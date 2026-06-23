Se cumple el tiempo previsto y el Renault Megane llega a la revisión que se realiza a mitad de su ciclo comercial. Hay que hacer retoques, cambios y mejoras para seguir batallando en un segmento que es de los más complicados del mercado y donde la competencia es, además de numerosa, muy “peleona”.

Es así como en esta segunda vida, el nuevo Megane llegará en otoño con una serie de cambios que van desde una imagen más contundente y un diseño más dinámico, hasta una batería más potente que asociada a un motor de 220 CV garantiza una autonomía de 500 kilómetros y un buen incremento de tecnología. Por todo ello pasa a ser una opción de compra muy interesante para quien busca un eléctrico de probada fiabilidad.

Renault Megane E-Tech: nueva imagen, batería más potente y más tecnología / Thomas Cortesi

Frontal más dinámico

Este nuevo Megane no ha variado en sus dimensiones. Mantiene la longitud de 4,20 metros, la anchura de 1,78 metros y la distancia entre ejes de 2,69 metros. Tan solo la altura ha crecido dos centímetros debido a la nueva batería y ahora es de 1,52 metros.

Lo que sí cambia y mucho es el frontal que adopta un nuevo diseño más contundente y que no pasa desapercibido. Principalmente por las nuevas luces diurnas conformadas por ocho rombos en disposición vertical mientras que la calandra también presenta cambios con una rejilla formada por pequeños rombos que se unen entre si mientras que los paragolpes se han rediseñado. No hay cambios en los grupos ópticos y el logo se ha reposicionado.

En la zaga, los pilotos son de nuevo diseño con una nueva firma lumínica. El decorado externo se complementa con nuevas llantas de atractivo diseño de 19 y 20 pulgadas según acabado y con la novedad de una tonalidad azul mate.

Mantiene la longitud de 4,20 metros, la anchura de 1,78 metros y la distancia entre ejes de 2,69 metros / Thomas Cortesi

Mejoras en el interior

Pocos cambios se aprecian en el interior que mantiene la configuración ya vista en el anterior Megane. Se mantienen las dos pantallas de 12,3 pulgadas para la instrumentación y de 12 pulgadas para la de infoentretenimiento que funciona con el sistema Open R Link con las funciones de Google como Google Assistant, Google Maps a los que se suma también IA Gemini y más de cien aplicaciones de Google Play.

Sí es novedad la presencia de una cámara interior en el pilar frontal izquierdo para monitorizar la atención del conductor y que con un sistema de reconocimiento facial permite activar de forma automática los ajustes guardados por cada usuario.

Se mantienen los modos de conducción pero el modo Perso ha sido sustituido por el nuevo Smart Mode que automáticamente cambia entre los tres modos establecidos (Eco, Confort y Sport) en función del estilo de conducción del conductor. Nuevas tapicerías y dos tonalidades internas configuran una presentación cuidada y con buen sello de calidad. Por lo demás se mantiene la misma capacidad de 440 litros para el maletero.

Se mantienen las dos pantallas de 12,3 pulgadas para la instrumentación y de 12 pulgadas para la de infoentretenimiento que funciona con el sistema Open R Link / Thomas Cortesi

Batería más potente

La gran novedad de este Megane es la incorporación de una batería de litio-ferrofosfato que ahora ofrece 67 kW de capacidad frente a los 60 de la versión anterior. Asociada a un motor de 220 CV de potencia, ofrece una autonomía de 500 kilómetros (32 más que antes) según mediciones WLTP. En materia de prestaciones, el coche acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.

La batería puede cargar a 11 kW en corriente alterna y ahora a 165 kW en corriente continua pasando del 15 al 80 por ciento en 24 minutos. También ofrece carga bidireccional V2L para suministrar energía eléctrica a equipos externos.

Noticias relacionadas

Renault Megane E-Tech: nueva imagen, batería más potente y más tecnología / Thomas Cortesi

El coche se ofrecerá con dos niveles de acabado, Techno y Esprit Alpine. De momento no se han dado a conocer los precios.