La movilidad urbana está a punto de presenciar el regreso de uno de sus conceptos más icónicos. Smart ha desvelado en un evento exclusivo en Roma los detalles técnicos y de diseño del smart concept #2, el prototipo que adelanta de forma muy fiel cómo será el esperado smart #2.

Este futuro biplaza eléctrico no solo rinde homenaje al espíritu del legendario Fortwo, sino que se posiciona como una respuesta directa, sofisticada y sumamente tecnológica a los desafíos de las grandes ciudades europeas. Con su debut mundial programado para finales de año en el Salón del Automóvil de París, la firma desveló una propuesta que promete transformar la compacidad de una limitación a una virtud.

El renacimiento del icono urbano: así es el nuevo smart #2 y su revolucionaria plataforma eléctrica / Julian Bossert

En lo que se refiere al diseño exterior, el smart #2 adopta una filosofía clara y vanguardista bajo el lema de que la función se convierte en moda. Lejos de recurrir a decoraciones superficiales, la estética del vehículo sale directamente de sus proporciones y su utilidad. El coche mantiene el formato ultracompacto característico de la marca, luciendo voladizos sumamente cortos que optimizan su presencia en la calle. Visualmente destaca por un esquema de pintura bitono, puertas sin marco y un tratamiento de superficies limpio y esculpido con precisión.

Al adentrarnos en el habitáculo, smart rompe con los esquemas convencionales de los microurbanos. El interior gira en torno a un innovador asiento corrido de tipo banco continuo, una solución de diseño que elimina la tradicional barrera física entre el conductor y el pasajero para maximizar la habitabilidad y crear una atmósfera diáfana. Una solución que permite tanto al conductor como al acompañante, salir por el lado contrario del que está ocupando, sin ningún obstáculo que lo complique.

Este elemento se complementa con un salpicadero que sigue el principio de diseño en forma de "S", orientado por completo a la ergonomía, la facilidad de uso y la eficiencia espacial. A pesar de sus reducidas cotas exteriores, la arquitectura interior de cabina abierta proporciona una sensación de amplitud y calidad premium inéditas en el segmento, asegurando espacio generoso tanto para los dos ocupantes como para la carga trasera.

Al adentrarnos en el habitáculo, smart rompe con los esquemas convencionales de los microrurbanos / Smart

En las entrañas de este modelo reside la verdadera revolución técnica. La plataforma modular ECA. Desarrollada íntegramente por los departamentos de ingeniería de smart, esta arquitectura ha sido diseñada específicamente para vehículos eléctricos de tamaño ultracompacto. Una de sus mayores virtudes es una agilidad pasmosa, firmando un diámetro de giro de apenas 6,95 metros entre bordillos, una cifra idéntica a la de la última generación del smart biplaza que garantiza una maniobrabilidad imbatible en espacios reducidos.

Además, la plataforma ECA presume de una enorme flexibilidad técnica, permitiendo modular la distancia entre ejes desde los 1.875 mm hasta más de 2.500 mm, lo que abre la puerta al desarrollo de futuras carrocerías dentro de la marca. En el apartado dinámico, cuenta con una suspensión trasera independiente de cinco brazos y una dirección directa que promete un tacto de conducción preciso y aplomado.

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Por último, el apartado de la motorización y autonomía sitúa al smart #2 a la vanguardia de su categoría. El sistema de propulsión, alimentado por una tecnología de celdas de última generación, cuenta con una batería con una capacidad de 35,7 kWh. Con este paquete, el vehículo apunta a una autonomía homologada de unos 300 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra que lo capacita para salir de la ciudad con total solvencia. En términos de recarga, smart liderará el segmento gracias a su compatibilidad con carga rápida en corriente continua, lo que permite pasar del 10% al 80% de la energía en menos de 20 minutos.