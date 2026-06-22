Curiosidades
La carretera más aislada del mundo: 500 kilómetros sin una sola gasolinera ni cobertura móvil
Ubicada en el corazón del Outback australiano, esta ruta obliga a los conductores a viajar con combustible suficiente, comida, agua y hasta ruedas de repuesto para evitar quedarse atrapados en mitad de la nada
La autonomía se ha convertido en uno de los factores más importantes a la hora de elegir un coche. Ya sea eléctrico, híbrido o de combustión, cada vez más conductores prestan atención a cuántos kilómetros pueden recorrer antes de tener que repostar o recargar la batería.
Sin embargo, existen lugares donde incluso los vehículos con mayor autonomía pueden verse en apuros. Uno de los ejemplos más extremos se encuentra en Australia, donde una carretera obliga a recorrer cerca de 500 kilómetros sin encontrar una sola gasolinera.
Una ruta donde repostar es imposible
Se trata de la Tablelands Highway, también conocida como Ruta Estatal 11, una carretera situada en el remoto Outback australiano que atraviesa la meseta de Barkly. Su principal característica es tan simple como inquietante: durante casi 500 kilómetros no existe ninguna estación de servicio.
La advertencia aparece claramente señalizada al inicio del recorrido con un mensaje que no deja lugar a dudas: "Warning, no fuel for 500 kilometres". Pero la falta de combustible no es el único problema.
A lo largo de esta inmensa recta tampoco hay talleres mecánicos, comercios ni prácticamente servicios de ningún tipo. Por ello, las autoridades recomiendan a quienes se aventuren a recorrerla llevar suficiente agua, alimentos, herramientas y al menos dos ruedas de repuesto.
Sin cobertura y rodeada de naturaleza salvaje
Otro de los grandes desafíos de esta carretera es la ausencia casi total de cobertura móvil. En caso de avería o emergencia, los viajeros dependen de dispositivos de comunicación vía satélite para poder solicitar ayuda.
La Tablelands Highway atraviesa una de las zonas más despobladas de Australia, rodeada por extensas llanuras y explotaciones ganaderas. De hecho, esta vía fue construida durante la década de 1960 dentro del programa conocido como Beef Roads, impulsado para facilitar el transporte de ganado en el interior del país.
Un peligro que va más allá de la falta de combustible
Aunque pueda parecer una carretera sencilla por la ausencia de tráfico y curvas, la realidad es muy diferente. El paisaje es prácticamente plano durante cientos de kilómetros y la monotonía del recorrido puede convertirse en un enemigo para los conductores.
Los expertos advierten de que las largas rectas favorecen la fatiga, reducen la capacidad de concentración y aumentan el riesgo de quedarse dormido al volante. Por ello, quienes recorren esta ruta deben planificar cuidadosamente cada parada y asegurarse de iniciar el trayecto completamente descansados.
En una época en la que encontrar una gasolinera cada pocos kilómetros parece algo habitual, la Tablelands Highway recuerda que todavía existen carreteras donde la preparación es tan importante como el propio vehículo.
- Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
- Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
- La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
- Aina Clotet festeja su debut como directora y actriz protagonista arropada por Pep Guardiola
- Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma
- La defensa de Jonathan Andic critica las filtraciones de su vida personal para lograr una 'condena social previa
- Albert Ubach, víctima de tres maristas del colegio Rubí: 'Me convirtieron en su juguete sexual
- Los expertos coinciden sobre el método que mejora la memoria al estudiar: papel, bolígrafo y menos pantallas