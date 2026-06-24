El error con los neumáticos que te hace gastar un 10% más de gasolina

Ante la previsión de un viaje largo por carretera con motivo de las vacaciones de verano, la mayoría de los automovilistas se centra de forma preventiva en verificar el estado de los frenos, el funcionamiento de las luces o los niveles de líquidos del motor.

Sin embargo, existe un componente vital que suele quedar en un segundo plano a pesar de ser el único nexo de unión entre el vehículo y el pavimento: los neumáticos. De su correcto estado no solo depende la seguridad y el confort a bordo, sino también el impacto directo en la factura de combustible.

El peligro de viajar con las ruedas bajas

El escenario más frecuente en las carreteras es el de vehículos que circulan con una presión de inflado inferior a la estipulada por el fabricante. Al disminuir el aire interno, la superficie de la goma se deforma y se aplasta contra el suelo, incrementando de manera notable la resistencia al avance. Como consecuencia directa de este aumento de fricción, el motor se ve obligado a realizar un esfuerzo extra para mantener la velocidad, lo que eleva el gasto de carburante.

Los mecánicos advierten de que un déficit de tan solo 0,5 bares respecto a la medida óptima es suficiente para disparar el consumo de gasolina hasta un 10%. A este sobrecoste inmediato en el surtidor se suma un perjuicio económico a medio plazo, ya que las cubiertas experimentan una degradación mucho más rápida y asimétrica, forzando al conductor a sustituirlas de manera prematura.

¿Por qué tampoco es bueno inflar de más?

Buscar el ahorro endureciendo el neumático en exceso tampoco es una solución válida. Superar las indicaciones del fabricante reduce drásticamente el área de contacto entre el caucho y la carretera, lo que merma la capacidad de agarre del coche, comprometiendo la estabilidad especialmente al transitar sobre superficies mojadas o al realizar maniobras de emergencia. Además, este exceso de presión concentra el esfuerzo mecánico y el desgaste en la franja central de la banda de rodadura, acortando igualmente la vida útil de la pieza.

Para evitar ambos extremos, los expertos aconsejan realizar una verificación de las presiones una vez al mes y de forma obligatoria antes de emprender cualquier trayecto de gran recorrido. Las cifras de referencia exactas recomendadas para cada vehículo se pueden localizar fácilmente en el manual de usuario, en el reverso de la tapa del depósito de combustible o en una etiqueta enganchada en el marco de la puerta del conductor.

Esta medición debe efectuarse siempre con los neumáticos completamente fríos, dado que el incremento de temperatura provocado por el rodaje falsea la lectura de los manómetros.