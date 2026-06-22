La UE obligará a que los coches nuevos tengan más plásticos reciclados, ¿podría subir su precio final?

Los coches van a tener que ser mucho más sostenibles en los próximos años, empezando por el volumen de plásticos reciclados utilizados en su fabricación. Así lo ha aprobado la Eurocámara, aunque todavía faltan varios pasos para cerrar de todo esta nueva normativa.

No obstante, la Eurocámara no solo ha aprobado que un 25% de los plásticos de los coches nuevos tengan que ser reciclados, sino que se está introduciendo por primera vez una regulación bastante amplia sobre todo el ciclo de vida del automóvil: desde el diseño al desmontaje, pasando por la reutilización de piezas, reciclaje de materiales y control de las exportaciones de vehículos que en realidad son residuos.

Una idea que viene de 2023

La base de esta normativa es actualizar un texto anterior sobre vehículos al final de su vida útil, del año 2000, centrado principalmente en la fase de desguace del coche. Con el impulso del Pacto Verde Europeo, la UE ha cambiado el enfoque y en lugar de limitarse a gestionar residuos, ha pasado a exigir que los productos industriales se diseñen desde el inicio pensando en su reutilización y reciclaje.

En 2023, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta de reglamento para el sector del automóvil que introducía por primera vez objetivos concretos de incorporación de materiales reciclados, entre ellos el uso de plásticos reciclados. Al mismo tiempo, se contemplaban medidas para facilitar el desmontaje de piezas y mejorar la trazabilidad de materiales. Apartir de ese momento comienza el proceso legislativo europeo y se decide establecer metas escalonadas para los fabricantes.

Ha sido en este mes de junio de 2026 cuando el Parlamento Europeo ha dado la aprobación final al texto dentro de su fase institucional, lo que supone un paso decisivo pero no su adopción definitiva. A partir de aquí, el reglamento todavía debe completar los trámites formales restantes antes de su entrada en vigor.

Un 25% del plástico, reciclado

La norma establece que los fabricantes de automóviles deberán incorporar progresivamente plástico reciclado en la fabricación de vehículos nuevos, pero no en el coche completo, sino específicamente en la fracción de componentes plásticos del vehículo, como interiores, paneles o revestimientos.

El centro de reciclaje y desmantelamiento de BMW es uno de los pioneros de Europa. / BMW

La implementación será gradual. Una vez entre en vigor, se prevé una primera fase con un objetivo de alrededor del 15% de plástico reciclado en un plazo aproximado de seis años, seguida de una segunda fase que elevará ese requisito al 25% en un horizonte de unos diez años. En paralelo, la industria deberá adaptar sus cadenas de suministro, desarrollar mercados de materiales reciclados y mejorar los procesos de reciclaje y recuperación de piezas.

Además, se refuerzan obligaciones para que los coches se diseñen de forma que puedan desmontarse y reciclarse más fácilmente al final de su vida útil y se endurecen los controles sobre la exportación de vehículos que ya no son aptos para circular.

En esencia, no se trata de una medida aislada sobre el plástico, sino de una transformación más amplia del modelo de producción del automóvil en Europa, que busca que los vehículos se diseñen desde el principio como productos circulares, en los que los materiales puedan reutilizarse y reincorporarse a la fabricación de nuevos coches.

¿Subirá el precio de los coches?

Aunque el impacto en el consumidor final todavía no es cuantificable, sí que se podría dar una ligera subida de precios en los coches que ya tengan que aumentar el volumen de plástico reciclado. Los motivos son amplios, empezando por el plástico reciclado necesita una clasificación estrcitia y un mayor proceso de purificación y homogeneización para su uso.

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No obstante, el salto de precio no debería ser, en principio, brusco. Además, muchos fabricantes ya tienen en marcha proyectos y tecnología para el procesamiento y reutilización de materiales reciclados y algunas ya incorporan grandes porcentajes de estas materias en sus nuevos coches.