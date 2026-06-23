Arranca la venta del Lepas L8 en España en versión PHEV, a partir de 41.700 euros

La llegada a España de Lepas, la nueva marca de Chery Auto orientada al confort y la tecnología, no es un novedad, pero ya es una realidad. Después de que en Neomotor pudiéramos probar de manera exclusiva su buque insignia, el Lepas L8, por las carreteras de China, la venta de este modelo arranca ya mismo en España.

El Lepas L8 es un SUV de 4,69 metros de largo caracterizado por la comodidad de marcha y la habitabilidad interior. Su diseño sigue la filosofía Leopard Aesthetics y quizás el principal rasgo distintivo del coche sean sus faros LED, que evocan la forma de las pupilas de este animal.

Lepas L8. / Lepas

Unas líneas suaves y fluidas, con una parrilla geométrica y una zaga elegante con luz continua cierran el conjunto de este SUV, que declara 507 litros de capacidad de maletero. Las llantas, de aleación, pueden ser de 19 o 20 pulgadas.

Un interior tecnológico y cómodo

En el interior, además de materiales blandos y textiles de gran calidad encontramos una fila trasera con un notable espacio para las piernas de los pasajeros y unos asientos que son reclinables. En la parte delantera, el confort mejora con asientos ventilados, calefactados y con función de masaje, modo 'cama' y hasta 16 configuraciones disponibles.

Lepas L8. / Lepas

La iluminación ambiental contempla una gama de más de 250 colores, hasta 47 espacios de almacenamiento y un aislamiento térmico y acústico que busca ser sobresaliente. También dispone de un sistema de purificación del aire y ambientador incorporado.

En el apartado tecnológico, el Lepas L8 equipa una pantalla vertical de 13,2 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas. El sistema de infoentretenimiento está impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 para un funcionamiento rápido y fluido. El sistema multimedia HMI 5.0 tiene control por voz con lenguaje natural, es compatible con Apple CarPlay y Android Auto y también cuenta con una apliación para controlar en remoto la climatización, ventanillas...

Lepas L8. / Lepas

Respecto a seguridad y comodidad de uso, el Lepas L8 incorpora sistema de aparcamiento automático y en remoto, además de una veintena de asistentes avanzados de conducción, incluyendo frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detección de ángulo muerto y reconocimiento de señales. También tiene cámara 540 grados con opción de chasis transparente.

Lepas L8 Super Hybrid

El Lepas L8 llega a España de primeras con un motor híbrido enchufable compuesto por un propulsor de gasolina 1.5 TGDI de alta eficiencia, dos motores eléctricos y una batería LFP de 18,4 kWh. En total entre 279 CV de potencia y acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos hasta los 180 km/h de velocidad máxima. La batería pasa del 30 al 80% en menos de 20 minutos y tiene función V2L que permite alimentar dispositivos eléctricos externos.

Lepas L8. / Lepas

Con un consumo homologado de 2,2 l/100 km según las cifras oficiales (a tener en cuenta el cargar la batería y circular de manera eficiente) y hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica, consigue la etiqueta Cero de la DGT y acumula más de 1.100 km de autonomía total.

El Lepas L8 se levanta sobra la nueva plataforma LEX, desarrollada para optimizar espacio, confort, estabilidad y seguridad. Incluye suspensión trasera multibrazo, centro de gravedad bajo y una puesta a punto específica para Europa. En conducción, es un coche cómodo, que rueda con facilidad y filtra las irregularidad del asfalto.

Precio del Lepas L8, sin ayudas

Con este coche es con el que la marca de Chery Auto va a comenzar su andadura en España y más tarde se le unirán el L4 y el L6. El Lepas L8 Super Hybrid comienza a venderse este mismo mes de junio y el precio empieza sin ayudas ni descuentos en los 41.700 euros.

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Lepas L8. / Lepas

Estará disponible en dos acabados: Essence y Elegance. Este segundo, el tope de gama, se va a vender con un precio de 45.200 euros y, según la pintura escogida, el coste puede subir a los 46.000 euros. La garantía de Lepas es de 7 años o 150.000 kilómetros, además de tres años de asistencia en carretera tras la compra.