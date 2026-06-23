Mercado
Las averías eléctricas y los sistemas de emisiones disparan las visitas al taller
El gasto medio por intervención sube hasta los 684 euros en la primera mitad de 2026 debido al aumento de diagnósticos avanzados en vehículos de más de diez años
Los talleres en España se enfrentan a un nuevo escenario marcado por tres factores clave: el progresivo envejecimiento del parque automovilístico, el incremento de los costes de reparación y una complejidad electrónica cada vez mayor en los vehículos modernos.
Un nuevo análisis de los datos del primer semestre de 2026 hecho por Recomotor -plataforma especializada en distribución de recambios recuperados para talleres y profesionales de la automoción- confirma un cambio de tendencia en el tipo de intervenciones, donde los componentes de alto valor y la tecnología ganan peso frente a las reparaciones puramente mecánicas.
Los sistemas que más visitas al taller registraron en 2026
Aunque el mantenimiento correctivo básico sigue siendo el principal motivo de entrada, las averías vinculadas a las normativas ambientales y los asistentes de conducción no dejan de crecer. La distribución de las incidencias en la primera mitad del año se reparte de la siguiente manera:
- Desgaste general y mantenimiento (23,7%): Sigue liderando las estadísticas debido al uso acumulado y afecta principalmente a la suspensión, el embrague y la transmisión.
- Sistemas de emisiones y anticontaminación (17,9%): Es la categoría que más ha crecido respecto al cierre del año pasado. Los catalizadores, filtros de partículas (DPF), válvulas EGR y sondas NOx concentran el trabajo, sobre todo en vehículos diésel que circulan por Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
- Electricidad y electrónica (16,4%): El auge de los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS), pantallas avanzadas y centralitas complejas eleva los fallos en cableados y sensores.
- Dirección y suspensión (14,8%): Aumento notable del desgaste en amortiguadores y brazos de dirección, especialmente visible en vehículos urbanos y SUV con altos kilometrajes.
- Sistema de frenos (12,6%): Pastillas, discos y módulos de ABS mantienen una presencia constante por la fatiga del tráfico en ciudad.
- Motor y transmisión (9,3%): Registran un menor volumen de entradas, pero representan las operaciones más complejas de gestionar.
- Climatización y ventilación (5,1%): Fallos mecánicos en compresores y circuitos de aire acondicionado con una incidencia estable.
La factura media sube un 9%
Este cambio hacia averías más complejas tiene un impacto directo en el bolsillo del conductor. El coste medio por intervención en el taller se situó en los 684 euros durante los primeros seis meses de 2026, lo que supone un incremento del 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Los profesionales de Recomotor señalan que las reparaciones actuales requieren más horas de mano de obra dedicadas a la diagnosis avanzada y el uso de componentes con un valor de mercado más alto, lo que elimina la posibilidad de realizar reparaciones simples o de bajo coste.
El reto de un parque móvil que supera los 14 años
Detrás de estas cifras se esconde una realidad estructural: España tiene una de las flotas de vehículos más envejecidas de Europa. La edad media de los turismos se sitúa ya en los 14,6 años, y el 62% de los coches en circulación supera la década de vida. Al envejecer el coche más rápido de lo que se renueva, las mecánicas arrastran desgastes muy profundos y fatiga en componentes clave.
Como alternativa para mitigar este encarecimiento de las facturas, los recambios recuperados y certificados están ganando terreno en los talleres independientes. El uso de motores, cajas de cambios o sistemas anticontaminación reutilizados permite reducir el coste de la reparación hasta en un 60%, ofreciendo una salida viable para que los vehículos de mayor edad sigan circulando con plenas garantías.
Esta evolución obliga al taller tradicional a transformarse en un entorno altamente técnico y digitalizado, donde el mecánico ya no solo trabaja con herramientas clásicas, sino que debe gestionar software, parámetros medioambientales y arquitecturas eléctricas complejas en su día a día.
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