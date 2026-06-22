La DGT avisa: este error con la baliza V16 puede costarte una multa de hasta 80 euros

La baliza V16 conectada ya es el único sistema válido para señalizar una avería o accidente en carretera, pero muchos conductores siguen cometiendo errores que pueden acabar en sanción. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que no basta con llevar el dispositivo dentro del vehículo para cumplir la normativa.

Uno de los fallos más habituales es transportar una baliza descargada o que no funciona correctamente. En estos casos, las autoridades consideran que es equivalente a no disponer de ella, por lo que el conductor podría enfrentarse a una multa de hasta 80 euros.

No todas las balizas son válidas

Desde el 1 de enero de 2026 únicamente pueden utilizarse balizas V16 homologadas y conectadas a la plataforma DGT 3.0. Los modelos antiguos o aquellos que no cuentan con la certificación requerida han dejado de tener validez legal.

Por este motivo, la DGT recomienda comprobar que el dispositivo figura en el listado oficial de balizas autorizadas y verificar periódicamente su estado de funcionamiento.

DGT recomienda comprobar que el dispositivo figura en el listado oficial de balizas autorizadas / Osram

Una herramienta clave para la seguridad

La principal ventaja de la baliza V16 es que permite señalizar una incidencia sin necesidad de abandonar el vehículo, evitando así los riesgos asociados a la colocación de los antiguos triángulos de emergencia.

Además de emitir una señal luminosa visible a gran distancia, el dispositivo transmite automáticamente la ubicación del vehículo a los sistemas de gestión del tráfico, facilitando la información al resto de usuarios de la vía.

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Qué recomienda la DGT

Los expertos aconsejan guardar la baliza en un lugar accesible dentro del habitáculo y revisar con frecuencia el estado de la batería. Un simple descuido, como llevar un dispositivo descargado o no homologado, puede suponer una sanción económica y dejar al conductor sin una herramienta esencial en caso de emergencia.