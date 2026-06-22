La carretera más aislada del mundo: 500 kilómetros sin una sola gasolinera ni cobertura móvil

La autonomía se ha convertido en uno de los factores más importantes a la hora de elegir un coche. Ya sea eléctrico, híbrido o de combustión, cada vez más conductores prestan atención a cuántos kilómetros pueden recorrer antes de tener que repostar o recargar la batería.

Sin embargo, existen lugares donde incluso los vehículos con mayor autonomía pueden verse en apuros. Uno de los ejemplos más extremos se encuentra en Australia, donde una carretera obliga a recorrer cerca de 500 kilómetros sin encontrar una sola gasolinera.

Una ruta donde repostar es imposible

Se trata de la Tablelands Highway, también conocida como Ruta Estatal 11, una carretera situada en el remoto Outback australiano que atraviesa la meseta de Barkly. Su principal característica es tan simple como inquietante: durante casi 500 kilómetros no existe ninguna estación de servicio.

La advertencia aparece claramente señalizada al inicio del recorrido con un mensaje que no deja lugar a dudas: "Warning, no fuel for 500 kilometres". Pero la falta de combustible no es el único problema.

A lo largo de esta inmensa recta tampoco hay talleres mecánicos, comercios ni prácticamente servicios de ningún tipo. Por ello, las autoridades recomiendan a quienes se aventuren a recorrerla llevar suficiente agua, alimentos, herramientas y al menos dos ruedas de repuesto.

Una carretera obliga a recorrer cerca de 500 kilómetros sin encontrar una sola gasolinera / Freepik

Sin cobertura y rodeada de naturaleza salvaje

Otro de los grandes desafíos de esta carretera es la ausencia casi total de cobertura móvil. En caso de avería o emergencia, los viajeros dependen de dispositivos de comunicación vía satélite para poder solicitar ayuda.

La Tablelands Highway atraviesa una de las zonas más despobladas de Australia, rodeada por extensas llanuras y explotaciones ganaderas. De hecho, esta vía fue construida durante la década de 1960 dentro del programa conocido como Beef Roads, impulsado para facilitar el transporte de ganado en el interior del país.

Un peligro que va más allá de la falta de combustible

Aunque pueda parecer una carretera sencilla por la ausencia de tráfico y curvas, la realidad es muy diferente. El paisaje es prácticamente plano durante cientos de kilómetros y la monotonía del recorrido puede convertirse en un enemigo para los conductores.

Los expertos advierten de que las largas rectas favorecen la fatiga, reducen la capacidad de concentración y aumentan el riesgo de quedarse dormido al volante. Por ello, quienes recorren esta ruta deben planificar cuidadosamente cada parada y asegurarse de iniciar el trayecto completamente descansados.

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En una época en la que encontrar una gasolinera cada pocos kilómetros parece algo habitual, la Tablelands Highway recuerda que todavía existen carreteras donde la preparación es tan importante como el propio vehículo.