El Cupra Tavascan estrena una nueva versión de acceso por debajo de los 35.000 euros

El Cupra Tavascan dispone de una nueva versión de acceso que acerca la puerta de entrada a la gama. Lleva un motor trasero de 190 CV (140 kW) y una batería de 58 kWh para ofrecer hasta 441 kilómetros de autonomía, lo que permite rebajar el precio notablemente frente a las alternativas ya disponibles con batería de 77 kWh. Esta versión parte de 34.830 euros con los descuentos de la marca aplicados. Al sumar la ayuda estatal del Plan Auto+, el precio baja hasta 31.455 euros.

Vista lateral del Cupra Tavascan / Cupra

La llegada de esta mecánica abre una opción más sencilla dentro de la gama Tavascan para quienes no necesitan la batería de mayor capacidad. Mantiene la tracción trasera y una autonomía homologada que apunta a un uso cotidiano sin obligar a dar el salto a las versiones superiores.

Por encima se mantienen las dos opciones asociadas a la batería de 77 kWh. El Cupra Tavascan Endurance conserva el motor trasero de 286 CV y 557 kilómetros de autonomía, mientras que la alternativa más potente sigue siendo el Tavascan VZ, que utiliza dos motores eléctricos y tracción a las cuatro ruedas para alcanzar una potencia total 340 CV. En este caso, Cupra declara 545 Nm de par y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

Black Edition para el acabado Adrenaline

La otra incorporación es el paquete Black Edition, reservada al acabado Adrenaline y disponible únicamente con las motorizaciones Endurance y VZ de batería de 77 kWh. No cambia la parte mecánica, pero sí la apariencia exterior e interior del Tavascan.

El paquete recurre a detalles exteriores en negro brillante, llantas Katla de 21 pulgadas en negro mate y una ambientación interior más oscura, con elementos en Fusion Metal. Es una propuesta orientada a quien busque una imagen menos llamativa en color, aunque mantiene el enfoque visual característico del modelo.

Recarga del Cupra Tavascan / Cupra

La renovación también afecta al interior, donde el Tavascan incorpora un Digital Cockpit de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 15 pulgadas. El sistema multimedia estrena un software basado en Android, con menús simplificados y accesos directos configurables, según la marca.

También regresan los botones físicos al volante en lugar de las superficies táctiles. Es un cambio que puede resultar más cómodo al manejar funciones durante la conducción, ya que permite localizar los mandos sin depender tanto de mirar la superficie del volante.

El Tavascan Endurance Adrenaline Black Edition se anuncia por 44.260 euros con los descuentos de Cupra. Con la ayuda del Plan Auto+, la cifra puede bajar hasta 40.885 euros.

Más funciones para el uso diario

El Tavascan suma además el One Pedal Driving, una función que permite gestionar con mayor intensidad la deceleración al levantar el pie del acelerador. También incorpora Launch Control de serie en las versiones Endurance y VZ, junto con la llave digital Mobile Device Key, que permite abrir, arrancar y compartir el acceso al vehículo desde el teléfono. La gama añade además carga bidireccional de corriente alterna V2L, con la que el coche puede alimentar dispositivos externos mediante un adaptador. No se ha facilitado la potencia de salida de esta función ni qué accesorios se incluyen de serie.

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Interior del Cupra Tavascan / Cupra

En asistencia a la conducción, Cupra anuncia novedades como el aparcamiento memorizado de Reversing Park Assist, Remote Park Assist, cámara Top View de 360 grados y asistente de marcha atrás. También incorpora Emergency Assist 3.6, detector de distracciones y Travel Assist 3.0, que utiliza datos basados en la nube para mejorar el control longitudinal. El habitáculo completa las novedades con una zona renovada para el teléfono móvil, carga por inducción y puertos USB-C de 45 W en las plazas delanteras y traseras.