Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Grossa Sant Joan 2026Incendio Torre MoeveVerbena Sant JoanMejor nota selectividadMatemáticasBarcelonaSant Joan 2026Amazon Prime Day
instagramlinkedin

Consejos

El error con los neumáticos que te hace gastar un 10% más de gasolina

Una revisión rápida en frío antes de iniciar un viaje largo evita el desgaste irregular de las cubiertas y optimiza la eficiencia energética del coche 

El error con los neumáticos que te hace gastar un 10% más de gasolina

El error con los neumáticos que te hace gastar un 10% más de gasolina / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ante la previsión de un viaje largo por carretera con motivo de las vacaciones de verano, la mayoría de los automovilistas se centra de forma preventiva en verificar el estado de los frenos, el funcionamiento de las luces o los niveles de líquidos del motor

Sin embargo, existe un componente vital que suele quedar en un segundo plano a pesar de ser el único nexo de unión entre el vehículo y el pavimento: los neumáticos. De su correcto estado no solo depende la seguridad y el confort a bordo, sino también el impacto directo en la factura de combustible.

El peligro de viajar con las ruedas bajas

El escenario más frecuente en las carreteras es el de vehículos que circulan con una presión de inflado inferior a la estipulada por el fabricante. Al disminuir el aire interno, la superficie de la goma se deforma y se aplasta contra el suelo, incrementando de manera notable la resistencia al avance. Como consecuencia directa de este aumento de fricción, el motor se ve obligado a realizar un esfuerzo extra para mantener la velocidad, lo que eleva el gasto de carburante.

Los mecánicos advierten de que un déficit de tan solo 0,5 bares respecto a la medida óptima es suficiente para disparar el consumo de gasolina hasta un 10%. A este sobrecoste inmediato en el surtidor se suma un perjuicio económico a medio plazo, ya que las cubiertas experimentan una degradación mucho más rápida y asimétrica, forzando al conductor a sustituirlas de manera prematura.

¿Por qué tampoco es bueno inflar de más?

Buscar el ahorro endureciendo el neumático en exceso tampoco es una solución válida. Superar las indicaciones del fabricante reduce drásticamente el área de contacto entre el caucho y la carretera, lo que merma la capacidad de agarre del coche, comprometiendo la estabilidad especialmente al transitar sobre superficies mojadas o al realizar maniobras de emergencia. Además, este exceso de presión concentra el esfuerzo mecánico y el desgaste en la franja central de la banda de rodadura, acortando igualmente la vida útil de la pieza.

Para evitar ambos extremos, los expertos aconsejan realizar una verificación de las presiones una vez al mes y de forma obligatoria antes de emprender cualquier trayecto de gran recorrido. Las cifras de referencia exactas recomendadas para cada vehículo se pueden localizar fácilmente en el manual de usuario, en el reverso de la tapa del depósito de combustible o en una etiqueta enganchada en el marco de la puerta del conductor. 

Noticias relacionadas y más

Esta medición debe efectuarse siempre con los neumáticos completamente fríos, dado que el incremento de temperatura provocado por el rodaje falsea la lectura de los manómetros.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
  2. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  3. El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
  4. Hoy arranca el plazo para apuntarse a la nueva temporada Imserso: requisitos y cómo inscribirse
  5. España registra una segunda noche consecutiva a más de 30 grados tras no haber registrado nunca ninguna por encima de este umbral en un mes de junio
  6. Carmen Pérez-Pozo, abogada: 'Un heredero puede quedarse a vivir en la casa heredada, pero necesita el consentimiento del resto
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio en una refinería en Moscú
  8. Portugal ya no quiere que Cristiano Ronaldo sea el líder de su selección

Las comunidades del PP rompen la tregua con Isabel Rodríguez y salen en tromba a recurrir el Plan Estatal de Vivienda

Las comunidades del PP rompen la tregua con Isabel Rodríguez y salen en tromba a recurrir el Plan Estatal de Vivienda

La trama de Cerdán y Leire Diez presionó al vicelehendakari socialista de Euskadi para acelerar el rescate de Tubos Reunidos

La trama de Cerdán y Leire Diez presionó al vicelehendakari socialista de Euskadi para acelerar el rescate de Tubos Reunidos

Ibiza, la isla que invita a descubrirla sin prisa

Ibiza, la isla que invita a descubrirla sin prisa

El error con los neumáticos que te hace gastar un 10% más de gasolina

El error con los neumáticos que te hace gastar un 10% más de gasolina

Cristina Cabañas, Fundació Ajuda i Esperança: "Escuchar se ha convertido en un acto revolucionario"

Cristina Cabañas, Fundació Ajuda i Esperança: "Escuchar se ha convertido en un acto revolucionario"

La mansa quimera

La mansa quimera

Sanchez advierte que no reconocerá la victoria electoral de Fujimori por irregularidades en el voto del exterior

Sanchez advierte que no reconocerá la victoria electoral de Fujimori por irregularidades en el voto del exterior

Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida

Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida