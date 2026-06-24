Los 5 Saab más icónicos de la historia: los coches que convirtieron una fábrica de aviones en una marca de culto

Saab es una de esas marcas que todavía despiertan admiración años después de haber desaparecido. Nacida como fabricante de aviones en Suecia, trasladó gran parte de su experiencia aeronáutica al automóvil, creando coches diferentes a cualquier otro. Diseños funcionales, motores turbo cuando casi nadie apostaba por ellos, una obsesión por la seguridad y soluciones técnicas poco convencionales convirtieron a Saab en una marca de culto.

Aunque su historia terminó en 2011, dejó tras de sí algunos modelos legendarios que siguen siendo venerados por los aficionados. Estos son los cinco Saab más míticos de todos los tiempos.

Saab 92 (1949): el coche que lo empezó todo

El Saab 92 fue el primer automóvil producido por la compañía sueca. Desarrollado a partir de la experiencia de la marca en la construcción de aviones, destacaba por una aerodinámica extraordinaria para la época, con un coeficiente de resistencia que rivalizaba con coches mucho más modernos.

Su diseño redondeado y su peculiar motor de dos tiempos lo convirtieron en un vehículo diferente desde el primer momento. Aunque hoy pueda parecer modesto, el 92 sentó las bases de una filosofía que acompañaría a Saab durante décadas: innovación, eficiencia y personalidad propia. Sin él, ninguno de los Saab posteriores habría existido.

Saab 92 (1949): el coche que lo empezó todo / X

Saab 99 Turbo (1977): el pionero de los turbos modernos

A finales de los años 70, los motores turbo estaban reservados principalmente para coches deportivos exóticos. Saab cambió esa realidad con el lanzamiento del 99 Turbo.

La marca sueca consiguió domesticar una tecnología compleja y hacerla apta para el uso diario. El resultado fue una berlina rápida, práctica y sorprendentemente avanzada para su época. Muchos historiadores consideran que el 99 Turbo fue uno de los modelos que popularizó definitivamente la sobrealimentación en los automóviles de producción.

Además, inició una relación inseparable entre Saab y los motores turbo que se mantendría durante décadas.

Saab 99 Turbo (1977): el pionero de los turbos modernos / X

Saab 900 Turbo (1978): el icono definitivo

Si hay un Saab que representa mejor que ningún otro el espíritu de la marca, ese es el 900 Turbo.

Basado en la plataforma del 99 pero profundamente evolucionado, el 900 se convirtió en un símbolo de los años 80. Su diseño inconfundible, el enorme parabrisas envolvente, el salpicadero inspirado en la aviación y sus brillantes motores turbo lo transformaron en un coche de culto.

Durante años fue el vehículo favorito de arquitectos, ingenieros, profesores universitarios y conductores que buscaban algo diferente a los tradicionales modelos alemanes. Incluso hoy sigue siendo considerado por muchos aficionados como el Saab por excelencia.

Saab 900 Turbo (1978): el icono definitivo / X

Saab 9000 Aero (1993): la berlina más rápida de Saab

Cuando Saab lanzó el 9000 Aero demostró que una berlina familiar podía ofrecer prestaciones propias de un deportivo.

Presentado en 1993, fue el Saab más rápido fabricado hasta la fecha y uno de los coches más admirados de la marca. Combinaba una gran habitabilidad, un confort sobresaliente y unos motores turbo capaces de plantar cara a muchas berlinas deportivas alemanas.

Además, el 9000 ayudó a Saab a competir en el segmento premium europeo sin renunciar a la personalidad que siempre había caracterizado a la firma sueca. Para muchos seguidores de la marca, representa el punto más alto de la ingeniería Saab antes de la creciente influencia de General Motors.

Saab 9000 Aero (1993): la berlina más rápida de Saab / X

Saab 9-3 Viggen (1999): el último gran Saab deportivo

Nombrado en honor al caza Saab 37 Viggen, fue desarrollado con la colaboración de Tom Walkinshaw Racing y equipado con un potente motor turbo de 225 CV. Su aceleración, exclusividad y carácter salvaje lo convirtieron en uno de los tracción delantera más extremos de su tiempo.

No era perfecto. De hecho, su enorme par motor provocaba un famoso efecto de torque steer que exigía manos expertas al volante. Pero precisamente esa personalidad indómita es parte de su leyenda. Solo se fabricaron unas 4.600 unidades y hoy es uno de los Saab más buscados por coleccionistas.

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Muchos aficionados lo consideran el último Saab auténtico antes de que la marca perdiera definitivamente su identidad.