Zeekr 7GT: el eléctrico prémium chino hecho para Europa a un precio de derribo

Zeekr, del grupo chino Geely, continúa acelerando su ofensiva en Europa con el lanzamiento del nuevo 7GT, un gran turismo 100% eléctrico desarrollado específicamente para el mercado europeo que se presenta como un vehículo altamente tecnológico, inclinado a lo prestacional y con una notable relación calidad-precio.

Diseñado y desarrollado en Gotemburgo (Suecia) y fabricado en China, el Zeekr 7GT es el cuarto modelo que la marca introduce en Europa en apenas tres años. Su llegada refuerza la apuesta de la firma por el segmento premium con una propuesta que busca ofrecer más autonomía, más rendimiento y más equipamiento que muchos de sus rivales tradicionales.

4,8 metros de turismo

A primera vista, el Zeekr 7GT destaca por una carrocería de perfil bajo con un capó largo, una línea de techo fluida y una zaga musculosa, que le confieren presencia propia. Este diseño también responde a la necesidad de ser eficiente con un coeficiente de resistencia de solo 0,25 Cx, una cifra clave para mejorar la eficiencia y la autonomía. Las puertas sin marco y el enorme techo panorámico refuerzan el carácter más prémium del coche.

Zeekr 7GT / Zeekr

Se presenta como un coche de 4,8 metros de largo, un ancho imponente de 1,91 metros y una altura de 1,45 metros. La distancia entre ejes es de 2,9 metros, algo que le permite tener unas plazas traseras generosas. El maletero ofrece 456 litros de capacidad, ampliables hasta 1.390 litros al abatir los asientos traseros. A ello se suma un compartimento delantero de hasta 65 litros para guardar cables o equipaje adicional.

Zeekr 7GT / Zeekr

El interior mantiene un cierto enfoque deportivo sin renunciar al confort ni a la tecnología. La posición de conducción es baja, los materiales, acabados y detalles son de gran calidad y las comodidades, se cuentan por varias. Los asientos delanteros cuentan de serie con ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y función de masaje, mientras que las plazas traseras ofrecen un amplio espacio y ajuste eléctrico, también. Algunos detalles, como la apertura y cierre de puertas solo con un botón y la regulación del volante y los retrovisores, toda digital, sorprenden al subirse al Zeekr 7GT.

Zeekr 7GT / Zeekr

Tecnología de nivel

La tecnología es uno de los grandes argumentos del Zeekr 7GT. El conductor dispone de una instrumentación digital de 13 pulgadas, una pantalla central OLED de 15 pulgadas y un Head-Up Display con realidad aumentada de 35,5 pulgadas. Todo el sistema está gestionado por un potente procesador Qualcomm Snapdragon 8295, capaz de ofrecer una experiencia rápida y fluida. La conectividad también juega un papel protagonista, con Android Automotive, Apple CarPlay, Android Auto, actualizaciones remotas OTA y una plataforma multimedia con servicios de streaming, televisión en directo y contenidos digitales integrados.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el 7GT incorpora un paquete de ayudas de nivel 2 y sorprenden sus asistentes al aparcamiento, desde el coche o en remoto, que parmiten al coche detectar un hueco para estacionar y ejecutar la maniobra solo, algo que vemos en coches de un rango de precio superior. Todo está respaldado por un conjunto de siete cámaras, tres radares y doce sensores ultrasónicos específicamente calibrados para las carreteras europeas.

Zeekr 7GT / Zeekr

Más de 600 cv

El apartado mecánico es el otro 50% del potencial del Zeekr 7GT. La gama arranca con una versión de tracción trasera y 421 CV, disponible con batería de 75 kWh o de 100 kWh; alcanzando hasta 655 kilómetros de autonomía. La versión Privilege AWD, subiendo en prestaciones, incorpora dos motores eléctricos que desarrollan conjuntamente 646 CV y 710 Nm de par. Gracias a ello, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Los Zeekr se levantan sobre la plataforma SEA y la arquitectura eléctrica de 800 voltios del 7GT admite potencias de hasta 450 kW en corriente continua, situándose entre los vehículos eléctricos con carga más rápida del mercado, bajando de los 15 minutos si el cargador lo permite para llegar al 80%. También permite carga en corriente alterna de hasta 22 kW.

Zeekr 7GT / Zeekr

Zeekr ha desarrollado una puesta a punto específica para Europa y en conducción se nota. El 7GT cuenta con reparto de pesos 50:50, suspensión delantera de doble triángulo, suspensión trasera multibrazo y, en las versiones superiores, suspensión neumática activa capaz de adaptar automáticamente la altura del vehículo en función de la velocidad y las condiciones de conducción. El resultado es un coche equilibrado con buena entrada en curva pese a su tamaño y peso, una gran estabilidad y, por supuesto, una aceleración más que satisfactoria. La calibración de los modos de conducción sí está trabajada y presenta diferencias sobre todo el el tacto de la dirección, que en el modo Sport es muy notable.

Un precio imbatible

La gama europea del Zeekr 7GT estará compuesta por tres versiones: Core RWD, Long Range RWD y Privilege AWD. El precio de acceso parte de 45.990 euros, bajando a los 45.675 euros con la oferta lanzamiento. Estas cifras ponen contra las cuerdas a los rivales europeos de este coche, ya que mirando la relación entre calidad y precio los números son imbatibles. La versión Longe Range, la tracción trasera con batería grande, sube a los 52.890 euros de lanzamiento y la AWD, a los 59.325 euros. Ademas. Zeekr ofrece una garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros, mientras que la batería está cubierta durante ocho años o 200.000 kilómetros.

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Zeekr 7GT / Zeekr

En definitiva, el Zeekr 7GT llega al mercado europeo con argumentos muy sólidos. Su combinación de diseño atractivo, gran autonomía, carga ultrarrápida, elevadas prestaciones y un precio competitivo lo convierten en una de las propuestas más interesantes dentro de la nueva generación de vehículos eléctricos prémium.