La subasta del Ferrari Conciso Concept: Un Cavallino Rampante no oficial, exclusivo y sin puertas

Ferrari es una de las marcas más míticas e importantes del mundo de la automoción. Aunque no sea oficial, en la década de los 90 apareció el Ferrari Conciso Concept, un prototipo único homologado para la calle y desarrollado a partir de un 328 GTS. Diseñado por el estudio alemán Michalak Design, este Cavallino Rampante no tiene puertas y hace honor a su nombre. La puja por el Ferrari Conciso Concept se abrirá el próximo 17 de junio en la prestigiosa casa de subastas de automóviles RM Sotheby’s, aunque su precio sigue siendo todo un secreto.

El exclusivo Ferrari Conciso Concept / RM Sotheby's

La historia del Conciso Concept, el Ferrari no oficial

En 1979, el diseñador Bernd Michalak, y su esposa Jutta, fundaron Michalak Design, una empresa muy conocida en el mundo del motor por sus creaciones radicales y su enfoque en confeccionar deportivos pequeños y ligeros. El famoso estudio de diseño y prototipos de automóviles alemán produjo un puñado de coches únicos y fue pionera en una serie de accesorios para varias marcas, entre las que está Ferrari, Opel, Chrysler o Dodge.

Entre todos los proyectos de Michalak Design, destaca uno por encima del resto: el Ferrari Conciso Concept, un prototipo único, homologado para circular por carretera, inspirado y construido sobre la plataforma y el chasis de un Ferrari 328 GTS. Bernd Michalak llevó a cabo este Ferrari Conciso Concept con el objetivo de aplicar su filosofía de diseño, resumida en el lema ‘athletic with not an extra ounce’ (atlético, sin adornos innecesarios) y para demostrar que un deportivo podía ser más ligero y puro sin sacrificar prestaciones.

La parte trasera del Ferrari Conciso Concept / RM Sotheby's

¿Cómo es el exclusivo Ferrari Conciso Concept?

El prototipo no oficial del ‘Cavallino Rampante’ utilizaba el chasis y la mecánica del Ferrari 328 GTS, pero con una carrocería de aluminio hecha a medida. Fiel a su pasión por los coches deportivos y centrados en el conductor, el nombre del Concept ‘Conciso’, significa breve, escueto, preciso.

El Ferrari Conciso Concept utiliza un parabrisas de perfil bajo, no tiene puertas y el conductor y su acompañante, ya que es un biplaza, tienen que saltar por los laterales para acceder al habitáculo. Además, al pasar por los umbrales de las puertas, se encuentran cascos de carreras integrados en compartimentos junto a los asientos.

Los cascos en los compartimentos del Ferrari Conciso Concept / RM Sotheby's

El minimalismo también se refleja en el interior, ya que el habitáculo queda reducido a lo esencial, pero siempre centrado en el conductor. Estos cambios ahorraron aproximadamente el 30% de peso con respecto al Ferrari 328 GTS original, unos 363 kilos. El Ferrari Conciso Concept pesa tan solo 890 kilos, lo que se traduce en mejoras de rendimiento con respecto al 328 GTS en el que se basa. El prototipo único de Michalak Design monta un motor V8 atmosférico de Ferrari, alcanzando los 100 km/h en cinco segundos. Además, el Conciso Concept puede llegar hasta los más de 274 km/h como velocidad máxima.

El Ferrari Conciso Concept atrajo la atención internacional cuando Bernd Michalak lo exhibió en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1993 y en el Salón del Automóvil de Ginebra en 1994. Además, el prototipo no oficial de Ferrari obtuvo el segundo galardón en los Premios de Diseño Eurosign de 1994. A pesar del amplio reconocimiento que recibió su diseño, solo se fabricó un ejemplar.

Michalak vendió el Ferrari Conciso Concept a un coleccionista estadounidense tras su presentación. El prototipo no oficial de Ferrari permaneció en su poder hasta 1998, cuando pasó a manos de un coleccionista belga que lo exhibía en el salón de su casa. En 2014, lo matriculó para circular por Bélgica, y en 2018, se importó a Estados Unidos, donde ha permanecido desde entonces, pasando la mayor parte del tiempo en exposiciones estáticas. El Ferrari Conciso Concept aterrizó en Los Ángeles y Jay Leno, presentador de televisión y humorista estadounidense, lo condujo en un episodio de su programa, el Garaje de Jay Leno, junto a uno de sus propietarios anteriores.

El Ferrari Conciso Concept viene de estar expuesto en el Museo Automotriz Petersen de Los Ángeles y su odómetro marca 11.408 kilómetros. Aunque en la página web de RM Sotheby’s pone ‘presupuesto disponible bajo petición’, en 2018 el Ferrari Conciso Concept fue subastado por 109.250 euros. Hay que ver cuanto dinero cuesta ahora este prototipo único y exclusivo no oficial del ‘Cavallino Rampante’.