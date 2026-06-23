La crisis de Oriente Medio obliga al 90% de los españoles a recortar en gasolina

El encarecimiento de la vida, la inflación y las tensiones geopolíticas internacionales están modificando drásticamente los hábitos de los conductores españoles, priorizando el bolsillo por encima de cualquier otro factor. Así lo refleja el último estudio presentado hoy por la Fundación CEA y Continental, “Seguridad vial ante el triple reto: la inflación, coches pesados y clima extremo”. Una de las mayores preocupaciones para los conductores españoles es el precio del carburante, llevando al 89% de los usuarios a tomar alguna medida para reducir su gasto en combustible ante las subidas provocadas por el conflicto de Oriente Medio.

Esta mentalidad de ahorro extremo se traslada de forma directa al mantenimiento y la protección del vehículo. El estudio, elaborado sobre una muestra de más de 1.100 conductores, evidencia que el precio es el factor determinante a la hora de mantener el vehículo, para más de 8 de cada 10 españoles (88%), mientras que solo un 6% sitúa la seguridad por encima del coste. Esta realidad se traduce en que el 59% de los encuestados admite haber pospuesto alguna reparación o mantenimiento por motivos económicos.

La inflación y el abandono de la rutina preventiva

El estudio expone una clara contradicción en el comportamiento de los conductores, la búsqueda del ahorro inmediato de combustible convive con el olvido de prácticas sencillas y gratuitas que ayudarían a conseguir el objetivo.

A pesar de que mantener la presión correcta de los neumáticos puede mejorar la eficiencia del combustible hasta un 3%, tres de cada cuatro usuarios confiesan que ya no revisa la presión de manera manual y confía ciegamente en el testigo automático del vehículo.

Esta actitud defensiva ante el gasto también afecta al sector de las aseguradoras. La fidelidad a las compañías se desploma por motivos económicos y más de 8 de cada 10 conductores (85%) optan por cambiar de aseguradora cada año para encontrar la opción con el precio más bajo.

La paradoja de los coches pesados

El mercado automovilístico español experimenta un auge de vehículos de gran volumen, como los SUV y los coches eléctricos, pero los conductores muestran un preocupante desconocimiento sobre su comportamiento.

En cuanto a la relación de frenada y peso, los SUV y eléctricos son significativamente más pesados, sin embargo, el 51% de los encuestados reconoce abiertamente que no sabía que este extra de peso incrementa de forma directa la distancia de frenado.

Por otro lado, existe una gran paradoja respecto a la percepción de este tipo de vehículos en materia de seguridad, ya que casi el 60% de los conductores (58%) considera que este tipo de coches son vehículos más seguros para los ocupantes, pero a la vez el 88% de los conductores los ve como un peligro potencial para terceros en caso de impacto.

Climas extremos en carreteras y la barrera de la sostenibilidad

Con una España expuesta cada vez más a fenómenos meteorológicos, este estudio arroja datos diversos sobre la preparación de los conductores. Ante situaciones de aquaplanning provocadas por lluvias torrenciales, la mayoría de los conductores (87%) reaccionaría de manera correcta reduciendo la aceleración progresivamente. A su vez, el riesgo de reventón del neumático por el calor extremo del verano es el peligro más reconocido por los usuarios de forma casi unánime (91%).

Sin embargo, aunque parecen conocer la teoría frente a estos retos climáticos, tres de cada cuatro usuarios (78%) admite que, aunque ha oído hablar de los neumáticos “All-Season”, desconoce cuáles son las ventajas reales de estos frente al calor o las lluvias intensas.

Por último, el estudio evidencia que la sostenibilidad tiene una barrera infranqueable en el bolsillo del consumidor. A pesar de los esfuerzos del sector por desarrollar productos más ecológicos, el 88% de los encuestados afirma que el precio final sigue siendo el factor determinante y no estaría dispuesto a asumir ningún incremento en la factura por motivos medioambientales al comprar un neumático.

Alberto Muñoz, director de comunicación y relaciones públicas de Continental, señala que: “Como uno de los principales fabricantes de neumáticos a nivel internacional, para Continental la movilidad segura y eficiente es nuestra máxima prioridad, ya que el neumático es el único punto de contacto con el vehículo y el asfalto. Los datos demuestran que el factor económico preocupa mucho a los conductores. Por ello, debemos incidir en que una presión correcta o una elección de neumático adecuada no solo es el principal sistema de seguridad activa, sino también la herramienta más directa y eficaz para ahorrar combustible día a día”.

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Rafael Fernández Chillón, presidente de Fundación CEA, indicó que: “Es fundamental que los organismos competentes y empresas realicemos una labor pedagógica y demostremos al conductor que realizar un mantenimiento a tiempo evita averías mucho más costosas y peligrosas. Hay que concienciar a los usuarios sobre los nuevos retos de la movilidad actual, como es la inflación, los coches pesados o los climas extremos, promoviendo campañas informativas y planes de ayuda que faciliten el mantenimiento adecuado y seguro”.