Novedad
Audi renueva toda la gama A3 con más digitalización y nuevas funciones
La actualización afecta a las carrocerías Sportback, Sedan y allstreet, además de los S3 y RS 3
Audi ha puesto al día la familia A3 con una actualización que se centra en dos aspectos principales: un interior completamente revisado y una más tecnología de asistencia. La renovación alcanza a toda la gama, desde los Sportback, Sedan y allstreet hasta las versiones S3 y RS 3, que además estrenan detalles específicos de diseño.
Lo más llamativo está en el interior. El salpicadero adopta una nueva configuración dominada por una pantalla panorámica formada por un cuadro de instrumentos digital de 11,9 pulgadas y una pantalla central MMI de 12,8 pulgadas. Audi también modifica la moldura decorativa, que ahora recorre horizontalmente el habitáculo, y actualiza la consola central con una nueva bandeja para el móvil orientada hacia el conductor y compatible con carga inalámbrica de 25 vatios.
La marca introduce además nuevas opciones de acabados para el interior y actualiza los volantes disponibles. Todos incorporan una rueda física de desplazamiento integrada en los mandos multifunción, una solución que busca facilitar algunas operaciones cotidianas sin depender exclusivamente de la pantalla táctil.
Más ayudas para la conducción
La otra gran novedad está en los sistemas de asistencia. Audi reorganiza la oferta en distintos paquetes y amplía las funciones disponibles en el compacto.
El protagonista es el control de crucero adaptativo plus, capaz de combinar el mantenimiento de velocidad con la ayuda activa de carril. Entre las novedades anunciadas figura la capacidad de reaccionar ante semáforos en rojo y reanudar la marcha cuando la señal vuelve a verde, siempre que el vehículo no se haya detenido completamente.
También gana protagonismo el uso de información basada en la nube. Gracias a esos datos, el sistema puede adaptar la velocidad a las condiciones del tráfico y mantener la trayectoria incluso cuando las marcas viales no resultan claramente visibles.
El aparcamiento es otro de los apartados reforzados. Las nuevas cámaras de visión periférica ofrecen una imagen 360 grados del entorno y permiten visualizar distintas perspectivas en tres dimensiones desde la pantalla central. A ello se suman funciones como park assist plus y park assist pro, capaces de realizar maniobras de entrada y salida de plazas de aparcamiento de forma automática.
En el caso de park assist pro, el conductor incluso puede gestionar la operación desde la aplicación myAudi. Audi añade además el sistema trained parking, que permite memorizar hasta cinco maniobras habituales en recorridos de hasta 50 metros, algo pensado para accesos complicados a garajes o plazas estrechas.
La actualización incorpora igualmente una función de asistente de marcha atrás que puede reproducir automáticamente el último recorrido realizado hacia delante, hasta un máximo de 50 metros.
Más conectividad
La digitalización también avanza a través de nuevas funciones conectadas. La aplicación myAudi permite consultar la ubicación del vehículo, comprobar el estado de puertas, ventanas o luces y acceder a información como el kilometraje, el combustible disponible, la presión de los neumáticos o los intervalos de mantenimiento. Audi amplía además las opciones de functions on demand, con nuevas funciones relacionadas con el sistema de sonido que pueden incorporarse después de la compra.
Oferta mecánica
La oferta de motores en el Audi A3 sigue siendo una de las más amplias dentro del segmento. Los motores de gasolina y diésel están disponibles con 116 CV y 150 CV. Por encima se sitúan los A3 e-hybrid, con 204 CV y 272 CV de potencia de sistema.
En estas versiones híbridas enchufables destaca una autonomía eléctrica de hasta 143 kilómetros WLTP. Audi también señala que la capacidad de remolque aumenta hasta 1.700 kilogramos, 300 kilos más que anteriormente.
Para quienes buscan un enfoque más deportivo permanecen los Audi S3 y Audi RS 3. El primero desarrolla 333 CV, mientras que el segundo alcanza 400 CV gracias a su motor de cinco cilindros. Ambos incorporan tracción quattro, sistema torque splitter y nuevas firmas luminosas digitales.
Los Audi A3 2026 llegarán a los concesionarios a finales de septiembre de 2026. El A3 Sportback partirá de 33.650 euros, el A3 Sportback e-hybrid desde 48.300 euros, el S3 arrancará en 69.250 euros y el RS 3 tendrá un precio inicial de 89.000 euros.
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