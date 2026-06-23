Bentley limita a 100 unidades el Continental GT S Bespoke Series

Bentley lleva la personalización del Continental GT S un paso más allá con la primera Bespoke Series by Mulliner, una serie limitada a 100 unidades en todo el mundo que se ofrecerá tanto con carrocería coupé como convertible. La idea no es lanzar una versión mecánicamente distinta, sino convertir el color, los materiales y los detalles interiores en el verdadero argumento de esta edición.

La marca plantea esta nueva línea como un programa anual, con una entrega diferente cada año. En esta primera edición, Mulliner concentra el trabajo en seis acabados exteriores creados por el equipo de diseño de Bentley, todos combinados con interiores específicos y acentos cromáticos coordinados. Es una fórmula pensada para quien busca un Continental GT S menos habitual, pero también para reforzar el papel de Mulliner como división de personalización y carrocería dentro de Bentley.

Bentley Bespoke Series by Mulliner / Bentley

El punto común en las 100 unidades será una franja pintada en Beluga y efecto Pearl, que recorre la carrocería y distingue visualmente estos coches frente al resto de la gama. También se incluyen llantas deportivas negras de 22 pulgadas, tapones Mulliner autonivelantes, retrovisores en negro brillo y la especificación Blackline propia de los modelos S en parrilla y entradas de aire.

Dentro, la Bespoke Series mantiene esa misma lógica. Todos los coches recurren a una tapicería Mulliner con combinación triple, con piel principal Jet Black, piel secundaria Beluga y un color de acento vinculado al tono exterior elegido. La personalización aparece en zonas concretas como los asientos, el volante, la palanca de cambios, los reposacabezas con emblema Bentley bordado y las molduras del salpicadero y las puertas.

Seis colores para una misma idea

La gama arranca con Salerno Blue, un acabado azul que también pasa al habitáculo como color de acento. En este caso, aparece en los asientos, los reposacabezas bordados, la marca de las seis en punto del volante y la palanca de cambios. Las molduras combinan Salerno Blue sobre Beluga, separadas por una línea de cromo oscuro.

La segunda opción combina Snow Quartz para el exterior y Arctic White como acento interior. El contraste se apoya en la franja Beluga y efecto Pearl, mientras que el salpicadero y las molduras laterales emplean Snow Quartz sobre Satin Beluga. Es una configuración más luminosa por fuera, aunque el interior conserva la base oscura de Jet Black y Beluga.

Bentley Bespoke Series by Mulliner / Bentley

Midnight Prism Pearlescent juega con un tono azul muy oscuro, casi negro, reforzado por las llantas negras y la franja Beluga con efecto perlado. En el habitáculo, el color de acento pasa a ser Peacock Blue, mientras que las molduras se rematan en Midnight Prism Pearlescent sobre Satin Beluga.

El cuarto acabado es Spectral Verdant, una lectura moderna del verde asociado históricamente a Bentley en competición. Aquí el acento interior se denomina Verdant y destaca sobre la combinación de Jet Black y Beluga. Las molduras repiten la fórmula de doble acabado, con Spectral Verdant sobre Satin Beluga.

Quien busque una configuración más llamativa tendrá Manuka Orange, un color exterior que también se traslada al interior como piel de acento en los emblemas bordados de los reposacabezas, los ribetes de los asientos, el volante y la palanca de cambios. Las molduras del salpicadero y las puertas combinan Manuka Orange y Satin Beluga, separadas por una línea de cromo oscuro.

Bentley Bespoke Series by Mulliner / Bentley

La sexta alternativa es Bright Ruby Red, un rojo profundo desarrollado internamente por el equipo de diseño de Bentley. En el interior se utiliza como acento en asientos, volante y palanca de cambios, además de combinarse con Beluga Satin en las molduras de doble acabado.

Equipamiento y detalles numerados

Las 100 unidades incluirán elementos pensados para subrayar el carácter limitado de la serie. Cada coche llevará numeración individual en el salpicadero y en los umbrales de las puertas, etiquetas “By Mulliner” en los asientos y una pequeña muestra de color en la consola central con los seis tonos disponibles. También se incluye una proyección animada de bienvenida al abrir las puertas.

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El equipamiento mencionado incorpora Bentley Rotating Display, iluminación ambiental, asientos confort, detalles interiores en cromo oscuro y un patrón de perforación específico en la parte superior de los asientos, las puertas y las plazas traseras. Cada unidad se entregará además con una funda a medida, diseñada para seguir las formas del coche que cubre.