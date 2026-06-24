Leapmotor abre un centro de ensamblaje de baterías en Aragón para abastecer la producción de sus modelos en Figueruelas

Las marcas chinas están apostando por España para desarrollar infraestructura que sostenga su expansión por Europa. Leapmotor Internacional, la joint venture entre la china Leapmotor y el grupo Stellantis continua así su apuesta, en este caso, por Aragón.

Después de adjudicar la producción de varios modelos en la fábrica de Stellantis en Figueruelas, además de en Villaverde en Madrid, Leapmotor pone en marcha ahora un nuevo taller de ensamblaje de baterías en Mallén (Zaragoza), un proyecto que refuerza la posición de Aragón dentro de la industria del vehículo eléctrico.

La instalación, ubicada en el polígono Zafranar y desarrollada sobre unas antiguas instalaciones logísticas de la cadena de supermercados Dia, contará con una superficie total de aproximadamente 34.000 metros cuadrados, de los que cerca de 19.000 estarán edificados. Su actividad se centrará en el ensamblaje de módulos y paquetes de baterías de tecnología LFP (litio-ferrofosfato), destinados principalmente a los modelos eléctricos que la marca producirá en la planta de Stellantis de Figueruelas.

Papel clave en el abastecimiento de baterías

La nueva planta desempeñará un papel clave en el suministro de baterías para la plataforma B de Leapmotor, incluida la producción del SUV eléctrico B10. El proyecto contempla una inversión superior a los 17 millones de euros y la creación de decenas de empleos directos en su fase inicial, además de generar actividad económica adicional entre proveedores y empresas auxiliares de la zona.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es la colaboración entre equipos españoles y chinos. Así, parte de la plantilla ha recibido formación específica en instalaciones de Leapmotor en China. La elección de Mallén responde también a criterios logísticos. Su proximidad a Figueruelas y a la futura gigafactoría de baterías impulsada por Stellantis y CATL en Zaragoza permitirá optimizar el transporte de componentes y fortalecer una cadena de suministro cada vez más integrada.

La fecha de entrada en producción será el próximo 31 de julio, según explicó la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. La inversión es de 25 millones de euros, dará empleo a 90 trabajadores y se prevé una capacidad de ensamblaje de 60.000 baterías al año, ampliables hasta 100.000 unidades.

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Con este proyecto, Leapmotor avanza en la consolidación de un ecosistema industrial vinculado al vehículo eléctrico en Aragón, donde también prevé desarrollar otras actividades relacionadas con la fabricación de componentes. La apertura del taller de Mallén supone un nuevo paso en la transformación de la comunidad autónoma en uno de los principales centros de producción de movilidad eléctrica del sur de Europa.