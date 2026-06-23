La DGT avisa a los aficionados: decorar el coche por el Mundial puede costarte hasta 200 euros

Con la llegada de grandes competiciones deportivas, miles de conductores aprovechan para mostrar su apoyo a su selección decorando sus vehículos con banderas, pegatinas o diferentes adornos. Sin embargo, aunque esta práctica es habitual durante eventos como el Mundial, no todo está permitido y algunos elementos pueden acabar traduciéndose en una sanción económica.

La normativa española establece que cualquier accesorio colocado en el vehículo debe respetar unas condiciones básicas de seguridad. El principal aspecto que vigilan las autoridades es que ningún elemento reduzca la visibilidad del conductor ni interfiera en el correcto funcionamiento de los sistemas del vehículo.

Cuidado con las pegatinas y los cristales

Uno de los errores más frecuentes es colocar pegatinas en el parabrisas o en las ventanillas delanteras. El Reglamento General de Circulación exige que el conductor disponga de una visión clara de la vía en todo momento, por lo que cualquier adhesivo que limite el campo visual puede ser motivo de sanción.

Las pegatinas sí pueden colocarse en otras zonas del vehículo, como la carrocería o determinadas áreas de la luna trasera, siempre que no generen puntos ciegos ni dificulten la conducción.

Los retrovisores, un punto especialmente sensible

Las banderas sujetas a los retrovisores exteriores son otro de los elementos más habituales durante las celebraciones deportivas. Sin embargo, si cubren parcialmente el espejo o dificultan su movimiento, pueden considerarse incompatibles con las condiciones de seguridad exigidas para circular.

Miles de conductores aprovechan para mostrar su apoyo a su selección decorando sus vehículos con banderas / Freepik

También es frecuente colgar bufandas, cintas o pequeños adornos del espejo retrovisor interior. Aunque no existe una prohibición específica, estos objetos pueden convertirse en una distracción o limitar parcialmente la visión del conductor, algo que podría ser sancionable si un agente considera que afecta a la conducción.

¿Se pueden llevar banderas en el coche?

Sí, pero con ciertas condiciones. Las banderas instaladas en las ventanillas o en la carrocería deben estar correctamente fijadas y no pueden sobresalir de forma peligrosa ni ocultar elementos esenciales del vehículo.

La matrícula, los intermitentes, los pilotos, los retrovisores y cualquier otro dispositivo obligatorio deben permanecer completamente visibles. Además, las autoridades recuerdan que las banderas de gran tamaño pueden desprenderse con el viento cuando se circula a velocidades elevadas y convertirse en un riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Multas de hasta 200 euros

Cuando un adorno compromete la seguridad o supone un peligro para la circulación, las sanciones pueden alcanzar los 200 euros. La cuantía dependerá de la infracción detectada y de las circunstancias concretas observadas por los agentes.

Por ello, los expertos recomiendan optar por elementos decorativos discretos y correctamente instalados. Celebrar un Mundial o cualquier otro evento deportivo es compatible con la normativa, siempre que la seguridad siga siendo la prioridad al volante.

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La clave está en disfrutar del ambiente festivo sin comprometer la visibilidad, el control del vehículo ni la seguridad del resto de conductores.