El BMW i3 eléctrico abre pedidos con la versión xDrive First Edition desde 74.650 euros

El BMW i3 50 xDrive First Edition ya admite pedidos en España antes de su lanzamiento oficial, previsto para otoño de 2026. Es el primer BMW Serie 3 completamente eléctrico y llega como segundo modelo de la Neue Klasse, con una carta de presentación que se apoya en tres pilares fundamentales: 469 CV, una autonomía anunciada de hasta 906 kilómetros WLTP y un precio de 74.650 euros.

La versión de lanzamiento cuenta con dos motores eléctricos y tracción total xDrive. El propulsor delantero y el trasero suman 469 CV (345 kW), mientras que el par máximo alcanza 645 Nm. La marca declara un 0 a 100 km/h en 4,7 segundos, unas cifras que contrastan con su ambiciosa autonomía.

Nuevo BMW i3 50 xDrive First Edition (2) / Fabian Kirchbauer

La horquilla oficial se mueve entre 758 y 906 kilómetros según WLTP, con un consumo comunicado de 16,1 a 13,5 kWh/100 km y emisiones de CO2 de 0 g/km. Aunque como recuerda BMW, la cifra máxima de autonomía dependerá de como la carga de la batería, la temperatura, el uso de sistemas auxiliares, el estilo de conducción y la potencia disponible en el punto de recarga.

Batería de 108,7 kWh y arquitectura de 800 V

El BMW i3 monta una batería de 108,7 kWh formada por nuevas celdas cilíndricas e integrada como parte estructural del vehículo. También estrena la sexta generación de la tecnología BMW eDrive y una arquitectura de 800 V.

La potencia máxima de carga en corriente continua llega a 400 kW. En un cargador rápido de CC, BMW anuncia que diez minutos pueden aportar hasta 423 km de autonomía, siempre que se cumplan las condiciones óptimas del estado del cargador, la temperatura de la batería, además de otros factores de uso y del propio punto de carga.

Nuevo BMW i3 50 xDrive First_Edition / Fabian Kirchbauer

También habrá carga bidireccional. La función Vehicle-to-Home (V2H) requiere el BMW Wallbox Professional opcional, mientras que el sistema Vehicle-to-Load (V2L) estará disponible con la carga AC Professional. Esta última eleva la potencia de carga en corriente alterna de 11 a 22 kW, lo que, según BMW, reduce a la mitad el tiempo frente a la opción de 11 kW.

Versión First Edition

La versión First Edition incorpora de serie el paquete M Sport, BMW Iconic Glow, apertura automática del portón trasero, cristales de protección solar, volante calefactado y asientos delanteros multifunción. A ello suma climatizador automático de tres zonas, BMW 3D Head-Up Display y equipo de sonido HiFi Harman Kardon.

El acabado M Sport añade el paquete aerodinámico M, frenos M Sport azules y la proyección del logotipo M desde los retrovisores. En el habitáculo, BMW incluye una combinación de Veganza y M PerformTex Black, aunque habrá otras tapicerías disponibles.

Interior del nuevo BMW i3 50 xDrive First Edition / BMW

El equipamiento base del BMW i3 50 xDrive ya contempla BMW Panoramic Vision, Driving Assistant Plus, Comfort Access, BMW Digital Key Plus y asientos delanteros eléctricos y calefactables. El sistema Panoramic iDrive proyecta información en la zona inferior del parabrisas y combina mandos táctiles, hápticos y de voz. BMW prevé la incorporación de tecnología LLM Alexa+ desde el segundo semestre de 2026 para vehículos con BMW Operating System X en Alemania y Estados Unidos; no se ha facilitado una fecha para España.

Entre las opciones de personalización figuran los asientos traseros calefactables, techo panorámico de cristal con acristalamiento climatizado, enganche de remolque con bola giratoria eléctrica y llantas de 19 o 20 pulgadas. Se ofrecen seis colores de carrocería, incluido el metalizado M Le Castellet Blue.

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El catálogo de asistentes puede ampliarse con Parking Assistant Plus, Parking Assistant Professional y Motorway & City Assistant. El asistente de autopista permitirá conducción asistida sin manos hasta 130 km/h, con cambios de carril automatizados tras confirmación visual. BMW prevé su disponibilidad en la mayoría de países europeos a finales de 2026.