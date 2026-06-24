La estrella incombustible: tres de cada diez Mercedes en España solo han tenido un dueño

Hace más de 140 años comenzaba la historia de una de las marcas más influyentes de la industria del automóvil. Desde los primeros vehículos desarrollados por Karl Benz hasta los actuales modelos electrificados, Mercedes-Benz ha construido un legado que ha acompañado a generaciones de conductores en todo el mundo y que sigue muy presente en las carreteras españolas. Este año, además, se cumple el centenario de la fundación de Mercedes-Benz como compañía, nacida el 28 de junio de 1926 tras la fusión de Benz & Cie. y Daimler-Motoren-Gesellschaft.

Coincidiendo con este aniversario de la marca, CARFAX -proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa-, ha realizado un análisis de los más de 1,3 millones de Mercedes-Benz que actualmente circulan en España. Los datos permiten conocer cómo es hoy el parque de la marca de la estrella en nuestro país y muestran la capacidad de muchos de estos vehículos para mantenerse en circulación durante décadas.

Más de la mitad de los Mercedes-Benz supera los 15 años

Según los datos analizados, los Mercedes-Benz que circulan actualmente en España tienen una edad media superior a los 15 años y acumulan más de 200.000 kilómetros de media.

El análisis de CARFAX revela que más del 50% de los Mercedes-Benz registrados en España tiene más de 15 años de antigüedad, lo que muestra la capacidad de muchos modelos de la marca para seguir formando parte de las carreteras españolas década tras década.

No resulta extraño encontrar vehículos de la firma de Stuttgart que han acompañado a una misma familia durante años o que han pasado de una generación a otra. Esa combinación de durabilidad, diseño atemporal y valor sentimental ha contribuido a que numerosos Mercedes-Benz sigan despertando admiración mucho tiempo después de abandonar el concesionario.

En cuanto a los propietarios, casi 3 de cada 10 Mercedes-Benz han tenido un único propietario, lo que refleja un alto nivel de fidelidad entre los conductores.

Según los datos analizados, los Mercedes-Benz que circulan actualmente en España tienen una edad media superior a los 15 años y acumulan más de 200.000 kilómetros de media. / Carfax

Madrid, Barcelona y Málaga lideran la presencia de la marca

Madrid concentra el mayor número de Mercedes-Benz del país, seguida de Barcelona y Málaga, consolidándose como algunas de las provincias con mayor presencia de la marca alemana. Esta distribución refleja el arraigo que Mercedes-Benz ha conseguido en España a lo largo de los años. Desde berlinas que marcaron una época hasta modelos familiares, deportivos o todoterrenos, la marca ha logrado formar parte de la historia automovilística de millones de conductores.

Clase C, Clase A y Clase E: algunos de los grandes protagonistas

Entre los modelos con mayor presencia en España destaca el Mercedes-Benz Clase C, uno de los grandes referentes de la marca durante las últimas décadas. Le siguen el Clase A y el Clase E, vehículos que han contribuido a consolidar la imagen de Mercedes-Benz en segmentos muy diferentes del mercado.

Junto a ellos conviven modelos más recientes como los SUV de la familia GLA o GLC, reflejando la capacidad de la marca para evolucionar y adaptarse a nuevas tendencias sin perder la identidad que la ha acompañado durante estos 140 años.

Un legado que sigue recorriendo España

A lo largo de más de un siglo, Mercedes-Benz ha sido uno de los grandes referentes en la historia del automóvil.

Hoy, como muestran los datos de CARFAX, sus vehículos siguen formando parte del día a día de millones de conductores en España, acumulando kilómetros y años en carretera.

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Detrás de muchos de ellos hay historias familiares, viajes, recuerdos y vehículos que han acompañado a varias generaciones de conductores. Mientras la firma de Stuttgart continúa mirando al futuro y acelerando su transformación hacia la electrificación, miles de Mercedes-Benz siguen recordando en las carreteras españolas por qué la estrella de tres puntas se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la automoción mundial.