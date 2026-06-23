Los 5 Jeep más icónicos de la historia: las leyendas que conquistaron cualquier terreno

Pocas marcas están tan ligadas a la aventura y al todoterreno como Jeep. Nacida en plena Segunda Guerra Mundial, la firma estadounidense ha creado algunos de los 4x4 más legendarios jamás fabricados. Desde los vehículos militares que ayudaron a cambiar el rumbo de la historia hasta los SUV que definieron un segmento entero, estos son los cinco Jeep más míticos de todos los tiempos.

1. Jeep Willys MB (1941)

Todo empezó aquí. El Willys MB fue el vehículo militar desarrollado para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en uno de los símbolos de la contienda. Compacto, robusto, sencillo de reparar y capaz de llegar donde otros vehículos no podían, sentó las bases de lo que sería Jeep durante las décadas siguientes.

Su influencia fue tan grande que, tras la guerra, Willys decidió lanzar una versión civil. Así nació una de las sagas más importantes de la historia del automóvil.

Willys MB fue el vehículo militar desarrollado para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial / X

2. Jeep CJ (1945)

El CJ, siglas de "Civilian Jeep", fue la adaptación para uso civil del Willys militar. Lanzado en 1945, está considerado el primer automóvil de producción masiva con tracción total destinado al público general. Durante más de cuatro décadas mantuvo prácticamente intacta su esencia.

Su diseño sencillo, el parabrisas abatible, las puertas desmontables y sus extraordinarias capacidades fuera del asfalto lo convirtieron en una herramienta de trabajo, un vehículo agrícola y un icono del ocio al aire libre. Muchos aficionados consideran que el CJ representa el Jeep más puro jamás fabricado.

Fue la adaptación para uso civil del Willys militar / X

3. Jeep Wagoneer (1963)

Mucho antes de que existiera el concepto moderno de SUV de lujo, Jeep lanzó el Wagoneer. Este modelo combinaba capacidades todoterreno reales con un nivel de confort y equipamiento inédito para la época.

El Wagoneer fue un adelantado a su tiempo y está considerado por muchos historiadores del automóvil como uno de los precursores del SUV moderno. Su mezcla de espacio, refinamiento y tracción integral inspiró a numerosos fabricantes durante las décadas posteriores.

El Wagoneer fue un adelantado a su tiempo / X

4. Jeep Cherokee XJ (1984)

Si el Wagoneer inventó el concepto, el Cherokee XJ lo popularizó. Presentado en 1984, revolucionó el mercado gracias a una construcción más ligera, un tamaño contenido y una versatilidad excepcional.

Su éxito fue enorme y muchos expertos lo consideran uno de los SUV más influyentes de la historia. Todavía hoy mantiene una legión de seguidores gracias a su fiabilidad, sencillez mecánica y excelentes capacidades fuera del asfalto. Incluso décadas después de su lanzamiento sigue siendo un vehículo muy apreciado entre los aficionados al 4x4.

Revolucionó el mercado gracias a una construcción más ligera / X

5. Jeep Wrangler (1987)

Cuando el CJ desapareció en 1986, Jeep necesitaba un sucesor capaz de mantener vivo el espíritu de la marca. Así nació el Wrangler. Aunque incorporó mejoras en confort, seguridad y comportamiento en carretera, conservó todos los elementos esenciales que habían hecho famoso a Jeep.

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Con sus puertas desmontables, techo removible, tracción total y enormes capacidades todoterreno, el Wrangler se ha convertido en el heredero directo del Willys y probablemente en el modelo más reconocible de la marca en todo el mundo. Cada generación ha mantenido intacta la filosofía original, algo cada vez más raro en la industria automovilística actual.