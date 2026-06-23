La producción de coches frena en mayo ante una Europa que compra más lento

Las plantas de automoción españolas se encuentran en un momento de transición complejo. Por un lado, tienen que adaptar sus cadenas de montaje a los nuevos modelos y, por otro, se topan con una demanda en Europa que avanza más despacio de lo esperado.

Según los últimos datos publicados por ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), la producción de vehículos cayó un 4% en mayo, quedándose en 211.642 unidades. Este tropiezo hace que el acumulado de los primeros cinco meses del año se mantenga en números rojos, con un descenso del 1% y un total de 994.400 vehículos fabricados.

Los turismos caen, pero los comerciales aguantan

El comportamiento de las fábricas varía mucho según el tipo de vehículo que salga de la línea de montaje:

Los coches particulares pinchan: La fabricación de turismos sufrió un recorte del 5% en mayo (169.470 unidades) y arrastra una caída del 2% en lo que va de año.

La fabricación de turismos sufrió un (169.470 unidades) y arrastra una caída del 2% en lo que va de año. El pulmón industrial resiste: Los vehículos comerciales e industriales le dieron una pequeña alegría al sector con una leve mejoría del 0,3% en el mes (42.172 unidades), consolidando un crecimiento del 2,6% en el acumulado anual.

Europa sigue mandando, pero saltan las alarmas en Francia y Alemania

Como España fabrica principalmente para vender fuera, si nuestros vecinos europeos se lo toman con calma, las fábricas nacionales lo notan de inmediato. Las exportaciones bajaron un 3% en mayo (183.195 vehículos enviados al extranjero) y acumulan un descenso del 2,2% en el año.

Europa sigue comprando el 92,2% de nuestra producción, pero el reparto por países está cambiando. Alemania (nuestro principal cliente) compró un 5,1% menos y Francia sufrió un desplome del 22,3%. En el lado positivo, Reino Unido subió un 8% y mercados más pequeños como Polonia (+48,5%) e Italia (+20,8%) ayudaron a amortiguar el golpe. Fuera del Viejo Continente, América y África se reparten a partes iguales el resto de los envíos con un 2,8% cada una.

Los híbridos convencionales salvan el "orgullo eco"

Si miramos bajo el capó, los motores alternativos (gas, híbridos y eléctricos) vivieron un gran mes de mayo, con un subidón del 12% (92.851 unidades). Ya representan el 43,9% de todo lo que se fabrica en España, un éxito impulsado casi en exclusiva por el auge de los híbridos convencionales.

Sin embargo, los vehículos electrificados (puros y enchufables) muestran una tendencia preocupante que ANFAC sigue de cerca. En mayo cayeron un 3,2% (20.524 unidades) y en el acumulado del año registran un frenazo del 9,2%. A día de hoy, el coche eléctrico no termina de explotar en las fábricas españolas y solo representa uno de cada diez vehículos producidos.

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La paradoja del mes la firman las dos tecnologías electrificadas: mientras los híbridos enchufables se hundieron un 16,2%, los eléctricos puros subieron un 12,1% en mayo gracias, fundamentalmente, a la llegada de nuevos modelos a las líneas de producción.