Ebro acelera su plan industrial con el arranque de la nueva línea de montaje completo en Zona Franca

Ebro sigue sumando. La marca española, que produce sus modelos en la planta barcelonesa de la Zona Franca, ha oficializado hoy la puesta en marcha de su linea M1 con la que multiplicará el volumen de producción actual de la M0 y superará las 250 unidades diarias que salen de la Ebro Factory. La compañía, que dispone de una participación del 40% de la corporación china Chery, ha realizado una inversión de 150 millones de euros en la planta, lo que le permitirá alcanzar una producción anual en la linea M1 de 92.000 vehículos que se sumarán a los aproximadamente 38.000 que ya se han venido produciendo en la linea M0.

Rafael Ruiz, presidente de la compañía, admite que "estamos hablando de coches que se fabrican por completo en España, son vehículos 'made in Barcelona' ya que aquí realizamos el proceso completo de soldadura, pintura y esamblaje". Mientras que la primera línea se producen seis vehículos por turno de una forma casi más artesanal con parada y reinicio (stop&go) coche a coche, en la nueva línea M1 se llega a los 20 vehículos en cadena continua sin interrupciones (la línea cuenta con más de 90 procesos) por cada turno. Con ello, Ebro Factory, da un paso más ya que no se trata solo de una planta ensambladora, sino que es 100% de producción.

Rafael Ruiz, presidente de Ebro Motors Group / Ebro

La línea M0 dispone de dos turnos de ocho horas al día y en ella se ensamblan los Ebro S800 y Ebro S900, mientras que la nueva M1 está empezando con un solo turno para producir los modelos de mayor demanda como son el Ebro S700 y el Ebro S400. No obstante, ese turno crecerá y se irá ampliando conforme se tenga que aumentar la produccion. La intención de este año es superar los 25.000 vehículos. Con las dos líneas en pleno funcionamiento, la fábrica de Zona Franca demuestra su progresión desde que arrancó el proyecto en 2021. Según Rafael Ruiz, la idea de facturación para el presente ejercicio debería llegar a los 600 millones de euros, incluso un poco más.

Soldadura y pintura

Actualmente la planta cuenta con 200 robots de los que 92 son reutilizados de los que ya había en la época de Nissan, y es que cuando Ebro se hizo cargo de la planta pagaron a Nissan para que la mantuviese 'viva', lista para ponerla de nuevo en marcha, de ahí que, como afirma Rafael Ruiz "haya sido mucho más fácil abordar todo este proyecto". En la planta se pinta, en la zona de carrocería ya se están soldando las primeras bases, las plataformas, luego se coloca el compartimento motor, central y trasero, y se está afinando la zona en la que se produce el ajuste de la parte geométrica, que es una de las más importantes. Con ello, el montaje convencional de un vehículo es completo.

Planta de Ebro Factory / Ebro

En la fábrica de Ebro hay dos líneas de soldadura, aunque actualmente solo se emplea una que da principalmente servicio a la M1 y en la que se han invertido 80 millones de euros (al segunda línea está lista para cuando tenga que entrar en producción). También se ha realizado una inversion de 7 millones de euros en la zona de pintura P1, aunque en breve se realizará una inversión mayor en este terreno, de casi 100 millones de euros que permitirá actualizar el sistema de cataforesis y pintura con base disolvente que pasará a hacerse con base de agua "con lo que seremos más sostenibles". Esta apuesta por modernizar la zona de pintura fue uno de los caballos de batalla de la última etapa de Nissan, algo que no se consiguió.

De cara al futuro, en la planta de Ebro Factory también se producirán modelos para sus socios de Chery. "Estamos calibrando y testando todos los elementos para que todo ajuste perfectamente. Pensamos que podemos estar listos para finales de año. La entrada de más vehículos en la línea nos permitirá aumentar la producción, generando sinergias de volumen". Las marcas de Chery que se producirán en la Ebro Factory serán Omoda y Jaecoo, con quienes comparten plataformas. "Tenemos líneas flexibles y eso nos permite adaptarnos. A finales de año nuestro socio decidirá por qué modelo quiere empezar", explican en Ebro.

Ebro Factory en Zona Franca / Ebro

Del mismo modo, tal y como anunciaron tras el pasado salón del automóvil de Pekín, Ebro producirá un vehículo eléctrico pequeño. "Estamos trabajando en ese coche y pensamos que a finales de este año o en el 2027 ya estaremos en condiciones de presentarlo. Para nosotros disponer de un coche eléctrico pequeño tiene todo el sentido. Para vehículos de mayor tamaño tenemos plena confianza en los híbridos enchufables (PHEV), ya que creemos que con una autonomía eléctrica entre 90 y 140 kilómetros es más que razonable", explica Rafael Ruiz. Con la producción del coche eléctrico 100% made in Spain se abre la puerta a consolidar la fabricación de modelos eléctricos para sus socios de Chery.

Parque industrial

Otro aspecto clave asociado a la puesta en marcha de esta línea M1 es todo lo referente a los proveedores, algo que encaja en la normativa que quiere implantar la Unión Europea con la IAA (Ley de Aceleración Industrial o Industrial Accelerator Act) para que la mayor parte de las piezas de un vehículo sean 'made in Europa'. "Cumpliremos totalmente con ese requisito. Para ello es importante hacer un buen trabajo de localización. Los equipos de compras están hablando con diferentes proveedores. Es esencial tener proveedores locales, tanto a nivel logístico como de sostenibilidad. Eso también contribuye a mejorar el coste, sobre todo en muchos componentes de volumen. Ahora mismo tenemos unos dos mil empleados, con 1.500 en la planta (de los que 250 son ingenieros) más otros 400 ingenieros. Las empresas proveedoras locales suponen otros 2.000 empleos, por lo que podemos decir que el entorno de Ebro Factory es de unas 4.000 personas", explican desde Ebro.

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La apuesta de Ebro Factory calca prácticamente lo mismo que se hizo con la anterior empresa de la planta, Nissan. Primero empezaron con el sistema de montaje CKD por piezas, para ver la penetración y evolución del mercado, después pasaron a un plan de localizaciones de componentes más agresivo. "Esto ofrece a la larga valor añadido al tener los proveedores lo más cerca poible de la fábrica. Eso nos perimite hacerlo de una manera bastante rápida, porque nos podemos aprovechar del parque industrial que tenemos en la zona. España es un gran motor del automóvil. Y estamos rodeados por profesionales de diferentes tecnologías que pueden ayudarnos perfectamente en esa localización", señala el director de control de producción y logística de la fábrica de Ebro, Paco Durán. Buena parte de los proveedores locales de Ebro también lo habían sido de Nissan.