional que comparte la misma pasión por viajar y descubrir el mundo sobre dos ruedas.

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El éxito de esta edición confirma el crecimiento constante de Multistrada V4 Voyagers como una de las iniciativas más relevantes dentro de la comunidad Ducati. Las seis aventuras ganadoras demuestran la capacidad de la Multistrada V4 para adaptarse a escenarios completamente diferentes, desde las selvas sudamericanas hasta los desiertos africanos o las rutas históricas de Asia Central. Quizá el único reto para futuras ediciones sea ampliar aún más las categorías para dar cabida a la enorme diversidad de experiencias que cada año aportan miles de usuarios dispuestos a convertir cada viaje en una historia inolvidable.